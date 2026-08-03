Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාකිස්තාන් පොලිස් ස්ථානයක් ඉදිරිපිට විරෝධතා භික්ෂුවක් රැස්ව සිටිය දී සිදු වූ සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්‍රහාරයකින් 14 දෙනෙකු මරුට

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාකිස්තාන් පොලිස් ස්ථානයක් ඉදිරිපිට විරෝධතා භික්ෂුවක් රැස්ව සිටිය දී සිදු වූ සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්‍රහාරයකින් 14 දෙනෙකු මරුට

පාකිස්තානයේ සුන්දර නමුත් කැළඹිලිසහගත ස්වාත් නිම්නයේ පොලිස් ස්ථානයක් ඉදිරිපිට සිදු වූ ඝාතකී සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්‍රහාරයකින් අවම වශයෙන් 14 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් ගණනාවක් තුවාල ලැබූ බව අධිකාරීන් ඉරිදා සවස් භාගයේ ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව තහවුරු කළේය.

එම පුපුරා යාම සිදු වූයේ වයඹ දිග ඛයිබර් පක්තුන්ක්වා පළාතේ නිම්නය තුළ පිහිටි කබාල් නගරයේ, ඉතාමත් භයානක මොහොතකදී — ඒ අවට විරෝධතාවයකට සහභාගි වීම සඳහා සිවිල් වැසියන් රාශියක් රැස්ව සිටි අවස්ථාවේදීය.

පොලිස් පරිශ්‍රය අසල රැස්ව සිටි පිරිස ඉලක්ක කළ පිපිරුම

බෝම්බකරු පොලිස් ස්ථානය ඉදිරිපිට රැස්ව සිටි විරෝධකරුවන්ට ඉතා ආසන්නව පිපිරවා හැරීමෙන් එහි සිටි පිරිස අතර හැකි ඉහළම හානිය සිදු විය. මෙම ප්‍රහාරය ක්ෂණික හෙළා දැකීමකට ලක් වූ අතර, කලාපයේ ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳ නැවුම් අනතුරු හැඟවීමක් ද මතු කළේය.

පිපිරීමෙන් අනතුරුව හදිසි සේවා කණ්ඩායම් ක්ෂණිකව සිදුවූ ස්ථානයට ළඟා වූ අතර, තුවාල ලැබූවන් ප්‍රාදේශීය වෛද්‍ය පහසුකම් වෙත ගෙන යන ලදී. සිදුවීමෙන් අනතුරු ගත වූ පැය කිහිපය තුළ හානිය සම්පූර්ණයෙන් තක්සේරු කරමින් තිබිණි.

ස්වාත් නිම්නයේ කැළඹිලිසහගත ආරක්ෂක ඉතිහාසය

වරක් එහි අපූරු භූ දර්ශනය නිසා ජනප්‍රිය සංචාරක ගමනාන්තයක් වූ ස්වාත් නිම්නය, දිගු කලක් තිස්සේ කැරළිකාර ප්‍රචණ්ඩත්වයට මුහුණ දෙමින් සිටී. දශකයකට අධික කාලයකට පෙර පාකිස්තාන් තාලිබාන්වාදීන්ට එරෙහිව මෙම කලාපයේ ප්‍රධාන හමුදා මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කෙරුණු අතර, ආරක්ෂක හමුදා එම ප්‍රදේශයේ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් කාලෝචිතව නැවත මතු වීම සමඟ සටන් කිරීම අඛණ්ඩව ගෙනයමින් සිටී.

ඉරිදා සිදු වූ බෝම්බ ප්‍රහාරය, ඇෆ්ගනිස්තානය සම්බාධ කරන ඛයිබර් පක්තුන්ක්වා පළාත පුරා සිවිල් වැසියන්ට සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නන්ට සමානව ඉදිරිපත් කරන නිරන්තර ත්‍රස්ත තර්ජනය අවධාරණය කරයි; මෙම පළාත මෑත වසරවලදී එවැනි ප්‍රහාරවල ඉතාමත් දරුණු ඉලක්කයක් බවට වාරනේ ලක් වී ඇත.

වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට කිසිදු කණ්ඩායමක් ප්‍රහාරයේ වගකීම භාරගෙන නොතිබිණි. පාකිස්තාන් අධිකාරීන් සිද්ධිය පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විනිසුරුවරුන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳ තර්කය: ශ්‍රී ලංකාවේ යුක්ති පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීම Sinhala

විනිසුරුවරුන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳ තර්කය: ශ්‍රී ලංකාවේ යුක්ති පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ යුක්ති පද්ධතිය තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක පසුවන අතර, කටයුතු කරන විනිසුරුවරුන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කළ යුතුද යන ප්‍රශ්නය මෑත කාලයේ වඩාත්ම ප්‍රතිඵලදායී…

03 Aug 2026 Discuss
මහර බන්ධනාගාර කෝලාහලය: නීගඹෝ ඛේදවාචකයෙන් පසු අනාවැකි කී අර්බුදයක් Sinhala

මහර බන්ධනාගාර කෝලාහලය: නීගඹෝ ඛේදවාචකයෙන් පසු අනාවැකි කී අර්බුදයක්

සෙනසුරාදා මහර බන්ධනාගාරයේ ඇවිළුණු කෝලාහලය, බොහෝ දෙනාගේ විශ්ලේෂණයට අනුව, සිදුවීමට නියමිතව තිබූ අර්බුදයක් විය. ජූලි මස මුලදී ඇති වූ මාරාන්තික නීගඹෝ බන්ධනාගාර…

03 Aug 2026 Discuss
මහර බන්ධනාගාරයේ කලබලකාරී තත්ත්වය අවසන් බව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කරයි Sinhala

මහර බන්ධනාගාරයේ කලබලකාරී තත්ත්වය අවසන් බව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කරයි

මහර බන්ධනාගාර සංකීර්ණයේ පැතිරුණු කලබලකාරී තත්ත්වය මැඩපැවැත්වීමට සමත් වූ බව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, එම පහසුකමෙහි තත්ත්වය සාමාන්‍ය…

03 Aug 2026 Discuss