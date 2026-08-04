Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඕමානය සහ ශ්‍රී ලංකාව ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඕමානය සහ ශ්‍රී ලංකාව ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඕමානය සහ ශ්‍රී ලංකාව යන දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීම අරමුණු කරගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාකච්ඡාවලට දෙපාර්ශ්වයම සහභාගී වූ අතර, ප්‍රධාන අංශ රාශියක් හරහා සිය හවුල්කාරිත්වය පුළුල් කිරීමට දෙරටම ශක්තිමත් කැපවීමක් ප්‍රකාශ කළේය.

වර්ධනය වන හවුල්කාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීම

ඕමානය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර දීර්ඝකාලීන සබඳතාව තවදුරටත් සංවර්ධනය කළ හැකි මාර්ග ගවේෂණය කිරීම සඳහා දෙරටේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් එකතු විය. දෙරටටම ප්‍රායෝගික හා අර්ථවත් ලෙස ප්‍රතිලාභ ගෙනදිය හැකි ඊට වඩා ගැඹුරු සබඳතා ගොඩනඟා ගනිමින් පවතින ගිවිසුම්වලින් ඔබ්බට යාමට ඇති හවුල් අභිලාෂය මෙම සාකච්ඡාවලින් පිළිබිඹු විය.

කොළඹ සහ මස්කට් අතර සබඳතාවල ඓතිහාසිකව කොඳු නාරටිය සේ ක්‍රියා කර ඇති වෙළඳාම, ආයෝජනය සහ ජනතාවන් අතර සම්බන්ධතා ඇතුළු පොදු අවශ්‍යතා සහිත ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා ස්පර්ශ විය.

ආර්ථික හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සහභාගිත්වය කෙරෙහි අවධානය

දෙපාර්ශ්වයම ඕමානයේ දැනටමත් ජීවත් වෙමින් සේවය කරන සැලකිය යුතු ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවගේ පැවැත්ම මත ගොඩනඟමින් ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයේ සහයෝගිතාව වැඩි කිරීමේ අවස්ථා සමාලෝචනය කළ බව වටහා ගනු ලැබේ. මෙම ප්‍රවාස සම්බන්ධතාව දෙරට අතර අනියමිත පාලමක් ලෙස දීර්ඝ කාලයක් සේවය කර ඇති අතර, නිලධාරීන් එම පදනම විධිමත් කර පුළුල් කිරීමට උනන්දු වෙති.

එවැනි උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡා, ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාව ශක්තිමත් හා වඩාත් ව්‍යුහගත පදනමක් මත තැබීමට දෙරජයේම අලුත් වූ කැමැත්තක් ඇති බවට සංඥා කරන බව රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.

පුළුල් කලාපීය වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාවට, ඕමානය වැනි පාරසීය බොක්ක රාජ්‍යයන් සමඟ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම සැලකිය යුතු උපායමාර්ගික හා ආර්ථික වැදගත්කමක් දරයි; විශේෂයෙන් ද්වීප රාජ්‍යය ආර්ථික ප්‍රකෘතිය සහ ජාත්‍යන්තර හවුල්කාරිත්වයන් විවිධාංගීකරණය කිරීම සඳහා ගන්නා උත්සාහයන් ඉදිරිපිට.

ඕමානය, මේ අතරවාරයේ, සිය පුළුල් විදේශ ප්‍රතිපත්ති සහභාගිත්වයේ කොටසක් ලෙස දකුණු ආසියාව පුරා සබඳතා ක්‍රියාශීලීව වගා කරමින් සිටින අතර, ශ්‍රී ලංකාව එම ව්‍යාප්තියේ ස්වාභාවික හා වටිනා හවුල්කරුවෙකු බවට පත් කරයි.

සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵල පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල නිල රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නාලිකා හරහා නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කිඹුලෙකු ලංකාවේ රළ පළකට රිංගයි — දිය කෙළිකාරයෝ බේගල් වෙති Sinhala

කිඹුලෙකු ලංකාවේ රළ පළකට රිංගයි — දිය කෙළිකාරයෝ බේගල් වෙති

ශ්‍රී ලංකාවේ රළ පළකක් වෙත පැමිණි සර්ෆර්වරුන් පිරිසකට මෑතකදී සිදු වූ අමුතු අත්දැකීමක් ජාත්‍යන්තර අවධානය දිනා ගෙන තිබේ. රළ පළ ප්‍රදේශයේ ජලය මැදින් ගමන් කරමින්…

04 Aug 2026 Discuss
උත්තරීතර අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් සිලෝනයේ චර්ච් සංවිධානය අනතුරු අඟවයි Sinhala

උත්තරීතර අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් සිලෝනයේ චර්ච් සංවිධානය අනතුරු අඟවයි

උත්තරීතර අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම සඳහා යෝජිත ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියේ ආධිපත්‍යය සඳහා බරපතල තර්ජනයක් විය හැකි බවට සිලෝනයේ චර්ච්…

04 Aug 2026 Discuss
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ දරුණු කාලගුණය හේතුවෙන් දහස් ගණනක් අවතැන්වීමත් සමඟ හය දෙනෙකු අතුරුදන් වූ බවට ditakෙදෙස් බිය Sinhala

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ දරුණු කාලගුණය හේතුවෙන් දහස් ගණනක් අවතැන්වීමත් සමඟ හය දෙනෙකු අතුරුදන් වූ බවට ditakෙදෙස් බිය

දැඩි වර්ෂාපතනය සහ ඒ හා සම්බන්ධ කාලගුණ සිදුවීම් හේතුවෙන් නුවරඑළිය කඳුකර දිස්ත්‍රික්කයේ පුද්ගලයින් හය දෙනෙකු අතුරුදන් වූ බවට වාර්තා වන අතර, එම ප්‍රදේශය පුරා…

03 Aug 2026 Discuss