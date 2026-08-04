දරුවන්ගේ සුරක්ෂිතතාවට එරෙහි උල්ලංඝනයන් හේතුවෙන් Apple විසින් Telegram යෙදුම App Store වෙතින් තාවකාලිකව ඉවත් කරයි
ලිංගික අපයෝජන ද්රව්ය පිළිබඳ වේදිකාවේ දැඩි මාර්ගෝපදේශයන් උල්ලංඝනය කරන අන්තර්ගතයක් සමාලෝචනයකදී හෙළිදරව් වූ පසු, ජනප්රිය පණිවිඩකරණ යෙදුම වන Telegram, Apple සමාගම විසින් සඳුදා (සඳුදා) දින තම App Store වෙතින් තාවකාලිකව ඉවත් කළ බව තහවුරු කරන ලදී.
අන්තර්ගත උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් ගනු ලත් ක්ෂණික පියවර
බහුලව භාවිත වන මෙම පණිවිඩකරණ සේවාව ඉවත් කිරීමේ අසාමාන්ය පියවර ගැනීමට Apple සමාගම තීරණය කළේ, අඩු වයසැති දරුවන්ගේ ලිංගික සූරාකෑම හෝ අපයෝජනය සම්බන්ධ ඕනෑම ද්රව්යකට පැහැදිලිවම තහනම් කරන සිය ප්රතිපත්ති උල්ලංඝනය කරන අන්තර්ගතයක් සිය සමාලෝචන ක්රියාවලිය හඳුනාගත් පසුවය. ලොව වැඩිපුරම බාගත කරන ලද යෙදුම් අතර ගණනය වන යෙදුමක් එරෙහිව වුවද, මෙම ඉවත් කිරීම Apple සමාගමේ අන්තර්ගත ප්රමිතීන් ක්රියාත්මක කිරීමේ කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
ලොව පුරා කෝටි ගණනක් පරිශීලකයින් හිමිකරගෙන ඇති Telegram, ගැටළු සහගත අන්තර්ගතය ආමන්ත්රණය කළ පසු නැවත App Store හි ස්ථාපිත කරන ලදී. මෙමගින් iOS පරිශීලකයින්ට Apple හි නිල වෙළඳපොළ හරහා යෙදුම නැවත බාගත කිරීමට හා යාවත්කාලීන කිරීමට හැකියාව ලැබිණ.
පණිවිඩකරණ වේදිකාවලට නැවත නැවත මතුවන ගැටළුවක්
මෙම සිදුවීම, විශාල පරිමාණ පණිවිඩකරණ හා සමාජ මාධ්ය වේදිකාවලට තම ජාල හරහා බෙදාගනු ලබන විශාල අන්තර්ගත ප්රමාණයන් පාලනය කිරීමේදී මුහුණ දෙන අඛණ්ඩ අභියෝගය ඉස්මතු කරයි. විශේෂයෙන් Telegram, ලෝකය පුරා නියාමකයින් හා නීතිය ක්රියාත්මක කරන නියෝජිතායතනවල නැවත නැවත සൂscrutiniyකට ලක්ව ඇත්තේ, ඓතිහාසිකව හානිකර ද්රව්ය සම්බන්ධව ක්රියාකිරීමට ප්රමාද වී ඇතැයි විවේචකයන් තර්ක කරන, අන්තර්ගත නිරීක්ෂණ ක්රමවේදයන් පිළිබඳවය.
Apple App Store මාර්ගෝපදේශයන් අනුව, සියලු සංවර්ධකයින් සිය වේදිකාවලින් අනවසර හෝ හානිකර අන්තර්ගතයන් ක්රියාශීලීව නිරීක්ෂණය කර ඉවත් කිරීම අනිවාර්ය වන අතර, එම නිර්දේශ පිළිනොපාළහොත් යෙදුම තාවකාලිකව අත්හිටුවීම හෝ ස්ථිර ලෙස ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කිරීම සිදු විය හැකිය.
ශ්රී ලාංකික පරිශීලකයින්ට ඇති ඇඟවුම්
පුවත් නාලිකා හා ප්රජා කණ්ඩායම් සිට ව්යාපාරික සන්නිවේදනයන් දක්වා විවිධ කාර්යයන් සඳහා Telegram මත දැඩිව රඳා පවතින ශ්රී ලාංකික පරිශීලකයින් සඳහා, මෙම තාවකාලික ඉවත් කිරීම, වේදිකා ප්රතිපත්ති උල්ලංඝනය වූ විට බහුලව භාවිත ඩිජිටල් මෙවලම් වෙත ප්රවේශය කෙතරම් ඉක්මනින් බාධාවට ලක් විය හැකිද යන්න සිහිපත් කරවන අවස්ථාවක් විය.
ගෝලීය තාක්ෂණ සමාගම් අන්තර්ගත නිරීක්ෂණ වගකීම් කෙසේ හසුරුවනවාද, සහ අපරාධ අරමුණු සඳහා සිය සේවාවන් ප්රයෝජනයට ගැනීම වළක්වා ගැනීමට පණිවිඩකරණ වේදිකා ප්රමාණවත් පියවර ගනිමින් සිටිනවාද යන්න පිළිබඳ නැවුම් අවධානයක් ඇති කිරීමට මෙම සිදුවීම ඉඩකඩ සලසනු ඇත.
ඉවත් කිරීමට හේතු වූ අන්තර්ගතයේ ස්වභාවය හෝ ප්රමාණය පිළිබඳ නිශ්චිත විස්තර Apple සමාගම හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, පරිශීලකයින් — විශේෂයෙන් දරුවන් — ආරක්ෂා කිරීම, App Store සමාලෝචන ක්රියාවලියේ ඉහළම ප්රමුඛතාවයක් ලෙස පවතින බව නැවත ප්රකාශ කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.