Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජස්ප්‍රිත් බුම්රා ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ඉදිරි ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් ඉවත් වීමට නියමිතයි

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජස්ප්‍රිත් බුම්රා ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ඉදිරි ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් ඉවත් වීමට නියමිතයි

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟ ඉදිරියේ ඉන්දියාවේ ප්‍රමුඛ වේගවත් පන්දු යවන්නා යෝග්‍යතා ගැටලුවලට මුහුණ දෙයි

ඉන්දියාවේ තරු වේගවත් පන්දු යවන්නා වන ජස්ප්‍රිත් බුම්රා ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරඟාවලිය මඟ හැරීමට ඉඩ ඇති අතර, කණ්ඩායම මෙම ඉහළ මට්ටමේ රාජකාරිය සඳහා සූදානම් වෙද්දී ක්‍රිකට් රසිකයන් සහ කණ්ඩායම් කළමනාකරණය යන දෙඅංශයෙන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ල මතු වී තිබේ.

ලෝක ක්‍රිකට්හි හොඳම වේගවත් පන්දු යවන්නන් අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමි කරගත් මෙම ඉල්ලුම් ඇති පේසර් ක්‍රීඩකයා, යෝග්‍යතා ගැටලු හේතුවෙන් තේරීම් කමිටුව සඳහා නොලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, මෙය තරඟාවලිය ඉදිරිපිට ඉන්දියාවේ පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරයට බරපතළ පාඩුවක් ලෙස සැලකේ.

ඉන්දියාවේ වේග ප්‍රහාරයට බරපතළ පාඩුවක්

සියලු තත්ත්වයන් යටතේ ජය ගෙන දෙන ක්‍රීඩා දක්ෂතා ස්ථිරව ඉදිරිපත් කරමින් බුම්රා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඉන්දියාවේ ටෙස්ට් පන්දු යැවීමේ ඒකකයේ ශිලා කුළුණ ලෙස ක්‍රියා කර ඇත. ඔහුගේ නොසිටීම ප්‍රහාරයේ සැලකිය යුතු හිදැසක් ඇති කරනු ඇති අතර, ඔහුගේ භූමිකාව පිරවීම සඳහා විකල්ප වේග ක්‍රීඩකයන් සෙවීමට කණ්ඩායම් කළමනාකරණය බල කෙරෙනු ඇත.

අවසාන කණ්ඩායම් තේරීම් සිදු කෙරෙද්දී ක්‍රිකට් මණ්ඩල දෙකම මෙම වර්ධනය හිමිකරගත් ආකාරය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. ඔහුගේ ලබාගත හැකිබව සම්බන්ධ නිල නිවේදන කිරීමට පෙර බුම්රාගේ තත්ත්වය ප්‍රවේශමෙන් තක්සේරු කිරීමට ඉන්දියාවේ කණ්ඩායම් කළමනාකරණය බලාපොරොත්තු වේ.

තරඟාවලිය සඳහා මෙය අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, බුම්රාගේ සිටීම සිදු නොවිය හැකිබව ස්වදේශ පිටියේ ටෙස්ට් තරඟාවලිය ඉදිරිපිට ඔවුනට කාලෝචිත ශක්තිමත් ආරම්භයක් ලබා දිය හැකිය. ශක්තිමත් ඉන්දීය පිතිකරණ හා පන්දු යැවීමේ පෙළට එරෙහිව ක්‍රීඩා පිට්ටනිය සමතලා කිරීමේ ඕනෑම අවස්ථාවක් හිමිකරගැනීමට සත්කාරක කණ්ඩායම ජවයෙන් කටයුතු කරනු ඇත.

ඉදිරි දිනවල බුම්රාගේ යෝග්‍යතා තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩි ආලෝකයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂිත නිල කණ්ඩායම් නිවේදන සමඟ, කණ්ඩායම් දෙකම සිය සූදානම් ශේෂ කරද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ සහ උපමහාද්වීපය පුරා ක්‍රිකට් රසිකයෝ දෙනෙත් යොමු කරමින් සිටිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අතුරුදහන් වූ අර්ධය: ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන් රැකියා බලකායෙන් බැහැර වන්නේ ඇයි? Sinhala

අතුරුදහන් වූ අර්ධය: ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන් රැකියා බලකායෙන් බැහැර වන්නේ ඇයි?

අවධානය යොමු කළ යුතු දිගුකාලීන පරතරයක් ශ්‍රී ලංකාව කාන්තා සාක්ෂරතාවයෙහි ශක්තිමත් මට්ටම් හා කාන්තාවන් අතර සාපේක්ෂව ඉහළ අධ්‍යාපන ජයගැනීම් පිළිබඳව ආඩම්බර වෙයි —…

03 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ජංගම ගිණුම් හිඟය ජූනි මාසයේ දී මිලියන 149 ක් දක්වා පුළුල් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ජංගම ගිණුම් හිඟය ජූනි මාසයේ දී මිලියන 149 ක් දක්වා පුළුල් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජංගම ගිණුම් හිඟය ජූනි මාසයේ දී මිලියන ඇමෙරිකන් ඩොලර් 149 ක් දක්වා පුළුල් වී ඇති බව නවතම දත්ත පෙන්වා දෙයි. අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික සුබ සාධනය සඳහා…

03 Aug 2026 Discuss
කොළඹ ඩොක්යාර්ඩ් නැවත නගා සිටී: නියෝග ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ නෞකා තටාකය ලාභදායී මාර්ගයට Sinhala

කොළඹ ඩොක්යාර්ඩ් නැවත නගා සිටී: නියෝග ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ නෞකා තටාකය ලාභදායී මාර්ගයට

ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ ඩොක්යාර්ඩ් ආයතනය නෞකා නියෝගවල සැලකිය යුතු වර්ධනයක් මත පදනම්ව නැවතත් ලාභදායිතාවට පත්වෙමින් විශිෂ්ට මූල්‍ය ය立直 ෙනළවීමක් සාක්ෂාත් කර ගෙන ඇති…

03 Aug 2026 Discuss