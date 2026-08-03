පාකිස්තාන් පොලිස් ස්ථානයක් ඉදිරිපිට විරෝධතා භික්ෂුවක් රැස්ව සිටිය දී සිදු වූ සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්රහාරයකින් 14 දෙනෙකු මරුට
පාකිස්තානයේ සුන්දර නමුත් කැළඹිලිසහගත ස්වාත් නිම්නයේ පොලිස් ස්ථානයක් ඉදිරිපිට සිදු වූ ඝාතකී සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්රහාරයකින් අවම වශයෙන් 14 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් ගණනාවක් තුවාල ලැබූ බව අධිකාරීන් ඉරිදා සවස් භාගයේ ප්රහාරයෙන් අනතුරුව තහවුරු කළේය.
එම පුපුරා යාම සිදු වූයේ වයඹ දිග ඛයිබර් පක්තුන්ක්වා පළාතේ නිම්නය තුළ පිහිටි කබාල් නගරයේ, ඉතාමත් භයානක මොහොතකදී — ඒ අවට විරෝධතාවයකට සහභාගි වීම සඳහා සිවිල් වැසියන් රාශියක් රැස්ව සිටි අවස්ථාවේදීය.
පොලිස් පරිශ්රය අසල රැස්ව සිටි පිරිස ඉලක්ක කළ පිපිරුම
බෝම්බකරු පොලිස් ස්ථානය ඉදිරිපිට රැස්ව සිටි විරෝධකරුවන්ට ඉතා ආසන්නව පිපිරවා හැරීමෙන් එහි සිටි පිරිස අතර හැකි ඉහළම හානිය සිදු විය. මෙම ප්රහාරය ක්ෂණික හෙළා දැකීමකට ලක් වූ අතර, කලාපයේ ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳ නැවුම් අනතුරු හැඟවීමක් ද මතු කළේය.
පිපිරීමෙන් අනතුරුව හදිසි සේවා කණ්ඩායම් ක්ෂණිකව සිදුවූ ස්ථානයට ළඟා වූ අතර, තුවාල ලැබූවන් ප්රාදේශීය වෛද්ය පහසුකම් වෙත ගෙන යන ලදී. සිදුවීමෙන් අනතුරු ගත වූ පැය කිහිපය තුළ හානිය සම්පූර්ණයෙන් තක්සේරු කරමින් තිබිණි.
ස්වාත් නිම්නයේ කැළඹිලිසහගත ආරක්ෂක ඉතිහාසය
වරක් එහි අපූරු භූ දර්ශනය නිසා ජනප්රිය සංචාරක ගමනාන්තයක් වූ ස්වාත් නිම්නය, දිගු කලක් තිස්සේ කැරළිකාර ප්රචණ්ඩත්වයට මුහුණ දෙමින් සිටී. දශකයකට අධික කාලයකට පෙර පාකිස්තාන් තාලිබාන්වාදීන්ට එරෙහිව මෙම කලාපයේ ප්රධාන හමුදා මෙහෙයුමක් ක්රියාත්මක කෙරුණු අතර, ආරක්ෂක හමුදා එම ප්රදේශයේ ත්රස්තවාදී ක්රියාකාරකම් කාලෝචිතව නැවත මතු වීම සමඟ සටන් කිරීම අඛණ්ඩව ගෙනයමින් සිටී.
ඉරිදා සිදු වූ බෝම්බ ප්රහාරය, ඇෆ්ගනිස්තානය සම්බාධ කරන ඛයිබර් පක්තුන්ක්වා පළාත පුරා සිවිල් වැසියන්ට සහ නීතිය ක්රියාත්මක කරන්නන්ට සමානව ඉදිරිපත් කරන නිරන්තර ත්රස්ත තර්ජනය අවධාරණය කරයි; මෙම පළාත මෑත වසරවලදී එවැනි ප්රහාරවල ඉතාමත් දරුණු ඉලක්කයක් බවට වාරනේ ලක් වී ඇත.
වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට කිසිදු කණ්ඩායමක් ප්රහාරයේ වගකීම භාරගෙන නොතිබිණි. පාකිස්තාන් අධිකාරීන් සිද්ධිය පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.