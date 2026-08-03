Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගර්භනී මවක් සහ නූපන් දරුවා ඩෙංගු රෝගයෙන් මිය යාමත් සමඟ වසංගත අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගර්භනී මවක් සහ නූපන් දරුවා ඩෙංගු රෝගයෙන් මිය යාමත් සමඟ වසංගත අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි

ගර්භනී මවක් සහ ඇය කුස තුළ දරා සිටි මාස හතක් වයසැති නූපන් දරුවා, ශ්‍රී ලංකාවේ දිනෙන් දිනෙ උත්සන්න වෙමින් පවතින ඩෙංගු වසංගතයේ නවතම ඛේදජනක ගොදුරු බවට පත් වී ඇති අතර, රටේ මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයේ ප්‍රමාණය සහ දරුණු බව පිළිබඳ නැවත වරක් දැඩි සංකේතයක් ඇති කර තිබේ.

හදවත් කම්පා කරවන ශෝකාන්ත අහිමිවීමක්

බිළිඳකු රැගෙන සිටි මෙම ගර්භනී මව සහ ඇය කුස ගැබ් ගෙන සිටි දරුවාගේ මරණය, ප්‍රජාවන් සහ සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් යන දෙඅංශයෙම හදවත් කම්පා කරවා ඇත. මෙම ද්විත්ව මරණය ඩෙංගු උණ කිසිවෙකුත් නොදකිනා ශෝකාන්ත සිහිකැඳවීමකි; මෙම මදුරු ජනිත රෝගය ශරීරයේ රැඳෙන විට ගර්භනී කාන්තාවන් සහ ඔවුන්ගේ නූපන් දරුවන් ඉතාමත් අවදානම් පිරිස් අතර සිටිති.

ඩෙංගු රෝගය ගැබ් ගෙන සිටීමේ කාලය තුළ විශේෂයෙන් බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කරන බව, ඉතා ඉක්මනින් මව සහ දරුවා යන දෙදෙනාගේ ජීවිතයටම බිය ජනිත කරන දරුණු සංකූලතා ඇති කිරීමේ හැකියාව සහිතව, වෛද්‍ය විශේෂඥයන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත. මෙම නවතම ඛේදවාචකය ඒ අනතුරු ඇඟවීම් ඉතාමත් හදවත් කැඩෙන ආකාරයෙන් තහවුරු කරයි.

වසංගතය මන්දගාමී වීමේ කිසිදු සලකුණක් නොමැත

රටේ සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය මත දැඩි පීඩනයක් ඇති කරමින් ශ්‍රී ලංකාව පුරාවට පරිව්‍යාප්ත ඩෙංගු වසංගතයක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඇති අතරතුර මෙම මරණ සිදු වී ඇත. ස්ථර කිහිපයක දරුණු බවකින් ඉදිරිපත් වන ඩෙංගු රෝගීන්ගේ ගැලිගැසීම කළමනාකරණය කිරීමට සෞඛ්‍ය සේවකයන් දිගු ශ්‍රමයක් දරමින් සිටින හෙයින්, පළාත් කිහිපයකම රෝහල් රෝගී සංඛ්‍යාව ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා කර ඇත.

ඩෙංගු වෛරසයේ ප්‍රාථමික රැගෙන යන්නා ලෙස හඳුනාගෙන ඇති Aedes aegypti මදුරුවා බෝ වීමට හේතු වන එකතු ව සිටින ජල මූලාශ්‍ර ඉවත් කිරීම ඇතුළු වැළැක්වීමේ පියවර බැරෑරුම් ලෙස ගැනීමට ජනතාවට නැවත නැවතත් ඉල්ලා සිටීමට අධිකාරීන් කටයුතු කර ඇත.

