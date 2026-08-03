Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අගමැති අමරසූරිය මහත්මිය බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස් නිල නිවාසයේ පැවති ඓතිහාසික 植民地 යුගයේ සිලෝන් කලා ප්‍රදර්ශනය විවෘත කිරීමට එක්වෙයි

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අගමැති අමරසූරිය මහත්මිය බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස් නිල නිවාසයේ පැවති ඓතිහාසික 植民地 යුගයේ සිලෝන් කලා ප්‍රදර්ශනය විවෘත කිරීමට එක්වෙයි

අගමැති ආචාර්ය හරිණි අමරසූරිය මහත්මිය, කොළඹ බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස්වරයාගේ නිල නිවාසය වන වෙස්ට්මිනිස්ටර් හවුස් හිදී පැවති "19 වැනි සියවසේ සිලෝනය දැකි ආකාරය" නම් සුවිශේෂී කලා ප්‍රදර්ශනයේ විවෘත කිරීමේ උත්සවයට සහභාගී විය.

ජෝර්ජ් කේට් පදනම සහ කොළඹ බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය එක්ව සංවිධානය කළ මෙම ප්‍රදර්ශනය, 1800 ගණන්වලදී මෙරට ජනජීවිතය දෘශ්‍යමාන ලෙස නිරූපණය කරන දුර්ලභ කලාකෘති එකතුවක් ඉදිරිපත් කරයි.

සිලෝනයේ යටත් විජිත අතීතය දෙස අවධානයක්

දහනව වැනි සියවසේ කලාකරුවන්ගේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් සිලෝනය නිරූපණය කළ ඓතිහාසිකව වැදගත් දෘශ්‍ය වාර්තා මෙම ප්‍රදර්ශනයේ දී ඉදිරිපත් කෙරෙන අතර, ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රේක්ෂකයන්ට සහ විදේශීය නරඹුවන්ට රටේ පොහොසත් හා සංකීර්ණ උරුමය සොයා බලා ගැනීමේ අවස්ථාව හිමිවේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ කලා උරුමය ආරක්ෂා කිරීමට සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීමට කැපවූ ආයතනයක් වන ජෝර්ජ් කේට් පදනමේ සහභාගීත්වය, බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය සමඟ එක්ව මෙම අවස්ථාවේ සංස්කෘතික වැදගත්කම සහ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගීතාවයේ ස්වභාවය ඉස්මතු කරයි.

සංස්කෘතික වශයෙන් වැදගත් රැස්වීමක්

විවෘත කිරීමේ උත්සවයට අගමැතිවරිය සහභාගී වීම අවස්ථාවට විශේෂ ගෞරවයක් එක් කළ අතර, කලාව සහ සංස්කෘතික රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකත්වය ජාතික අනන්‍යතාවයේ හා ජාත්‍යන්තර සබඳතාවල අර්ථවත් ස්තම්භ ලෙස රජය පිළිගන්නා බව ඉන් පැහැදිලි විය.

තමන්ගේම ඓතිහාසික චරිතයෙන් සමන්විත වෙස්ට්මිනිස්ටර් හවුස්, දිවයිනේ ඉතිහාසයේ පරිවර්තනීය යුගයක් තුළ සිලෝනයේ කලාත්මක නිරූපණය ගවේෂණය කරන මෙම ප්‍රදර්ශනයට සුදුසු පසුබිමක් සැලසීය.

"19 වැනි සියවසේ සිලෝනය දැකි ආකාරය" ප්‍රදර්ශනය, රටේ වඩාත්ම නිර්වචනාත්මක කාලපරිච්ඡේදයන්ගෙන් එකක් තුළ දිවයින සංජානනය කර නිරූපණය කළ ආකාරය ගවේෂණය කිරීමට උනන්දු කලා රසිකයන්, ඉතිහාසඥයන් සහ මහජනතාව අතර සැලකිය යුතු උනන්දුවක් ඇති කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ටෙනිස් ජාතික ශූරතාව අගෝස්තු මාසයේ සියවසකට අධික ක්‍රීඩා විශිෂ්ටත්වයක් ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ටෙනිස් ජාතික ශූරතාව අගෝස්තු මාසයේ සියවසකට අධික ක්‍රීඩා විශිෂ්ටත්වයක් ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම කීර්තිමත් හා ඉහළම තරාතිරමේ දේශීය ටෙනිස් ශූරතාවය නැවත ආරම්භ වීමට සූදානම් වන අතර, 111 වැනි ශ්‍රී ලංකා ටෙනිස් ජාතික ශූරතාවය 2026 අගෝස්තු 7 සිට…

03 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 2026 ජූලි මාසයේදී 7%ඉක්මවයි — මහ බැංකුවේ ඉහළ ඉලක්ක සීමාව පළඳිනයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 2026 ජූලි මාසයේදී 7%ඉක්මවයි — මහ බැංකුවේ ඉහළ ඉලක්ක සීමාව පළඳිනයට

ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත උද්ධමනය 2026 ජූලි මාසයේදී සියයට 7 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, එය මහ බැංකුවේ ඉලක්ක පරාසයේ ඉහළ මායිම බිඳ දමමින්, රටේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ…

02 Aug 2026 Discuss
චමාරි අතාපත්තු ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ක්‍රීඩිකාව ලෙස කාන්තා T20I ක්‍රිකට්හිදී ධාවන 4,000 සීමාව ඉක්මවයි Sinhala

චමාරි අතාපත්තු ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ක්‍රීඩිකාව ලෙස කාන්තා T20I ක්‍රිකට්හිදී ධාවන 4,000 සීමාව ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චමාරි අතාපත්තු නැවත වරක් ඉතිහාසයට එක්වෙමින්, කාන්තා ටුවෙන්ටි20 අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට්හිදී ධාවන 4,000 සීමාව ඉක්මවූ…

02 Aug 2026 Discuss