ජස්ප්රිත් බුම්රා ශ්රී ලංකාවට එරෙහි ඉදිරි ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් ඉවත් වීමට නියමිතයි
ශ්රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟ ඉදිරියේ ඉන්දියාවේ ප්රමුඛ වේගවත් පන්දු යවන්නා යෝග්යතා ගැටලුවලට මුහුණ දෙයි
ඉන්දියාවේ තරු වේගවත් පන්දු යවන්නා වන ජස්ප්රිත් බුම්රා ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරඟාවලිය මඟ හැරීමට ඉඩ ඇති අතර, කණ්ඩායම මෙම ඉහළ මට්ටමේ රාජකාරිය සඳහා සූදානම් වෙද්දී ක්රිකට් රසිකයන් සහ කණ්ඩායම් කළමනාකරණය යන දෙඅංශයෙන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ල මතු වී තිබේ.
ලෝක ක්රිකට්හි හොඳම වේගවත් පන්දු යවන්නන් අතර ප්රමුඛ ස්ථානයක් හිමි කරගත් මෙම ඉල්ලුම් ඇති පේසර් ක්රීඩකයා, යෝග්යතා ගැටලු හේතුවෙන් තේරීම් කමිටුව සඳහා නොලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, මෙය තරඟාවලිය ඉදිරිපිට ඉන්දියාවේ පන්දු යැවීමේ ප්රහාරයට බරපතළ පාඩුවක් ලෙස සැලකේ.
ඉන්දියාවේ වේග ප්රහාරයට බරපතළ පාඩුවක්
සියලු තත්ත්වයන් යටතේ ජය ගෙන දෙන ක්රීඩා දක්ෂතා ස්ථිරව ඉදිරිපත් කරමින් බුම්රා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඉන්දියාවේ ටෙස්ට් පන්දු යැවීමේ ඒකකයේ ශිලා කුළුණ ලෙස ක්රියා කර ඇත. ඔහුගේ නොසිටීම ප්රහාරයේ සැලකිය යුතු හිදැසක් ඇති කරනු ඇති අතර, ඔහුගේ භූමිකාව පිරවීම සඳහා විකල්ප වේග ක්රීඩකයන් සෙවීමට කණ්ඩායම් කළමනාකරණය බල කෙරෙනු ඇත.
අවසාන කණ්ඩායම් තේරීම් සිදු කෙරෙද්දී ක්රිකට් මණ්ඩල දෙකම මෙම වර්ධනය හිමිකරගත් ආකාරය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. ඔහුගේ ලබාගත හැකිබව සම්බන්ධ නිල නිවේදන කිරීමට පෙර බුම්රාගේ තත්ත්වය ප්රවේශමෙන් තක්සේරු කිරීමට ඉන්දියාවේ කණ්ඩායම් කළමනාකරණය බලාපොරොත්තු වේ.
තරඟාවලිය සඳහා මෙය අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, බුම්රාගේ සිටීම සිදු නොවිය හැකිබව ස්වදේශ පිටියේ ටෙස්ට් තරඟාවලිය ඉදිරිපිට ඔවුනට කාලෝචිත ශක්තිමත් ආරම්භයක් ලබා දිය හැකිය. ශක්තිමත් ඉන්දීය පිතිකරණ හා පන්දු යැවීමේ පෙළට එරෙහිව ක්රීඩා පිට්ටනිය සමතලා කිරීමේ ඕනෑම අවස්ථාවක් හිමිකරගැනීමට සත්කාරක කණ්ඩායම ජවයෙන් කටයුතු කරනු ඇත.
ඉදිරි දිනවල බුම්රාගේ යෝග්යතා තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩි ආලෝකයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂිත නිල කණ්ඩායම් නිවේදන සමඟ, කණ්ඩායම් දෙකම සිය සූදානම් ශේෂ කරද්දී ශ්රී ලංකාවේ සහ උපමහාද්වීපය පුරා ක්රිකට් රසිකයෝ දෙනෙත් යොමු කරමින් සිටිනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.