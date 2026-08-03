සිරකරුවන්ගේ මරණ හා හිංසනය පිළිබඳව ශ්රී ලංකාවේ NPP රජයට බලපෑම් කරන ලෙස එක්සත් ජනපදයෙන් හා යුරෝපයෙන් ඉල්ලයි
දේශීය සිරකරු අයිතිවාසිකම් සංවිධානයක් බටහිර රජයන්ගෙන් මැදිහත් වී ශ්රී ලංකාවේ බලයේ සිටින ජාතික ජන බලවේගය (NPP) රජය කෙරෙහි පීඩනය යෙදවීමට ඉල්ලා ඇත. රටේ රඳවා ගැනීමේ පහසුකම් හරහා දිගින් දිගටම පවතින රැඳවුම්කරුවන්ගේ මරණ සහ සිරකරුවන් හිංසනයට ලක් කිරීම සම්බන්ධ දීර්ඝකාලීන ගැටළු විසඳීමට ඒ ඉල්ලීම සිදු කෙරේ.
ස්වාධීන අධීක්ෂණයක් සඳහා ඉල්ලීම
සිරකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ කමිටුව (CPRP) විධිමත් ලෙස එක්සත් ජනපද හා යුරෝපීය රජයන්ගේ සහාය ලබා ගැනීමට ඉල්ලා සිටින අතර, NPP රජයට රැඳවුම්කරුවන්ගේ මරණ පිළිබඳ විමර්ශනය සඳහා ස්වාධීන යාන්ත්රණයක් ස්ථාපිත කිරීමටත්, රටේ බන්ධනාගාර ක්රමය තුළ පවතින අඛණ්ඩ අපයෝජනවලට එරෙහිව පියවර ගැනීමටත් ඒ රජය යොමු කරවාලීමට ඔවුන්ගේ රාජ්යතාන්ත්රික බලපෑම භාවිත කරන ලෙස ඒ ජාතීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
විදේශ බලවතුන් කෙරෙහි සංවිධානය ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීම, රාජ්ය රඳවාගැනීම් වලදී සිදු වූ මරණ සඳහා අධිකාරීන් වගවිය යුතු බවට සාධාරණ ක්රියාමාර්ගයක් ගැනීමෙහිලා වත්මන් රජය අසමත් වී ඇතැයි ඔවුන් විස්තර කරන කාරණය සම්බන්ධයෙන් වර්ධනය වෙමින් ඇති කලකිරීම පෙන්නුම් කරයි.
වන්දි ගෙවීම් තවමත් නොලැබී
CPRP විසින් නගා සිටුවන ලද ප්රධාන අභියෝගයන් අතර, රැඳවුම්කරුවන්ගේ මරණ සම්බන්ධයෙන් ගිවිස ගත් හෝ නියෝග කරන ලද බවට වාර්තා වන වන්දි ගෙවීම් සිදු කිරීමට අධිකාරීන් අපොහොසත් වීම ද ඇතුළත් වේ. ආශ්රිත පවුල් මෙතෙක් ගෙවා නොමැති ගෙවීම් ලැබීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බව සංවිධානය සඳහන් කරන අතර, මෙය රාජ්ය රඳවාගැනීම් හි ආදරණීයයන් දැනටමත් අහිමි කරගත් අයගේ දුක්ගැහැට නැවත දෙගුණ කරයි.
NPP රජය කෙරෙහි පීඩනය
පුළුල් ප්රතිසංස්කරණ සහ වඩා ශක්තිමත් වගවීමක් පොරොන්දු වෙමින් බලයට පත් NPP රජය, බන්ධනාගාර ක්රමය හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන් දැන් පරීක්ෂාවට ලක් වෙයි. ශ්රී ලංකාවේ නිදන්ගත ලෙස ඉතා බහුල රැඳවියන් ගෙන් පිරී ඇති බන්ධනාගාරවල තත්ත්වයන් ප්රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ආණ්ඩුව තවම විශ්වාසජනක කැපවීමක් ප්රදර්ශනය කර නොමැති බව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂකයන් තර්ක කරයි.
CPRP විසින් බටහිර රජයන්ගෙන් බාහිර පීඩනයක් ලබා ගැනීමට ගත් තීරණය, ගෘහස්ත වශයෙන් පිළියම් ලබා ගැනීමේ මාර්ග ප්රමාණවත් නොවේ යැයි සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර ඇති පුළුල් කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි. ශ්රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් තත්ත්වයන් නිතිපතා අධීක්ෂණය කරන එක්සත් ජනපදය සහ යුරෝපීය රාජ්යයන් සමඟ සම්බන්ධ වීමෙන්, ගැටළුව ජාත්යන්තර වේදිකාවට ගෙනයාමේ අපේක්ෂාව සංවිධානය දරයි.
පුළුල් මානව හිමිකම් ගැටළු
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය, දේශීය හා ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයන් විසින් දැඩි ඉඩකඩ නොමැති කම, ප්රමාණවත් නොවන වෛද්ය සේවා සහ බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ ශාරීරික අපයෝජනය සම්බන්ධ චෝදනා නිසා දීර්ඝ කලක සිට විවේචනයට ලක්ව ඇත. රඳවාගැනීම් හි සිදු වන මරණ කාල කාලාන්තරයේ ජනතාවගේ කෝපය ඇවිස්සූවද, එවැනි සිදුවීම් සඳහා වගවීම ලැබීම තවමත් ප්රාණශූන්ය ව ඇති බව විවේචකයෝ පෙන්වා දෙති.
CPRP ගේ නවතම පියවර, රජය හුදු වාචාල කථාවෙන් ඔබ්බට ගොස් ශ්රී ලංකාව පුරා රාජ්ය රඳවාගැනීමේ පහසුකම් වල රඳවා ගෙන ඇත්තන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විනිවිද පෙනෙන, ස්වාධීන යාන්ත්රණ ක්රියාත්මක කිරීමේ හදිසි අවශ්යතාව අවධාරණය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.