ශ්රී ලංකාවේ ජංගම ගිණුම් හිඟය ජූනි මාසයේ දී මිලියන 149 ක් දක්වා පුළුල් වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ ජංගම ගිණුම් හිඟය ජූනි මාසයේ දී මිලියන ඇමෙරිකන් ඩොලර් 149 ක් දක්වා පුළුල් වී ඇති බව නවතම දත්ත පෙන්වා දෙයි. අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික සුබ සාධනය සඳහා ගමන් කරන රටට බාහිර ශේෂය මත පවතින අඛණ්ඩ පීඩනය මෙමඟින් පිළිබිඹු වේ.
බාහිර ගිණුම්වල වර්ධනශීලී පරතරය
ජංගම ගිණුම් හිඟය පුළුල් වීම, ශ්රී ලංකාව විදේශයන්ගෙන් උපයන ප්රමාණය හා විදේශයන්හි වියදම් කරන ප්රමාණය අතර පවතින පුළුල් අසමතුලිතතාවයක් පිළිබිඹු කරයි. භාණ්ඩ හා සේවා වෙළෙඳාම, ආදායම් ප්රවාහ සහ ජංගම මාරුවීම් ආවරණය කරන ජංගම ගිණුම, ලෝකයේ ඉතිරි කොටස හා සම්බන්ධව රටේ ආර්ථික සෞඛ්යය මැනීමේ ප්රධාන මිනුම් දණ්ඩක් ලෙස සැලකේ.
මෙම ප්රමාණයේ හිඟයක් පෙන්නුම් කරන්නේ ශ්රී ලංකාව අපනයනය කරන ප්රමාණයට වඩා වටිනාකම් අනුව වැඩි ප්රමාණයක් ආනයනය කරන බවත්, ජූනි මාසය තුළ අනෙකුත් ආදායම් හා මාරුවීම් සම්බන්ධ ප්රවාහ ඊට ගලා ඒම ඉක්මවා ගොස් ඇති බවත්ය.
ආර්ථික සුබ සාධනයේ පසුබිම
2022 වර්ෂයේ අනූකල්ප විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව තම ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී. එම අර්බුදය රටට ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ගලවාගැනීමේ වැඩසටහනක් ඉල්ලා සිටීමට හේතු විය. විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනැගීමේ දී සහ දෙශගුණික ස්ථාවරත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ දී සැලකිය යුතු ප්රගතියක් ලබා ඇතත්, ජංගම ගිණුම් හිඟය පුළුල් වීම බාහිර අංශයේ අභියෝග තවමත් පවතින බව සිහිපත් කරවයි.
යථා තත්ත්වයට පත් වන දේශීය පරිභෝජනය සහ ලිහිල් වූ ආනයන සීමා මඟින් අර්ධ වශයෙන් හේතු වූ ආනයන ඉල්ලුම ඉහළ යාම, හිඟය පුළුල් වීමට දායක විය හැකි බව ආර්ථික විශේෂඥයන් සඳහන් කර ඇත.
පුළුල් ආර්ථිකයට ඇති බලපෑම්
ජංගම ගිණුම් හිඟය පුළුල් වීම, විදේශ ප්රත්යක්ෂ ආයෝජන, ප්රේෂණ සහ සංචාරක ආදායම් වැනි ප්රාග්ධන හා මූල්ය ගිණුම් ගලා ඒම් මඟින් ප්රමාණවත් ලෙස මුදල් සම්පාදනය නොකළ හොත් ශ්රී ලංකා රුපියල හා විදේශ විනිමය සංචිත මත පීඩනයක් ඇති කළ හැකිය.
- විදේශයන්හි සිටින ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන්ගේ ප්රේෂණ, විදේශ විනිමය ගලා ඒමේ තීරණාත්මක මූලාශ්රයක් ලෙස පවතී.
- සංචාරක ආදායම ස්ථිරව යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් පවතින අතර, හිඟයට එරෙහිව වැදගත් සමතුලනයක් ලබා දෙමින් සිටී.
- ඇඳුම් හා තේ වැනි ප්රධාන අංශවල අපනයන කාර්යසාධනය ඉදිරි මාසවල දී දැඩි ලෙස නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇත.
ජූනි මාසයේ අගය තාවකාලික ඉහළ යාමක් නිරූපණය කරන්නේ ද, නැතහොත් බාහිර ගිණුම් පිරිහීමේ අඛණ්ඩ ප්රවණතාවක ආරම්භය නිරූපණය කරන්නේ ද යන්න නිර්ණය කිරීමට බලධාරීන් හා විශ්ලේෂකයන් අනුත්ත මාසික දත්ත නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
ජංගම ගිණුම් ශේෂය, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සහ ජාත්යන්තර ණය දෙන්නන් රටේ ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල් සහාය ඇති ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස දැඩි ලෙස නිරීක්ෂණය කරන දර්ශක කිහිපයෙන් එකකි.
ශ්රී ලංකාව සම්පූර්ණ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය කරා සිය ගමන කරගෙන යන විට, පසුගිය වසර දෙකේ දී අත් කර ගත් ජයග්රහණ රකිමින් සිටින ප්රතිපත්ති සම්පාදකයන්ට ජංගම ගිණුම් හිඟය කළමනාකරණය කිරීම තීරණාත්මක ප්රමුඛතාවයක් ලෙස පවතිනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.