Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කිඹුලෙකු ලංකාවේ රළ පළකට රිංගයි — දිය කෙළිකාරයෝ බේගල් වෙති

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කිඹුලෙකු ලංකාවේ රළ පළකට රිංගයි — දිය කෙළිකාරයෝ බේගල් වෙති

ශ්‍රී ලංකාවේ රළ පළකක් වෙත පැමිණි සර්ෆර්වරුන් පිරිසකට මෑතකදී සිදු වූ අමුතු අත්දැකීමක් ජාත්‍යන්තර අවධානය දිනා ගෙන තිබේ. රළ පළ ප්‍රදේශයේ ජලය මැදින් ගමන් කරමින් සිටි කිඹුලෙකු හදිසියේ දක්නට ලැබීම නිසා සර්ෆර්වරු කලබලයෙන් ගොඩ බිමට දිව යන දර්ශන ඇතුළු වීඩියෝවක් දැනට අන්තර්ජාලය පුරා ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතී.

රළ පළට නොකැඳවූ අමුත්තා

රළ බලාගෙන සිටි සර්ෆර්වරු තම අතරෙහිම ජලයේ සරමින් සිටි උරගයා හදිසියේ දුටු මොහොත එම වීඩියෝ දර්ශනවල හසු වී ඇති අතර, ඒ සමඟම ඔවුන් ජලයෙන් ඉවත් වීමට කඩිනමින් ගොඩ බිම දෙසට ගැහුවේය. මෙම සිදුවීම ජාත්‍යන්තර සර්ෆින් ප්‍රජාව අතර සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇති කර ඇති අතර, නරඹන්නෝ මෙම අසාමාන්‍ය හමුවීම ගැන විශ්මය හා විනෝදය ද මිශ්‍ර ප්‍රතිචාර දක්වති.

ශ්‍රී ලංකාව ලුණු දිය හා මිරිදිය කිඹුල් ජනගහනයකට නිවහනකි. ඒවා විශේෂයෙන් වෙරළාසන්න කලපු, ගංගා හා ගං මෝය ප්‍රදේශවල ජීවත් වේ. ගංගා හා සාගරය හමු වන දූපතේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල මිනිස්සු හා කිඹුලන් අතර සාගරයේ හෝ ඊට ආසන්නව මුහුණ දීම බහුලව සිදු නොවූවත්, අසාමාන්‍ය සිදුවීමක් ලෙස ද සලකන්නට නොහැකිය.

ස්වභාවධර්මයේ අනපේක්ෂිත බව මතක් කරවමින්

නිවර්තන රටවල සර්ෆින් කිරීමේදී ස්වභාවධර්මය කෙතරම් අනපේක්ෂිත විය හැකිද යන්න මෙම සිදුවීම සිහිකරවයි. එහිදී ජලය, නෞකා සතුන් හා අර්ධ ජලජ ජීවීන් සමඟ බෙදාහදා ගත යුතු වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු හා නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ රළ පළ දෙශීය හා විදේශීය සර්ෆර්වරුන් අතර ඉතා ජනප්‍රිය වන්නේ උණුසුම් ජලය හා නිතිපතා ඇතිවන රළ නිසාය.

කෙසේ වෙතත්, ජනප්‍රිය රළ පළ රැසක් කලපු හා ගං මෝය ආසන්නයේ පිහිටා ඇති නිසා, ඉඳහිට වනජීවීන් ජලයට ඇතුළු වීමේ හැකියාව සම්පූර්ණයෙන් බැහැර කළ නොහැකිය.

සර්ෆර්වරු ආරක්ෂිතව ගොඩ ගැසේ

වාසනාවකට, මෙම සිදුවීම හා සම්බන්ධ කිසිදු තුවාලයක් වාර්තා නොවීය. එවකට ජලයේ සිටි සර්ෆර්වරු සියල්ලෝ ආරක්ෂිතව ගොඩ බිමට ළඟා වූ නමුත්, රළ පළ ප්‍රදේශයේ කිඹුලා දක්නට ලැබීමෙන් අනතුරුව සැසිය අත්හරිනු ලැබීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළාසන්න ප්‍රදේශවල වනජීවී බලධාරීන් හා දේශීය ප්‍රජාවන් බොහෝ කලක සිටම සාගරය හා සම්බන්ධ ජලමාර්ගවල කිඹුලන් සිටිය හැකිදී ප්‍රවේශමෙන් සිටිය යුතු බව දැනුවත්ව ඇත. කිඹුල් ක්‍රියාකාරීත්වය වාර්තා වූ ප්‍රදේශවල ජලයට බැසීමෙන් වැළකී සිටින ලෙස මහජනතාව දැනුවත් කිරීම ද සිදු කෙරේ.

මෙම වීඩියෝව සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා ඉතා වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් ලොව පුරා සර්ෆර්වරුන් හා වනජීවී ප්‍රේමීන්ගේ ප්‍රතිචාර ලබමින් සිටී. රළ පළකදී කැමරාවට හසු වූ වඩාත්ම අසාමාන්‍ය වනජීවී හමුවීම් අතරින් එකක් ලෙස ඔවුන් බොහෝ දෙනා මෙය සලකන බව ද ප්‍රකාශ කරති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කැනඩාවේ රැකියා පොරොන්දු දී වංචා කළ ජාලයකට හසු වූ ශ්‍රී ලාංකිකයන් තිදෙනෙකු එතියෝපියාවේදී පැහැරගෙන ගිය සිද්ධියෙන් ගලවා ගැනේ Sinhala

කැනඩාවේ රැකියා පොරොන්දු දී වංචා කළ ජාලයකට හසු වූ ශ්‍රී ලාංකිකයන් තිදෙනෙකු එතියෝපියාවේදී පැහැරගෙන ගිය සිද්ධියෙන් ගලවා ගැනේ

කැනඩාවේ රැකියා ලබාදෙන බවට පොරොන්දු දී විදේශ රැකියා වංචාවකට ගොදුරු වූ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් තිදෙනෙකු එතියෝපියාවේදී පැහැරගෙන ගොස් සිටිය දී ගලවා ගැනීමට සමත් වූ…

04 Aug 2026 Discuss
උත්තරීතර අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් සිලෝනයේ චර්ච් සංවිධානය අනතුරු අඟවයි Sinhala

උත්තරීතර අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් සිලෝනයේ චර්ච් සංවිධානය අනතුරු අඟවයි

උත්තරීතර අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම සඳහා යෝජිත ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියේ ආධිපත්‍යය සඳහා බරපතල තර්ජනයක් විය හැකි බවට සිලෝනයේ චර්ච්…

04 Aug 2026 Discuss
ඕමානය සහ ශ්‍රී ලංකාව ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ඕමානය සහ ශ්‍රී ලංකාව ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඕමානය සහ ශ්‍රී ලංකාව යන දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීම අරමුණු කරගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාකච්ඡාවලට දෙපාර්ශ්වයම සහභාගී වූ අතර, ප්‍රධාන අංශ රාශියක්…

04 Aug 2026 Discuss