Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මහා වර්ෂාපතනයෙන් ඇති වූ නායයෑම් සහ ගංවතුර පුරා ශ්‍රී ලංකාවට පැතිරෙද්දී හය දෙනෙකු මිය යයි

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මහා වර්ෂාපතනයෙන් ඇති වූ නායයෑම් සහ ගංවතුර පුරා ශ්‍රී ලංකාවට පැතිරෙද්දී හය දෙනෙකු මිය යයි

නොනවතින තද වර්ෂාපතනය නිසා දිවයිනේ කිහිපයක් පුරා භයානක නායයෑම් සහ පුළුල් ගංවතුර ඇති වී ශ්‍රී ලංකාවේ අවම වශයෙන් හය දෙනෙකු ජීවිතය අහිමි කර ගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

තත්ත්වය නරක අතට හැරෙද්දී මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යයි

දරුණු ගිගිරි වැසි රාශියක් ප්‍රදේශ රාශියකට පහරදෙමින් නිවාස යටපත් කළ නායයෑම් සහ පහත් බිම්වල ජනාවාස යටකළ ගංවතුර ඇතිකිරීමත් සමඟ මෙම මරණ වාර්තා විය. බේරාගැනීමේ සහ සහන ක්‍රියාවලිය භූමි මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී, හානිය සම්පූර්ණයෙන් තක්සේරු කිරීමට ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

මෙම මාරාන්තික කාළගුණ සිදුවීම නිසා අවදානම්කර ප්‍රදේශවල වෙසෙන පදිංචිකරුවන් ගෙවල් හැරදා පලා යාමට සිදු වූ අතර, ස්ථානීය බලධාරීන් විසින් ස්ථාපිත කරන ලද හදිසි ආශ්‍රිත මධ්‍යස්ථානවල සිය පවුල් ආශ්‍රය ගනිමින් සිටිති. කඳු බෑවුම් සහ ගංඉවුරු ආශ්‍රිත ජනාවාස ඉහළ අනතුරු ඇඟවීමේ තත්ත්වයේ තබා ඇති අතර, තත්ත්වය අදටත් අවදානම්සහගතව පවතී.

බේරාගැනීමේ සහ සහන ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මකයි

හමුදා නිලධාරීන් සහ ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් ඇතුළු හදිසි ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම් ජීවිතාරක්ෂකව බේරාගත් අය ආධාර කිරීමට,瓦ළිගොඩ ඉවත් කිරීමට සහ හුදකලා ජනාවාසවලට ප්‍රවේශය යළි ස්ථාපිත කිරීමට වැඩිපුරම ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට යොදවා ඇත. ගංවතුර මාර්ග සහ කෘෂිකාර්මික ඉඩම් යටකළ බවට වාර්තා වන අතර, ආශ්‍රිත පවුල්වල දුෂ්කරතා තවදුරටත් ගාඩ වී ඇත.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ඉල්ලා සිටින්නේ, විශේෂයෙන් ගංඉවුරු කොරිඩෝ දිගේ නායයෑමට ගොදුරු විය හැකි කඳු රට දිස්ත්‍රික්කවල සහ ගං ගැලීමට ලක්විය හැකි පහත් ප්‍රදේශවල ජීවත් වන ඉහළ අවදානම් කලාපවල පදිංචිකරුවන් අවධානයෙන් සිටීමට සහ නිල අනතුරු ඇඟවීම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට ය.

නැවත නැවත සිදු වන සෘතුමය තර්ජනයක්

ශ්‍රී ලංකාව කාළගුණ ආශ්‍රිත ආපදාවලට නුහුරු රටක් නොවේ. නිරිතදිග මෝසම් සෘතුව සෑම වසරකම ජීවිත තර්ජනයට ලක් කරන වර්ෂාපතනය ගෙනෙමින් ජීවිත හානි කරමින් දහස් ගණනක් අවතැන් කරයි. එවැනි සිදුවීම්වල මිනිස් හානිය අවම කිරීමට ශක්තිමත් පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති සහ වඩාත් ශක්තිමත් යටිතල පහසුකම් අවශ්‍ය බව විශේෂඥයන් දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටිති.

ගංවතුරෙන් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ හරහා අනවශ්‍ය ගමන් බිමන් යෑමෙන් වැළකීමට සහ ක්‍රියාත්මක ආශ්‍රිත හා සහන ක්‍රියාවලීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට බලධාරීන් ජනතාවෙන් ඉල්ලා සිටිති. බේරාගැනීමේ කණ්ඩායම් ආශ්‍රිත ජනාවාසවලට පුළුල් ප්‍රවේශයක් ලබා ගැනීමත් සමඟ තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පාකිස්තානය අවසාන මැච් ජයගනී — ශ්‍රී ලංකා කඩා වැටීම දඹුල්ලේ ජය ඔවුන් අතට Sinhala

පාකිස්තානය අවසාන මැච් ජයගනී — ශ්‍රී ලංකා කඩා වැටීම දඹුල්ලේ ජය ඔවුන් අතට

පාකිස්තානයට එරෙහිව සම්පූර්ණ ශ්වේත ජය (Whitewash) ළඟා කරගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව දැරූ බලාපොරොත්තු බදාදා දඹුල්ලේදී ස劇ාමාතික ලෙස බිඳ වැටුණි. දිනය අවසානයේ, රන් 19ක්…

04 Aug 2026 Discuss
දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මධ්‍යම ශ්‍රී ලංකාවේ හය දෙනෙකු මිය යයි Sinhala

දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මධ්‍යම ශ්‍රී ලංකාවේ හය දෙනෙකු මිය යයි

මධ්‍යම පළාත පුරා භයානක තත්ත්වයන් මධ්‍යේ මරණ වාර්තා වෙයි මධ්‍යම ශ්‍රී ලංකාවට 덮친 දරුණු අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් අඩුතරමින් හය දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති…

04 Aug 2026 Discuss
විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට 22වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් හඳුන්වාදීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වේ Sinhala

විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට 22වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් හඳුන්වාදීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධිකරණවල සේවය කරන විනිසුරුවරුන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම අරමුණු කරගත් ව්‍යවස්ථාවේ 22වන සංශෝධනය අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමට…

04 Aug 2026 Discuss