මහා වර්ෂාපතනයෙන් ඇති වූ නායයෑම් සහ ගංවතුර පුරා ශ්රී ලංකාවට පැතිරෙද්දී හය දෙනෙකු මිය යයි
නොනවතින තද වර්ෂාපතනය නිසා දිවයිනේ කිහිපයක් පුරා භයානක නායයෑම් සහ පුළුල් ගංවතුර ඇති වී ශ්රී ලංකාවේ අවම වශයෙන් හය දෙනෙකු ජීවිතය අහිමි කර ගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
තත්ත්වය නරක අතට හැරෙද්දී මරණ සංඛ්යාව ඉහළ යයි
දරුණු ගිගිරි වැසි රාශියක් ප්රදේශ රාශියකට පහරදෙමින් නිවාස යටපත් කළ නායයෑම් සහ පහත් බිම්වල ජනාවාස යටකළ ගංවතුර ඇතිකිරීමත් සමඟ මෙම මරණ වාර්තා විය. බේරාගැනීමේ සහ සහන ක්රියාවලිය භූමි මට්ටමින් ක්රියාත්මක වෙද්දී, හානිය සම්පූර්ණයෙන් තක්සේරු කිරීමට ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
මෙම මාරාන්තික කාළගුණ සිදුවීම නිසා අවදානම්කර ප්රදේශවල වෙසෙන පදිංචිකරුවන් ගෙවල් හැරදා පලා යාමට සිදු වූ අතර, ස්ථානීය බලධාරීන් විසින් ස්ථාපිත කරන ලද හදිසි ආශ්රිත මධ්යස්ථානවල සිය පවුල් ආශ්රය ගනිමින් සිටිති. කඳු බෑවුම් සහ ගංඉවුරු ආශ්රිත ජනාවාස ඉහළ අනතුරු ඇඟවීමේ තත්ත්වයේ තබා ඇති අතර, තත්ත්වය අදටත් අවදානම්සහගතව පවතී.
බේරාගැනීමේ සහ සහන ක්රියාවලිය ක්රියාත්මකයි
හමුදා නිලධාරීන් සහ ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් ඇතුළු හදිසි ප්රතිචාර කණ්ඩායම් ජීවිතාරක්ෂකව බේරාගත් අය ආධාර කිරීමට,瓦ළිගොඩ ඉවත් කිරීමට සහ හුදකලා ජනාවාසවලට ප්රවේශය යළි ස්ථාපිත කිරීමට වැඩිපුරම ආශ්රිත ප්රදේශවලට යොදවා ඇත. ගංවතුර මාර්ග සහ කෘෂිකාර්මික ඉඩම් යටකළ බවට වාර්තා වන අතර, ආශ්රිත පවුල්වල දුෂ්කරතා තවදුරටත් ගාඩ වී ඇත.
ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය ඉල්ලා සිටින්නේ, විශේෂයෙන් ගංඉවුරු කොරිඩෝ දිගේ නායයෑමට ගොදුරු විය හැකි කඳු රට දිස්ත්රික්කවල සහ ගං ගැලීමට ලක්විය හැකි පහත් ප්රදේශවල ජීවත් වන ඉහළ අවදානම් කලාපවල පදිංචිකරුවන් අවධානයෙන් සිටීමට සහ නිල අනතුරු ඇඟවීම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට ය.
නැවත නැවත සිදු වන සෘතුමය තර්ජනයක්
ශ්රී ලංකාව කාළගුණ ආශ්රිත ආපදාවලට නුහුරු රටක් නොවේ. නිරිතදිග මෝසම් සෘතුව සෑම වසරකම ජීවිත තර්ජනයට ලක් කරන වර්ෂාපතනය ගෙනෙමින් ජීවිත හානි කරමින් දහස් ගණනක් අවතැන් කරයි. එවැනි සිදුවීම්වල මිනිස් හානිය අවම කිරීමට ශක්තිමත් පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති සහ වඩාත් ශක්තිමත් යටිතල පහසුකම් අවශ්ය බව විශේෂඥයන් දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටිති.
ගංවතුරෙන් ආශ්රිත ප්රදේශ හරහා අනවශ්ය ගමන් බිමන් යෑමෙන් වැළකීමට සහ ක්රියාත්මක ආශ්රිත හා සහන ක්රියාවලීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට බලධාරීන් ජනතාවෙන් ඉල්ලා සිටිති. බේරාගැනීමේ කණ්ඩායම් ආශ්රිත ජනාවාසවලට පුළුල් ප්රවේශයක් ලබා ගැනීමත් සමඟ තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.