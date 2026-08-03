ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛතම ටෙනිස් ජාතික ශූරතාව අගෝස්තු මාසයේ සියවසකට අධික ක්රීඩා විශිෂ්ටත්වයක් ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම්
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම කීර්තිමත් හා ඉහළම තරාතිරමේ දේශීය ටෙනිස් ශූරතාවය නැවත ආරම්භ වීමට සූදානම් වන අතර, 111 වැනි ශ්රී ලංකා ටෙනිස් ජාතික ශූරතාවය 2026 අගෝස්තු 7 සිට 23 දක්වා කොළඹ ශ්රී ලංකා ටෙනිස් සංගමයේ (SLTA) පිටියේ පැවැත්වීමට නියමිතය.
ඉතිහාසයෙන් පොහොසත් තරඟාවලියක්
සියවසකට අධික誇ිමත් උරුමයක් සහිත ශ්රී ලංකා ටෙනිස් ජාතික ශූරතාවය, රටේ දිගුකාලීනම ක්රීඩා තරඟාවලිවලින් එකක් ලෙස ඉතිරි වී ඇත. ජාතික ගෞරවය සඳහා දිවයිනේ දක්ෂතම ටෙනිස් ක්රීඩකයන් තරඟ වදින නිශ්චිත වේදිකාව ලෙස මෙම තරඟාවලිය දිගු කලක් සිට සේවය කර ඇති අතර, 111 වැනි සංස්කරණය ද එම කීර්තිමත් සම්ප්රදාය රැකගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
දේශීය ප්රමුඛ දක්ෂතා කොළඹට එක්රැස් වේ
මෙම ඉසව්ව ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ ටෙනිස් ක්රීඩකයන් එක් වහලක් යටට රැස් කරන අතර, තරඟකරුවන් සහ නරඹන්නන් යන දෙපාර්ශවය සඳහාම විද්යුත් උද්යෝගයකින් පිරි වාතාවරණයක් නිර්මාණය කරනු ඇත. රටේ උසස් දේශීය ටෙනිස් ක්රීඩාවේ සම්ප්රදායික නිවස වන කොළඹ SLTA පිටිය, අධිෂ්ඨානශීලී ලෙස තරඟකාරී වනු ඇතැයි අපේක්ෂිත කෝට්ටු හරහා ක්රියාකාරී සති දෙකකට නැවතත් ආශ්රය සලසනු ඇත.
තරඟාවලිය සති දෙකකට අධික කාලයක් ව්යාප්ත වන අතර, ශ්රී ලාංකික සමාජ හා ජාතික ටෙනිස් කවයන්හිදී වඩාත්ම ප්රිය කළ ශූරතාවය සඳහා කවා හරිමින් සටන් කිරීමට ක්රීඩකයන්ට ප්රමාණවත් අවස්ථාවක් හිමි වේ.
සුවිශේෂ සංස්කරණයක්
ඕනෑම ක්රීඩා තරඟාවලියක 111 වැනි සංස්කරණයට ළඟා වීම ඉතා සැලකිය යුතු ජයග්රහණයක් වන අතර, ශ්රී ලාංකික ටෙනිස් ක්රීඩාවේ නොනැමෙන ආකර්ෂණය හා සංවිධානාත්මක ශක්තිය මෙම සන්ධිස්ථානය තවදුරටත් රේඛාංකිත කරයි. SLTA ශ්රී ලංකාව, ඉහළම දේශීය මට්ටමේ දේශීය දක්ෂතා පෝෂණය කිරීමේ හා ප්රදර්ශනය කිරීමේ ගමන් කරන බලවේගය ලෙස දිගටම පවතී.
රටේ ප්රමුඛ ක්රීඩකයන් මෙම අගෝස්තු මාසයේ ප්රතිෂ්ඨාව දිනන ජාතික ශූරතාවය සඳහා කළ ගසන විට, දිවයිනේ ටෙනිස් ප්රේමීන් ක්රියාකාරකම් අනුගමනය කිරීමට දිරිගන්වනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.