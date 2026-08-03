ගෝලීය වෙළඳ කැළඹීම් දේශීයව බලපාන විට ශ්රී ලංකාව හා කාම්බෝජය දරන මිල ගණනය කරයි
ශ්රී ලංකාව සහ කාම්බෝජය, ආසියාවේ අපනයනය මත වැඩිපුරම රඳා පවතින ආර්ථිකයන් දෙකක් ලෙස, සිය වෙරළෙන් දහස් කිලෝමීටර් දුරින් ඇති ගැටුමකින් මතුවන ආර්ථික කම්පනවලට ක්රමයෙන් නිරාවරණය වෙමින් සිටිති. ගෝලීය වෙළඳ කඩාකප්පල්කිරීම් පිටතට රැල්ලක් ලෙස පැතිරෙමින් අවදානමට ලක්ව ඇති සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලට අසාමාන්ය ලෙස දැඩි ලෙස පහර දෙයි.
කුඩා ආර්ථිකයන්, විශාල නිරාවරණය
ගෝලීය අස්ථාවරත්වය තීව්ර කරන භූ දේශපාලන 緊張තාවයන්ට සෘජු සම්බන්ධතාවයක් නොමැති වුවද, ශ්රී ලංකාව සහ කාම්බෝජය යන දෙරටම කඩාකප්පල් වූ සැපයුම් දාම, ආයෝජක හැඟීම් වල වෙනස්වීම් සහ ජාත්යන්තර භාණ්ඩ හා ගෙනයාම් වෙළඳපොළ මත ගැටුම්වල දිගු හැලෑවී යන බලපෑම් හේතුවෙන් බරපතළ ආර්ථික ප්රතිවිපාකවලට මුහුණ දෙමින් සිටිති.
ශ්රී ලංකාව සඳහා, 2022 වසරේ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ ගමනේ තවමත් සිටින රටකට, මෙම කාලය ඉතාමත් නොගැලපෙන ඒකක් විය නොහැකිය. රට විදේශ සංචිත ස්ථාවර කිරීම, ණය බැඳීම් නැවත සාකච්ඡා කිරීම සහ ජාත්යන්තර ණය දෙන්නන් හා ආයෝජකයන් අතර විශ්වාසනීයත්වයක් යළි ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඉමහත් කෙළෙහිල්ලෙන් කටයුතු කර ඇත. ඕනෑම නව බාහිර කම්පනයක් මෙසේ ලබාගත් ජයග්රහණ නෂ්ට කිරීමේ තර්ජනය එල්ල කරයි.
වෙළඳ මාර්ග හා සැපයුම් දාම පීඩනයට
දෙරටටම ඇති ආතතියේ සැලකිය යුතු කොටසක් ප්රධාන ගෝලීය නැව් මාර්ගවලට ඇති කඩාකප්පල්කිරීම්වලින් මතු වේ. ඉන්දියන් සාගරයේ උපාය මාර්ගික සමුද්රීය නාභිගත ස්ථානයක් ලෙස පිහිටි ශ්රී ලංකාව, ගාස්තු පරිමාව හා නැව් ගාස්තු වල වෙනස්කම්වලට විශේෂයෙන් සංවේදී ය. ප්රධාන වෙළඳ කොරිඩෝ කඩාකප්පල් වූ විට, බලපෑම් කොළඹ වරාය ගමනාගමනය, අපනයන කාල සීමාවන් සහ ආනයන පිරිවැය තුළ ඉක්මනින් දැනෙයි.
ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය සහ බටහිර වෙළඳපොළ වෙත අපනයනය මත ආර්ථිකය දැඩි ලෙස රඳාපවතින කාම්බෝජය, තමන්ගේම පීඩනයන් කට්ටලයකට මුහුණ දෙයි. ප්රධාන ගැනුම්කරුවන් අතර අවිනිශ්චිතතාව, ආදාන පිරිවැය ඉහළ යාම සහ උපාය ශාස්ත්රීය සංකූලතා, ලක්ෂ ගණනක් කම්කරුවන් රැකියා ලබා දෙන කර්මාන්තයක් මිරිකා ගනී.
සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලට ඇති පුළුල් අභියෝගය
ශ්රී ලංකාව හා කාම්බෝජය මුහුණ දෙන තත්ත්වය, සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ආර්ථිකයන් තමන් නිර්මාණය කිරීමේ කිසිදු කොටසක් නොගත් ගැටුම් හා අර්බුද වලින් ඇතිවන ප්රතිවිපාකවල අසාමාන්ය ලෙස විශාල කොටසක් දරන පුළුල් රටාවක් පිළිබිඹු කරයි. සීමිත මූල්ය තෙරපුම් කොට්ඨාශ, අපනයන අංශ කිහිපයකට ඇති යැපීම සහ බාහිර මූල්යකරණය මත රඳාපැවතීම, එවැනි රටවලට බාහිර කම්පන අවශෝෂණය කිරීමට ඇති මෙවලම් අඩු කරයි.
- ගෝලීය භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාම ඉන්ධන හා ආහාර ආනයන බිල්පත් වැඩි කරයි
- නැව් මාර්ග අවිනිශ්චිතතාවකට ලක් වන විට ගෙනයාම් හා රක්ෂණ ගාස්තු ඉහළ යයි
- ආයෝජකයන්ගේ අවදානම් විරෝධය පෙරමුළු වෙළඳපොළවලින් ප්රාග්ධන ගලා යාමට හේතු විය හැකිය
- ගෝලීය අස්ථාවරත්වය මධ්යයේ සංචාරක හා විදේශ සෘජු ආයෝජන හැඟීම් දුර්වල වේ
ශ්රී ලංකාව හා කාම්බෝජය වැනි සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ආර්ථිකයන් බොහෝ විට තීරණ ගනු ලබන මේසය ළඟ ආසනයක් නොමැතිව දුරස්ථ ගැටුම්වල ආර්ථික කම්පන රැල්ල අවශෝෂණය කරගනී.
ශ්රී ලංකාවේ අවදානම් සහගත යථා තත්ත්වයට පත් වීම අවදානමට
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික කළමනාකරුවන් රටේ අවදානම පිළිබඳව සීරුවෙන් දැනුවත් ව සිටිති. IMF ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනක් ලබා ගෙන ණය ප්රතිව්යූහකරණයේ දිගු ක්රියාවලිය ආරම්භ කිරීමෙන් පසු, බලධාරීන් සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීමට උත්සාහ ගෙන ඇත. බාහිර පරිසරයේ යළිත
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.