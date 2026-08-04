Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2008 බත්තිකලෝ ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පිල්ලයාන් නැවත රිමාන්ඩ් භාරයට

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2008 බත්තිකලෝ ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පිල්ලයාන් නැවත රිමාන්ඩ් භාරයට

පිල්ලයාන් යන නමින් බහුලව හඳුන්වනු ලබන හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිවනේසතුරෛ චන්ද්‍රකාන්තන්, 2008 වර්ෂයේ බත්තිකලෝවේ සිදු වූ ඝාතන මාලාවක් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය විසින් නැවත රිමාන්ඩ් භාරයට ගනු ලැබ ඇත.

දිගු කලක් තිස්සේ විභාග වෙමින් පවතින මෙම නඩු කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර, දැනට ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ රඳවා ගෙන සිටින චන්ද්‍රකාන්තන් අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටියේය. ඉදිරි සවිස්තර විභාගය සඳහා නඩුව කැඳවන තෙක් ඔහු රිමාන්ඩ් භාරයේ තැබිය යුතු බවට විනිසුරුවරයා නියෝග කළේය.

නඩුවේ පසුබිම

දෙමළ මක්කල් විදුතලෛ පුලිකල් (TMVP) සංවිධානයේ හිටපු අණදෙන නිලධාරියෙකු වන පිල්ලයාන්, තම අත්අඩංගුවට ගැනීමට පෙර නැගෙනහිර පළාතේ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා ලෙසත්, පසුව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු ලෙසත් කටයුතු කළේය. ත්‍රස්තවාදය සම්බන්ධ වැරදි සිදු කළ බවට සැක කරනු ලබන පුද්ගලයින් නඩු විභාගයකින් තොරව දිගු කාලයක් රඳවා ගැනීමට ඉඩ සලසන, මතභේදාත්මක නීති සංග්‍රහයක් වන PTA යටතේ ඔහු දැනට රඳවා ගෙන සිටී.

ඔහුට එරෙහිව ගොනු කර ඇති චෝදනා, 2008 වර්ෂයේදී බත්තිකලෝ දිස්ත්‍රික්කයේ සිදු කළ බවට කියනු ලබන ඝාතන සම්බන්ධ වේ. එම කාලය, යුද හමුදාව ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර පළාත මත ආධිපත්‍යය තහවුරු කිරීමෙන් අනතුරුව, එම ප්‍රදේශයේ දැඩි දේශපාලන හා සන්නද්ධ ප්‍රචණ්ඩකාරිත්වයකින් සලකුණු වූ සමයකි.

දිගු නීතිමය ක්‍රියාදාමයක්

මෙම නඩුව වසර ගණනාවක් පුරා නොයෙකුත් ප්‍රමාදයන්ට ලක් වී ඇති අතර, PTA විධිවිධාන යටතේ විත්තිකරුගේ දිගු කාලීන නඩු පූර්ව රඳවා ගැනීම පිළිබඳව කනස්සල්ල පළ කළ මානව හිමිකම් සංවිධාන හා නීතිමය නිරීක්ෂකයින්ගේ දැඩි අවධානයට ලක් වී ඇත.

චන්ද්‍රකාන්තන් රිමාන්ඩ් භාරයේ පැවතීම, යුද කාල හා යුධෝත්තර සමයේ සිදු වූ බවට කියනු ලබන අපරාධ සම්බන්ධ නඩු ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්‍රමය හරහා සැකසෙන මන්දගාමී ප්‍රවේගය ඉස්මතු කරයි. වගවීම හා යුක්තිය සඳහා ඉල්ලා සිටින ගොදුරු පවුල් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සඳහා මෙය කනස්සල්ලට කරුණක්ව පවතී.

ඉදිරි දිනයකදී නඩුව ඉදිරි කටයුතු සඳහා නැවත කැඳවනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සෆාර් සහ රියාසත්ගේ දායකත්වයෙන් පාකිස්තානය අවසාන ටී20 තරඟය ජයගනිමින් ශ්‍රී ලංකා සංචාරය අවසන් කරයි Sinhala

සෆාර් සහ රියාසත්ගේ දායකත්වයෙන් පාකිස්තානය අවසාන ටී20 තරඟය ජයගනිමින් ශ්‍රී ලංකා සංචාරය අවසන් කරයි

සෆාර් සහ රියාසත් තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් අවසාන ටුවෙන්ටි20 ජාත්‍යන්තර තරඟයේ සිය කණ්ඩායමේ ජයය තහවුරු කිරීමත් සමඟ, පාකිස්තානය ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේදී යම්…

04 Aug 2026 Discuss
22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ අධිකරණ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය Sinhala

22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ අධිකරණ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ අධිකරණ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත යන වැදගත් නෛතික යෝජනා දෙකක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ කැබිනට් මණ්ඩලය…

04 Aug 2026 Discuss
දරුණු වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ඇති වූ නායයෑම් සහ ගංවතුර මුළු ශ්‍රී ලංකාව පුරා පැතිරෙන අතර මරණ හය දක්වා ඉහළ යයි Sinhala

දරුණු වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ඇති වූ නායයෑම් සහ ගංවතුර මුළු ශ්‍රී ලංකාව පුරා පැතිරෙන අතර මරණ හය දක්වා ඉහළ යයි

දිවයිනේ බහු ප්‍රදේශ හරහා විනාශකාරී නායයෑම් සහ පුළුල් ගංවතුර තත්ත්වයන් ඇති කළ තද වර්ෂාපතනයකින් ශ්‍රී ලංකාව අැණ වැදීමත් සමග, අඩුතරමින් හය දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්…

04 Aug 2026 Discuss