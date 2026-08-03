ශ්රී ලංකාවේ බාහිර හිඟය අප්රේල් මස ඉහළම අගයෙන් පහළට වැටුණත් පසුගිය වසරේ මට්ටමට වඩා තවමත් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළින්
ශ්රී ලංකාවේ බාහිර හිඟය අප්රේල් මාසයේ උච්චස්ථානයට පැමිණීමෙන් පසු යම් මධ්යස්ථ වීමක් ලක්ෂණ දක්වා ඇති නමුත්, එය පසුගිය වසරේ එකම කාලය හා සසඳන විට තවමත් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර, දිවයිනේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම නිරීක්ෂණය කරන ආර්ථික විද්යාඥයන් සහ ප්රතිපත්ති立案කරුවන් අතර නිරන්තර කනස්සල්ලක් ඇති කරයි.
හිඟය උච්චස්ථානයෙන් පසුබසියි; එහෙත් පීඩනය ඉවත් නොවේ
නවතම දත්ත අප්රේල් මාසයේ සටහන් වූ තීව්ර ඉහළ මට්ටමෙන් යම් තරමකට සහනයක් ලැබීමක් පෙන්නුම් කළද, සමස්ත බාහිර හිඟ තත්ත්වය මාස දොළොසකට පෙර දක්නට ලැබුණු අගයට වඩා පුළුල් හිඩැසක් පිළිබිඹු කිරීම අඛණ්ඩව ඉදිරිපත් කරයි. ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව ගොඩ නැගීමේ ගමන් මගෙහිදී, බාහිර ගිණුම් සම්පූර්ණයෙන් ස්ථාවර කිරීමේදී රටට මුහුණ දෙන්නට සිදු වන දිගුකාලීන අභියෝග මෙම ප්රවණතාවෙන් ඉස්මතු වේ.
රටකට විදේශයෙන් ලැබෙන ආදායම් සහ භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳාම මෙන්ම මූල්ය ප්රවාහ ඇතුළු විදේශ ගෙවීම් අතර අසමතුලිතතාව මනින බාහිර හිඟය, ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල් සහාය ඇතිව ක්රියාත්මක කරන ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහන හරහා ඉදිරියට යන විට විශ්ලේෂකයන් දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරන ප්රධාන දර්ශකයක් ලෙස පවතී.
යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ මාර්ගය අසමාන ලෙස ඉදිරියට යයි
ශ්රී ලංකාව විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනැගීමෙහිලා සහ මාක්රෝ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමෙහිලා මැනිය හැකි ප්රගතියක් ලබා ඇතත්, ඉහළ මට්ටමේ බාහිර හිඟ නොනැසී පැවතීම, සම්පූර්ණ යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමන් මග සරල රේඛීය නොවන බවට සහ ඒ ගමනේ පසුබෑම් ඇති නොවේ යැයි ද කිව නොහැකි බවට සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්රියා කරයි.
ගෝලීය වෙළඳ භාණ්ඩ මිල ගණන්, ක්රමක්රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වන දේශීය ආර්ථිකය මගින් බලගන්වනු ලබන ආනයන ඉල්ලුම, සහ සංචාරක ව්යාපාරය හා ශ්රමික ප්රේෂණ ආදී ප්රධාන විදේශ විනිමය ඉපයීම් ක්ෂේත්රවල කාර්යසාධනය ඉදිරි මාසවලදී රටේ බාහිර ස්ථාවරය හැඩ ගැස්වීමෙහිලා තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
මූල්ය විනය කෙරෙහි දැඩි අවධානය
ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල් වැඩසටහන යටතේ ලබාගත් ජයග්රහණ ඛාදනය නොවන ලෙස, දැඩි මූල්ය විනය පවත්වාගෙන ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ ඉදිරියට ගෙන යන ලෙස බලධාරීන්ට 촉구 කෙරේ. බාහිර අසමතුලිතතා කළමනාකරණයේදී ඕනෑම ලිහිල් කිරීමක්, ශ්රී ලංකාවේ ජාරී ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡා සහ ආයෝජක විශ්වාසය සංකීර්ණ කළ හැකිය.
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, රටේ බාහිර ගිණුම්වල සෞඛ්ය තත්ත්වය සෘජු ඇඟවීම් දරයි — විනිමය අනුපාතිකය, ආනයන පිරිවැය, සහ අවසාන වශයෙන් සුපිරි වෙළඳසැල් රාක්කවල හා දේශීය වෙළඳපොළ ශාලාවල දෛනික භාණ්ඩ මිල ගණන් ඒ සෞඛ්ය තත්ත්වය මත රඳා පවතී.
අප්රේල් මාසයේ උච්චස්ථානයෙන් මධ්යස්ථ වීම සාදරයෙන් පිළිගත යුතු දියුණුවක් වුවද, දිගුකාලීන වැඩිදියුණු කිරීමක් සඳහා ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයට අඛණ්ඩ කැපවීමක් සහ ගෝලීය ආර්ථිකයෙහි හිතකර බාහිර පරිසරයක් අවශ්ය වනු ඇතැයි ආර්ථික විද්යාඥයෝ පවසති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.