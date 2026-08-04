Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට මාරාන්තික ගංවතුර තත්ත්වයන් ආවරණය වන අතර පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවට මාරාන්තික ගංවතුර තත්ත්වයන් ආවරණය වන අතර පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

දිවයින පුරා පුළුල් ගංවතුර මධ්‍යයේ මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යා

දරුණු ගංවතුර තත්ත්වයන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් හරහා ව්‍යාප්ත වීමත් සමඟ අවම වශයෙන් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති අතර, මෙම අර්බුදයට ප්‍රතිචාර දක්වන අධිකාරීන් සහ ආපදා කළමනාකරණ නිළධාරීන් අතර දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් ඇති වී තිබේ.

ගංවතුර තත්ත්වය ආශ්‍රිත ප්‍රජාවන්ට සැලකිය යුතු කඩාකප්පල්කාරී තත්ත්වයක් ඇති කර ඇති අතර, පහත් බිම් ජලයෙන් යටවීම හේතුවෙන් පදිංචිකරුවන් සිය නිවෙස් හැර යාමට බල කෙරී තිබේ. ආපදාවේ මාර්ගයට හසු වූ අයට සහාය වීම සඳහා හදිසි ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම් යොදවා ඇත.

ප්‍රජාවන් දරාගත් බරපතළ බලපෑම

ගංවතුරට ගොදුරු වන කලාපවල පවුල් අතරින් දැඩිම පීඩනයට ලක් වූ අය අතර, ගංවතුරේ ආඝාතය නිවාස, ජීවනෝපාය සහ යටිතල පහසුකම් මත රඳා පැවතී ඇත. ආපදා සහන ව්‍යාපෘති දියත් කර ඇති අතර, ආශ්‍රිත දිස්ත්‍රික්කවල අවදානම් ජනගහනය වෙත ළඟා වීමට අධිකාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

ශ්‍රී ලංකාව සෘතුමය ගංවතුරට නුහුරු නොවන රටක් වන අතර, දැඩි මෝසම් වර්ෂාවෙන් බොහෝ විට පළාත් කිහිපයක් හරහා භයානක තත්ත්වයන් ඇති වේ. නවතම සිදුවීම, දිවයිනේ අන්ත කාලගුණික සිදුවීම් නිරන්තරයෙන් ඇති කරන තර්ජනය පිළිබඳ භයානක මතක් කිරීමක් ලෙස සේවය කරයි.

අධිකාරීන් විසින් ප්‍රවේශම් වන ලෙස ඉල්ලා සිටිති

ස්ථානීය අධිකාරීන් විසින් නිකුත් කරන ලද ආරක්ෂක මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරමින් අවදානම් ඇති ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් අවධානයෙන් සිටින ලෙස නිළධාරීන් ඉල්ලා සිටිති. ආපදා කළමනාකරණ ආයතන, තත්ත්වය වර්ධනය වන විට එය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටිති.

ජීවිත පස් දෙනෙකු අහිමි වීම ගංවතුරෙන් ඇති විය හැකි මාරාන්තික ප්‍රතිවිපාක අවධාරණය කරන අතර, ශ්‍රී ලංකාව පුරා ගංවතුර අවම කිරීම සහ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ යටිතල පහසුකම් සඳහා දිගුකාලීන ආයෝජනය ලබා ගැනීමට ඇති ඉල්ලීම් තීව්‍ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පාකිස්තානය අවසාන මැච් ජයගනී — ශ්‍රී ලංකා කඩා වැටීම දඹුල්ලේ ජය ඔවුන් අතට Sinhala

පාකිස්තානය අවසාන මැච් ජයගනී — ශ්‍රී ලංකා කඩා වැටීම දඹුල්ලේ ජය ඔවුන් අතට

පාකිස්තානයට එරෙහිව සම්පූර්ණ ශ්වේත ජය (Whitewash) ළඟා කරගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව දැරූ බලාපොරොත්තු බදාදා දඹුල්ලේදී ස劇ාමාතික ලෙස බිඳ වැටුණි. දිනය අවසානයේ, රන් 19ක්…

04 Aug 2026 Discuss
දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මධ්‍යම ශ්‍රී ලංකාවේ හය දෙනෙකු මිය යයි Sinhala

දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මධ්‍යම ශ්‍රී ලංකාවේ හය දෙනෙකු මිය යයි

මධ්‍යම පළාත පුරා භයානක තත්ත්වයන් මධ්‍යේ මරණ වාර්තා වෙයි මධ්‍යම ශ්‍රී ලංකාවට 덮친 දරුණු අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් අඩුතරමින් හය දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති…

04 Aug 2026 Discuss
විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට 22වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් හඳුන්වාදීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වේ Sinhala

විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට 22වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් හඳුන්වාදීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධිකරණවල සේවය කරන විනිසුරුවරුන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම අරමුණු කරගත් ව්‍යවස්ථාවේ 22වන සංශෝධනය අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමට…

04 Aug 2026 Discuss