අතුරුදහන් වූ අර්ධය: ශ්රී ලංකාවේ කාන්තාවන් රැකියා බලකායෙන් බැහැර වන්නේ ඇයි?
අවධානය යොමු කළ යුතු දිගුකාලීන පරතරයක්
ශ්රී ලංකාව කාන්තා සාක්ෂරතාවයෙහි ශක්තිමත් මට්ටම් හා කාන්තාවන් අතර සාපේක්ෂව ඉහළ අධ්යාපන ජයගැනීම් පිළිබඳව ආඩම්බර වෙයි — එහෙත් කැපී පෙනෙන පරස්පර විරෝධයක් දිගින් දිගටම පවතී. දිවයිනේ පුරා, රැකියා කළ හැකි වයසේ සිටින කාන්තාවන්ගෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් විධිමත් කම්කරු බලකායෙන් බැහැරව සිටින අතර, ඔවුන් ඒ තත්ත්වයට පත් කරන හේතු මොනවාද සහ මෙය විසඳීමට ක්රියා නොකිරීමෙන් රටට සිදුවන අලාභය කෙතරම්ද යන්න පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු වෙමින් පවතී.
අංකලේඛන හෙළි කරන කලකිරවනසු කතාවක්
ශ්රී ලංකාවේ කාන්තා කම්කරු බලකාය සහභාගිත්වය, පුරුෂයන්ට සාපේක්ෂව මෙන්ම කලාපීය සම වයස්කාර රටවලට සාපේක්ෂව ද, දිගු කලක් තිස්සේ පසුගාමී ව පවතී. පුරුෂයන් වේතන රැකියාවල නිරත වන්නේ බෙහෙවින් ඉහළ අනුපාතිකවලින් වන අතර, රැකියා කළ හැකි වයසේ කාන්තාවන් බොහෝ දෙනෙක් ආර්ථිකව අක්රිය ලෙස වර්ගීකරණය වෙති — ඔවුහු රැකියා නොකරන අතර ක්රියාකාරීව රැකියා ද සොයන්නේ නැත. ආර්ථික විශේෂඥයෝ හා සංවර්ධන ප්රවීණයෝ තර්ක කරන්නේ මෙය සමාජීය ගැටලුවක් පමණක් නොව, ජාතික නිෂ්පාදනශීලිත්වයට හා ආර්ථික වර්ධනයට බරපතල බාධකයක් බවයි.
කාන්තාවන් නිවසේ රඳවා ගන්නේ කුමක් නිසාද?
ශ්රී ලංකාවේ අඩු කාන්තා කම්කරු සහභාගිත්වයට ගැඹුරින් මුල් බැස ගත් සාධක කිහිපයක් දායක වෙයි:
- වැටුප් රහිත රැකවරණ වගකීම්: දරුවන්, වැඩිහිටි දෙමාපියන් රැකබලා ගැනීමේ හා ගෘහ කළමනාකරණයේ බර අසමානව කාන්තාවන් මත පැටවෙයි. දරාගත හැකි හා ප්රවේශ විය හැකි託児 සේවා හෝ වැඩිහිටි රැකවරණ සහාය නොමැති විට, බොහෝ කාන්තාවන්ට වැටුප් සහිත රැකියාවක් පවත්වා ගෙන යාම ප්රායෝගිකව කළ නොහැකිව යයි.
- සංස්කෘතික හා සමාජීය අපේක්ෂාවන්: බොහෝ සමාජ ගත ආකල්ප තවමත් කාන්තාවගේ ප්රාථමික භූමිකාව ගෘහිණිය හා රැකවරකිය ලෙස නිර්වචනය කරයි. කලත්රයා හා ඥාතීන් ඇතුළු පවුලේ ඒකාධිපත්ය බලපෑම, විවාහයෙන් පසු රැකියා සෙවීමෙන් හෝ ඒවා දිගටම කිරීමෙන් කාන්තාවන් බොහෝ විට අධෛර්යමත් කරයි.
- නම්යශීලී රැකියා සේවා රාමු නොමැතිකම: ශ්රී ලංකාවේ බොහෝ සේවා යෝජකයෝ තවමත් දෙගිඩියාවෙන් රැකියා ගෙන යන කාන්තාවන් දරන දෙගුණ වගකීම් සළකා බලන නම්යශීලී ප්රතිපාදන රහිත දෘඩ, සාම්ප්රදායික රාමු තුළ ක්රියා කරති. අර්ධකාලීන රැකියා, දුරස්ථ කාර්ය විකල්ප හෝ නම්යශීලී වේලාවන් නොමැතිකම ගෘහ කළමනාකරණය කරන කාන්තාවන්ට කම්කරු බලකායට ඇතුළු වීම දුෂ්කර කරයි.
- ආරක්ෂාව හා සංචලනය පිළිබඳ ගැටලු: විශේෂයෙන් ග්රාමීය හා අර්ධ නාගරික ප්රදේශවල කාන්තාවන්ට, ගමනාගමනය අතරතුර පෞද්ගලික ආරක්ෂාව, සීමිත පොදු ප්රවාහන ප්රවේශය, රැකියා කේන්ද්රවලින් දුර ස්ථිත වීම ආදිය සැලකිය යුතු ප්රායෝගික බාධකයන් ලෙස ක්රියා කරයි.
- වේතන වෙනස්කම් හා ස්ඵටික සීමාවන්: සමාන කාර්ය සඳහා කාන්තාවන්ට පුරුෂ සේවකයන්ට සාපේක්ෂව අඩු වැටුපක් ලැබෙනු ඇතැයි යන සංජානනය — බොහෝ විට යථාර්ථය ද ඒ අනුව ම වන — හෝ වෘත්තීය ඉදිරියට යාමේ අවස්ථා සීමිත බව, ඇතැම් කාන්තාවන් කම්කරු බලකායට ඇතුළු වීමෙන් හෝ එහි රැඳී සිටීමෙන් අධෛර්යමත් කරයි.
අවස්ථාව නොලැබෙන අධ්යාපනය
ශ්රී ලංකාවේ තත්ත්වයේ වඩාත් කැපී පෙනෙන උත්ප්රාස ලක්ෂණය නම් රට කාන්තා අධ්යාපනය සඳහා සැලකිය යුතු ලෙස ආයෝජනය කර ඇති බවයි. ගැහැනු දරුවෝ ජාතික විභාගවලදී ස්ථිරව හොඳ ප්රතිඵල ලබති, විශ්වවිද්යාල උපාධිධාරීන් අතර කාන්තාවෝ සැලකිය යුතු කොටසක් සාදති. එහෙත් මෙම අධ්යාපන ජයගැනීම කම්කරු සහභාගිත්වයට සමානුපාතිකව පරිවර්තනය නොවෙයි. පාසල් කාමරයේ සිට ඉහළ ව්යාපාරික ස්ථානය දක්වා — හෝ ආරම්භක මට්ටමේ රැකියා දක්වා වුව ද — ග
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.