යුක්ති අමාත්යවරයා අනතුරු අඟවයි — ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාර ප්රචණ්ඩත්වය සංවිධානාත්මක කඩාකප්පල්කාරී ක්රියාවක ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරයි
බන්ධනාගාර අසහනයේ සම්බන්ධීකරණය පිළිබඳව අමාත්යවරයා බරපතල අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ යුක්ති අමාත්යවරයා රටේ එක් බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ ප්රචණ්ඩ ගැටුමකින් අනතුරුව බරපතල අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කරමින්, එම සිදුවීම හදිසි අසහනයක් ලෙස නොව, සංවිධානාත්මක කඩාකප්පල්කාරී ක්රියාවක පැහැදිලි ලකුණු දරන බව ප්රකාශ කර ඇත.
අමාත්යවරයාගේ ප්රකාශය රටේ බන්ධනාගාර ආරක්ෂක ක්රමයේ විශ්වාසනීයත්වය පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ලක් මතු කර ඇති අතර, දඬුවම් ක්රමලේඛ ස්ථාන අස්ථාවර කිරීමේ ස්වාර්ථය ඇති පාර්ශ්වයන් විසින් මෙම ප්රචණ්ඩත්වය හිතාමතාම සැලසුම් කළ බවට සැකයක් පවතී.
මෙය හුදකලා සිදුවීමක් නොවන බව බලධාරීන් විශ්වාස කරති
යුක්ති අමාත්යවරයාට අනුව, බන්ධනාගාර ගැටුම පිළිබඳ මූලික පරීක්ෂණවලින් හෙළිදරව් වන්නේ, රැඳවියන් අතර සිදු වූ අහඹු ගැටුමකට නොගැලපෙන මට්ටමේ සම්බන්ධීකරණයක් පවතින බවයි. බාහිර බලපෑම් හෝ සංවිධානාත්මක අපරාධ ජාල ප්රචණ්ඩත්වය අවුළුවාලීමට දායක වූවාද යන්න බලධාරීන් දැන් විමර්ශනය කරමින් සිටිති.
මෙම සිදුවීම නිසා සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් සඳහා හදිසි ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, අසහනය ඇති කිරීමට වගකිව යුතු අය ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතා කෙසේ වෙතත් නීතියේ පූර්ණ බලය ඉදිරියට ගෙන එන බව අමාත්යවරයා පෙන්වා දී ඇත.
බන්ධනාගාර පරිපාලනය කෙරෙහි පීඩනය වැඩිවෙයි
මෙම ගැටුම ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පරිපාලනය නැවත දැඩි පරීක්ෂාවකට ලක් කර ඇති අතර, අභ්යන්තර ආරක්ෂක ක්රමවේදයන් සහ බන්ධනාගාර ආරක්ෂකයින්ට ක්රමලේඛිත තර්ජන හඳුනාගෙන වැළැක්වීමේ හැකියාව පිළිබඳ ප්රශ්න මතු වෙමින් තිබේ.
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ඓතිහාසිකව දරුණු ඉක්මවා පිරීම නිසා දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දී ඇති අතර, විචාරකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, එම තත්ත්වය බන්ධනාගාර ඇතුළත සහ පිටත ක්රියාත්මක සංවිධානාත්මක අපරාධ ජාල විසින් හසුරවා ගැනීමට හිතකර තත්ත්වයක් ඇති කරන බවයි.
රටේ දඬුවම් ක්රමලේඛ ආයතන දුර්වල කිරීමට ගන්නා ඕනෑම උත්සාහයකට රජය ඉඩ නොදෙන බව යුක්ති අමාත්යවරයා අවධාරණය කළ අතර, සාමය සහ වගවීම ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට ඉක්මන් පියවර ගන්නා බවද පොරොන්දු විය.
විමර්ශනය ආරම්භ වෙයි
කියනු ලබන කඩාකප්පල්කාරී ක්රියාවට පිටුපස සිටින පුද්ගලයින් සහ ජාල හඳුනා ගැනීම සඳහා විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. බලපෑමට ලක් වූ මධ්යස්ථානයේ ආරක්ෂාව තීව්ර කර ඇති අතර, රට පුරා බන්ධනාගාර නිලධාරීන් ඉහළ අවධානයකින් කටයුතු කරන ලෙස සූදානම් කර ඇත.
විමර්ශනයේ ප්රතිඵල, ශ්රී ලංකාව තම බන්ධනාගාර ක්රමය තුළ සංවිධානාත්මක අපරාධවල බලපෑම කළමනාකරණය කරන ආකාරය සඳහා සැලකිය යුතු ආශ්රිතයක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දිගු කලක් තිස්සේ වර්ධනය වන අභියෝගයක් ලෙස බලධාරීන් විසින් පිළිගත් ප්රශ්නයක් ලෙස මෙය හඳුනාගෙන ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.