හදිසි ක්‍රියාමාර්ගය සඳහා ඉල්ලීම්

වසංගතය සඳහා ඔවුන්ගේ ප්‍රතිචාරය තීව්‍ර කිරීමට රජයේ ආයතන සහ සාමාන්‍ය පුරවැසියන් යන දෙඅංශයෙන්ම ඉල්ලා සිටීමට මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති. සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් විසින් නිර්දේශ කරනු ලබන ප්‍රධාන වැළැක්වීමේ පියවරවලට ඇතුළත් වන්නේ:

  • නිවාස සහ කාර්යස්ථාන අවට වැසි ජලය රැස් කරන ඕනෑම භාජනයක් ඉවත් කිරීම හෝ ආවරණය කිරීම
  • විශේෂයෙන් මදුරු ක්‍රියාකාරකම් ඉහළ ඇති වේලාවන්හිදී මදුරු විකර්ෂකද්‍රව්‍ය සහ ආරක්‍ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
  • ඉහළ උෂ්ණත්වය, දරුණු හිසරදය සහ සන්ධි වේදනාව ඇතුළු ඩෙංගු රෝග ලක්‍ෂණ මුලින්ම දිස් වූ සැනින් වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම
  • ඕනෑම රෝග ලක්‍ෂණ අත්දකින ගර්භනී කාන්තාවන් ප්‍රමාදයකින් තොරව වෛද්‍යවරයෙකුගෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීම
ගර්භනී කාන්තාවන්, කුඩා දරුවන් සහ වැඩිහිටියන් වැනි ඉහළ අවදානම් කාණ්ඩ අතර විශේෂයෙන්, ඩෙංගු මරණ වළක්වා ගැනීමේ වඩාත්ම ඵලදායී මෙවලම් ලෙස ඉක්මන් හඳුනාගැනීම සහ ත්වරිත වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගැනීම ඉතිරිව ඇති බව සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන් අවධාරණය කර ඇත.

සාමූහික ප්‍රතිචාරය ඉල්ලා සිටින අර්බුදයක්

වළක්වා ගත හැකි රෝගයකින් මවකගේ සහ ඇගේ නූපන් දරුවාගේ ජීවිත අහිමි වීම, සම්බන්ධීකෘත හා ස්ථිරසාර මහජන සෞඛ්‍ය ප්‍රතිචාරයක හදිසි අවශ්‍යතාවය නැවත වරක් පැහැදිලිව ඉස්මතු කර ඇත. තත්ත්වය තවදුරටත් බිඳ වැටීමට පෙර හැකි ඩෙංගු මදුරු බෝවීමේ ස්ථාන පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතුවලදී ප්‍රජා නායකයන්, ප්‍රාදේශීය රජයේ ආයතන සහ පදිංචිකරුවන් එකිනෙකා සමඟ සහයෝගයෙන් ක්‍රියා කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අස්වේසුම සුභසාධන වංචාව හෙළිවීමෙන් පසු නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු රිමාන්ඩ් බාරයට Sinhala

අස්වේසුම සුභසාධන වංචාව හෙළිවීමෙන් පසු නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු රිමාන්ඩ් බාරයට

අස්වේසුම සමාජ සුභසාධන ගෙවීම් යෝජනා ක්‍රමය සම්බන්ධ වංචාවක් සඳහා සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වූ නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවය කළ කාන්තා නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු…

03 Aug 2026 Discuss
උස් අවදානම් තත්ත්වයන් මධ්‍යේ NBRO විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ Sinhala

උස් අවදානම් තත්ත්වයන් මධ්‍යේ NBRO විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් තුළ බහු ප්‍රදේශ ආවරණය වන නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරමින්, බලපෑමට ලක් වූ…

03 Aug 2026 Discuss
කේගල්ලේදී ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බසයක් හා පෞද්ගලික බසයක් ගැටීමෙන් දහඅට දෙනෙකුට තුවාල Sinhala

කේගල්ලේදී ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බසයක් හා පෞද්ගලික බසයක් ගැටීමෙන් දහඅට දෙනෙකුට තුවාල

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (SLTB) බසයක් සහ පෞද්ගලික බසයක් කේගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේදී ගැටීමෙන් මගීන් දහඅට දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. ගැටීමෙන්…

03 Aug 2026 Discuss