Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අමෙරිකානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක අකිලේෂ් රෙඩ්ඩිට දූෂණ උල්ලංඝනයන් සඳහා අවුරුදු අටක තහනමක්

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අමෙරිකානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක අකිලේෂ් රෙඩ්ඩිට දූෂණ උල්ලංඝනයන් සඳහා අවුරුදු අටක තහනමක්

අමෙරිකානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක බොඩුගම් අකිලේෂ් රෙඩ්ඩි, ICC දූෂණ විරෝධී විනය අධිකරණයක් විසින් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ දූෂණ විරෝධී සංග්‍රහයේ බහුවිධ උල්ලංඝනයන් සඳහා වරදකරු ලෙස සොයා ගැනීමෙන් අනතුරුව, සෑම ආකාරයකම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් අවුරුදු අටක තහනමකට ලක් කර ඇත.

ශුන්‍ය ඉවසීමක් සංඥා කරන දිගු තහනමක්

මෙම දැඩි දඬුවම, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය නියෝජනය කළ රෙඩ්ඩිගේ ඕනෑම තාත්පර්යවත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් වෘත්තීය ජීවිතයක් ප්‍රායෝගිකව අවසන් කරයි. අවුරුදු අටක තහනම් ICC ගේ දූෂණ විරෝධී රාමුව යටතේ ලබා දිය හැකි දැඩිතම දඬුවම් අතර වන අතර, සෑම මට්ටමකම ක්‍රීඩාවේ අඛණ්ඩතාව රැකගැනීමට පාලන සංවිධානයේ අඛණ්ඩ කැපවීම ඉස්මතු කරයි.

එවැනි විනය ක්‍රියාමාර්ග අධීක්ෂණය කරන ICC දූෂණ විරෝධී විනය අධිකරණය, එක්සත් ජනපද ක්‍රීඩකයාට එරෙහිව තම නිගමනවලට එළඹ, නිල විභාග ක්‍රියාවලියකින් අනතුරුව දිගු තහනම පැනවීය.

සහකාර රාජ්‍යයන් පිළිබඳ වර්ධනය වන විමර්ශනය

ක්‍රිකට් ගෝලීය වශයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින විට, ක්‍රීඩාවේ සහකාර සාමාජික රාජ්‍යයන් මුහුණ දෙන අභියෝග කෙරෙහි මෙම නඩුව නැවතත් අවධානය යොමු කරයි. USA ක්‍රිකට් ජාත්‍යන්තර舞台 ය මත තම ප්‍රතිරූපය ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කරමින් සිටින අතර, 2024 දී ICC පිරිමි T20 ලෝක කුසලාන සම-සත්කාරකත්වය සඳහා කැපී පෙනීම, මෙවැනි සිදුවීම් රටේ ක්‍රිකට් කීර්තිනාමයට විශේෂයෙන් හානිකර වේ.

ICC ය නැගී සිටින ක්‍රිකට් රාජ්‍යයන් තුළ දූෂණ අවදානම් නිරීක්ෂණය කිරීමේදී ක්‍රමයෙන් වඩාත් ජාග්‍රත ස්වභාවයක් දක්වා ඇති අතර, සීමිත මූල්‍යමය ස්ථාවරත්වය සහ වෘත්තීය ව්‍යූහයන් හේතුවෙන් එම රටවල ක්‍රීඩකයින් දූෂිත අංශවල ප්‍රවේශයන්ට වඩා ගොදුරු විය හැකිය.

තරග සවිකිරීමට එරෙහිව ICC ගේ අඛණ්ඩ සටන

ගෝලීය ක්‍රිකට් සංවිධානය අඛණ්ඩව අවධාරණය කර ඇත්තේ, ක්‍රීඩාව ක්‍රියාත්මක වන ස්ථරය කුමක් වුවත්, කිසිදු ක්‍රීඩකයකු, නිලධාරියකු හෝ සහාය කාර්යය මණ්ඩල සාමාජිකයකු විමර්ශනයෙන් නිදහස් නොවන බවයි. මෙවැනි විශාලත්වයේ තහනම්, ICC ගේ දූෂණ විරෝධී ඒකකයේ සම්පූර්ණ බලය යොදා ගෙන දූෂිත හැසිරීම් හඹා යනු ලබන බව සෑම සාමාජික රාජ්‍යයකම ක්‍රීඩකයින්ට දෙන දැඩි අනතුරු ඇඟවීමකි.

රෙඩ්ඩි උල්ලංඝනය කළ බව සොයා ගත් දූෂණ විරෝධී සංග්‍රහයේ නිශ්චිත වගන්ති පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, නිසි කාලයකදී ICC විසින් නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ රිට් පෙත්සම සම්බන්ධ තීරණය සැප්තැම්බර් 22 වනදා ලබාදීමට අභියාචනාධිකරණය නියම කරයි Sinhala

ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ රිට් පෙත්සම සම්බන්ධ තීරණය සැප්තැම්බර් 22 වනදා ලබාදීමට අභියාචනාධිකරණය නියම කරයි

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද රිට් පෙත්සම සම්බන්ධ විභාගයන් අභියාචනාධිකරණය අවසන් කර ඇති අතර, එහි තීරණය සැප්තැම්බර් 22 වනදා ප්‍රකාශයට පත්…

03 Aug 2026 Discuss
ජ්‍යෙෂ්ඨ බෞද්ධ මහා සංඝරත්නය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ සැලැස්ම නැවත සලකා බලන ලෙස ජනාධිපතිවරයාට අවධාරනය කරයි Sinhala

ජ්‍යෙෂ්ඨ බෞද්ධ මහා සංඝරත්නය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ සැලැස්ම නැවත සලකා බලන ලෙස ජනාධිපතිවරයාට අවධාරනය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම බෞද්ධ මහා නාහිමිවරු, රටේ උසස් අධිකරණයේ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට යෝජිත පියවර සම්බන්ධයෙන් සිය කනස්සල්ල පළ කරමින්, ජනාධිපති…

03 Aug 2026 Discuss
දෙමළ හා මුස්ලිම් පක්ෂ සන්ධානය ජනාධිපති දිසානායක සමඟ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

දෙමළ හා මුස්ලිම් පක්ෂ සන්ධානය ජනාධිපති දිසානායක සමඟ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී සාකච්ඡා පවත්වයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, බ්‍රහස්පතින්දා දෙමළ හා මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂ හයකින් සමන්විත සන්ධානයක නියෝජිතයන් සමඟ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී හමුවිය. නව…

03 Aug 2026 Discuss