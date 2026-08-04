2008 බත්තිකලෝ ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පිල්ලයාන් නැවත රිමාන්ඩ් භාරයට
පිල්ලයාන් යන නමින් බහුලව හඳුන්වනු ලබන හිටපු රාජ්ය අමාත්ය සිවනේසතුරෛ චන්ද්රකාන්තන්, 2008 වර්ෂයේ බත්තිකලෝවේ සිදු වූ ඝාතන මාලාවක් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය විසින් නැවත රිමාන්ඩ් භාරයට ගනු ලැබ ඇත.
දිගු කලක් තිස්සේ විභාග වෙමින් පවතින මෙම නඩු කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර, දැනට ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ රඳවා ගෙන සිටින චන්ද්රකාන්තන් අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටියේය. ඉදිරි සවිස්තර විභාගය සඳහා නඩුව කැඳවන තෙක් ඔහු රිමාන්ඩ් භාරයේ තැබිය යුතු බවට විනිසුරුවරයා නියෝග කළේය.
නඩුවේ පසුබිම
දෙමළ මක්කල් විදුතලෛ පුලිකල් (TMVP) සංවිධානයේ හිටපු අණදෙන නිලධාරියෙකු වන පිල්ලයාන්, තම අත්අඩංගුවට ගැනීමට පෙර නැගෙනහිර පළාතේ ප්රධාන අමාත්යවරයා ලෙසත්, පසුව රාජ්ය අමාත්යවරයෙකු ලෙසත් කටයුතු කළේය. ත්රස්තවාදය සම්බන්ධ වැරදි සිදු කළ බවට සැක කරනු ලබන පුද්ගලයින් නඩු විභාගයකින් තොරව දිගු කාලයක් රඳවා ගැනීමට ඉඩ සලසන, මතභේදාත්මක නීති සංග්රහයක් වන PTA යටතේ ඔහු දැනට රඳවා ගෙන සිටී.
ඔහුට එරෙහිව ගොනු කර ඇති චෝදනා, 2008 වර්ෂයේදී බත්තිකලෝ දිස්ත්රික්කයේ සිදු කළ බවට කියනු ලබන ඝාතන සම්බන්ධ වේ. එම කාලය, යුද හමුදාව ශ්රී ලංකාවේ නැගෙනහිර පළාත මත ආධිපත්යය තහවුරු කිරීමෙන් අනතුරුව, එම ප්රදේශයේ දැඩි දේශපාලන හා සන්නද්ධ ප්රචණ්ඩකාරිත්වයකින් සලකුණු වූ සමයකි.
දිගු නීතිමය ක්රියාදාමයක්
මෙම නඩුව වසර ගණනාවක් පුරා නොයෙකුත් ප්රමාදයන්ට ලක් වී ඇති අතර, PTA විධිවිධාන යටතේ විත්තිකරුගේ දිගු කාලීන නඩු පූර්ව රඳවා ගැනීම පිළිබඳව කනස්සල්ල පළ කළ මානව හිමිකම් සංවිධාන හා නීතිමය නිරීක්ෂකයින්ගේ දැඩි අවධානයට ලක් වී ඇත.
චන්ද්රකාන්තන් රිමාන්ඩ් භාරයේ පැවතීම, යුද කාල හා යුධෝත්තර සමයේ සිදු වූ බවට කියනු ලබන අපරාධ සම්බන්ධ නඩු ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්රමය හරහා සැකසෙන මන්දගාමී ප්රවේගය ඉස්මතු කරයි. වගවීම හා යුක්තිය සඳහා ඉල්ලා සිටින ගොදුරු පවුල් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සඳහා මෙය කනස්සල්ලට කරුණක්ව පවතී.
ඉදිරි දිනයකදී නඩුව ඉදිරි කටයුතු සඳහා නැවත කැඳවනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.