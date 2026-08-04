ඕමානය සහ ශ්රී ලංකාව ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි
ඕමානය සහ ශ්රී ලංකාව යන දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීම අරමුණු කරගත් රාජ්යතාන්ත්රික සාකච්ඡාවලට දෙපාර්ශ්වයම සහභාගී වූ අතර, ප්රධාන අංශ රාශියක් හරහා සිය හවුල්කාරිත්වය පුළුල් කිරීමට දෙරටම ශක්තිමත් කැපවීමක් ප්රකාශ කළේය.
වර්ධනය වන හවුල්කාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීම
ඕමානය සහ ශ්රී ලංකාව අතර දීර්ඝකාලීන සබඳතාව තවදුරටත් සංවර්ධනය කළ හැකි මාර්ග ගවේෂණය කිරීම සඳහා දෙරටේ ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් එකතු විය. දෙරටටම ප්රායෝගික හා අර්ථවත් ලෙස ප්රතිලාභ ගෙනදිය හැකි ඊට වඩා ගැඹුරු සබඳතා ගොඩනඟා ගනිමින් පවතින ගිවිසුම්වලින් ඔබ්බට යාමට ඇති හවුල් අභිලාෂය මෙම සාකච්ඡාවලින් පිළිබිඹු විය.
කොළඹ සහ මස්කට් අතර සබඳතාවල ඓතිහාසිකව කොඳු නාරටිය සේ ක්රියා කර ඇති වෙළඳාම, ආයෝජනය සහ ජනතාවන් අතර සම්බන්ධතා ඇතුළු පොදු අවශ්යතා සහිත ක්ෂේත්ර කිහිපයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා ස්පර්ශ විය.
ආර්ථික හා රාජ්යතාන්ත්රික සහභාගිත්වය කෙරෙහි අවධානය
දෙපාර්ශ්වයම ඕමානයේ දැනටමත් ජීවත් වෙමින් සේවය කරන සැලකිය යුතු ශ්රී ලාංකික ප්රජාවගේ පැවැත්ම මත ගොඩනඟමින් ආර්ථික ක්ෂේත්රයේ සහයෝගිතාව වැඩි කිරීමේ අවස්ථා සමාලෝචනය කළ බව වටහා ගනු ලැබේ. මෙම ප්රවාස සම්බන්ධතාව දෙරට අතර අනියමිත පාලමක් ලෙස දීර්ඝ කාලයක් සේවය කර ඇති අතර, නිලධාරීන් එම පදනම විධිමත් කර පුළුල් කිරීමට උනන්දු වෙති.
එවැනි උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡා, ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාව ශක්තිමත් හා වඩාත් ව්යුහගත පදනමක් මත තැබීමට දෙරජයේම අලුත් වූ කැමැත්තක් ඇති බවට සංඥා කරන බව රාජ්යතාන්ත්රික නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
පුළුල් කලාපීය වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාවට, ඕමානය වැනි පාරසීය බොක්ක රාජ්යයන් සමඟ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම සැලකිය යුතු උපායමාර්ගික හා ආර්ථික වැදගත්කමක් දරයි; විශේෂයෙන් ද්වීප රාජ්යය ආර්ථික ප්රකෘතිය සහ ජාත්යන්තර හවුල්කාරිත්වයන් විවිධාංගීකරණය කිරීම සඳහා ගන්නා උත්සාහයන් ඉදිරිපිට.
ඕමානය, මේ අතරවාරයේ, සිය පුළුල් විදේශ ප්රතිපත්ති සහභාගිත්වයේ කොටසක් ලෙස දකුණු ආසියාව පුරා සබඳතා ක්රියාශීලීව වගා කරමින් සිටින අතර, ශ්රී ලංකාව එම ව්යාප්තියේ ස්වාභාවික හා වටිනා හවුල්කරුවෙකු බවට පත් කරයි.
සාකච්ඡාවල ප්රතිඵල පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල නිල රාජ්යතාන්ත්රික නාලිකා හරහා නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.