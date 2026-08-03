කරුණු පරීක්ෂාව: කංජිපාණි ඉම්රාන්ගේ පලායාම පිළිබඳ වෛරල් හිමිකම් ජනාධිපතිවරයා හා කාල රේඛාව සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදියට දක්වයි
කුප්රකට පලායාම පිළිබඳ නොමඟ යවන හිමිකම් අන්තර්ජාලයේ සංසරණය වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ සංසරණය වන, කුප්රකට පාතාල චරිතයක් වන කංජිපාණි ඉම්රාන්ගේ නාටකාකාර පලායාම පිළිබඳ වෛරල් සමාජ මාධ්ය සටහන් සැලකිය යුතු කරුණු දෝෂ අඩංගු බව කරුණු පරීක්ෂා විමර්ශනයකින් හෙළිදරව් වී ඇත — විශේෂයෙන්ම වැරදි ජනාධිපතිවරයකු හඳුනාගැනීම සහ සිදුවීම් වටා ඇති නුහුරු කාල රේඛාවක් ඉදිරිපත් කිරීම ඉන් ප්රධාන වේ.
වෛරල් සටහන්වල හිමිකම් කළේ කුමක්ද?
සමාජ මාධ්ය වේදිකා හරහා වේගයෙන් පැතිරුණු සටහන් කිහිපයක් කංජිපාණි ඉම්රාන්ගේ පලායාමේ තත්ත්වයන් සඳහා වගකීම නිශ්චිත නිලධාරී ජනාධිපතිවරයකු වෙත පැවරූ අතර, විමර්ශකයන්ට අනුව, සත්යාපිත වාර්තා සමඟ නොගැළපෙන නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ සිදුවීම් ස්ථානගත කළේය. මෙම සටහන් ශ්රී ලාංකික සමාජ මාධ්ය භාවිතා කරන්නන් අතර පුළුල් ලෙස බෙදාගැනිණ, ඔවුන් අතරින් බොහෝ දෙනෙක් හිමිකම් සාවද්ය ලෙස පිළිගත්හ.
කරුණු ඇත්ත වශයෙන්ම පෙන්නුම් කරන්නේ කුමක්ද?
නිල වාර්තා, අධිකරණ ලේඛන සහ සත්යාපිත වාර්තා පරීක්ෂා කළ කරුණු පරීක්ෂකයන් සොයාගත්තේ, හිමිකම් අදාළ කාලය තුළ රාජ්ය නායකයා ලෙස කටයුතු කළ ජනාධිපතිවරයා වැරදියට හඳුනාගෙන ඇති බවයි. ලේඛනගත සාක්ෂි සමඟ හරස් පරීක්ෂාවට ලක් කළ විට, ඉම්රාන්ගේ පලායාමේ සත්ය කාල රේඛාව, වෛරල් අන්තර්ගතයේ දොස් පැවරෙන පරිපාලනයට වඩා වෙනස් පරිපාලනයක් යටතේ සිදු වූ බව තහවුරු වේ.
- වෛරල් සටහන්වල සඳහන් ජනාධිපතිවරයා, පලායාම සිදු වූ කාලය තුළ බලයේ සිටියේ නැත.
- සංසරණය වන හිමිකම්වල ඉදිරිපත් කළ කාල රේඛාව, සත්යාපිත නිල වාර්තා සමඟ නොගැළපේ.
- සටහන්වල කරනු ලබන නිශ්චිත චෝදනා සඳහා විශ්වාසනීය ලේඛනමය සාක්ෂි කිසිවක් හමු නොවීය.
මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් ප්රසිද්ධ පාතාල චරිත අතරට ගැනෙන කංජිපාණි ඉම්රාන් දිගු කලක සිට මහජන හා දේශපාලන ආන්දෝලනයකට ලක්ව ඇත. ඔහු රක්ෂාවාරිය ලබා ගනිමින් සිදු කළ පලායාම සැලකිය යුතු ජාතික අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගත් අතර, නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ වගවීම සහ අපරාධ යුක්ති ක්රමය තුළ දේශපාලන මැදිහත්වීම පිළිබඳ විවාදය දිගටම ඇවිලෙමින් පවතී.
නිශ්චිත දේශපාලන චරිතයන් වෙත වැරදියට දොස් පැවරෙන අසත්ය තොරතුරු — විශේෂයෙන්ම ඒවා කරුණු වාර්තාව විකෘති කරන විට — මහජන හැඟීම් උද්දීපනය කිරීමේ සහ දැනුවත් ප්රජාතන්ත්රවාදී සංවාදය යටපත් කිරීමේ අවදානමක් ඇති කරයි.
සමාජ මාධ්ය භාවිතා කරන්නන් සඳහා මතක් කිරීමක්
දේශපාලනිකව සංවේදී අන්තර්ගතයන් අන්තර්ජාලය හරහා බෙදාගැනීමට පෙර ශ්රී ලාංකික ප්රේක්ෂකයන් විචක්ෂණශීලී වීමට මෙම සිද්ධිය කාලෝචිත මතක් කිරීමක් ලෙස ක්රියා කරයි. නම් සඳහන් කළ පුද්ගලයන් හෝ ආයතන සම්බන්ධ බරපතළ චෝදනා ඇති විට විශේෂයෙන්ම, තොරතුරු පිළිගැනීමට හෝ ප්රචාරය කිරීමට පෙර විශ්වාසනීය හා ස්ථාපිත මූලාශ්ර හරහා හිමිකම් සත්යාපනය කරන ලෙස කරුණු පරීක්ෂකයන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.
ශ්රී ලංකාවේ ජනප්රිය වේදිකා හරහා අසත්ය තොරතුරු වේගයෙන් පැතිරෙමින් පවතින බැවින්, ප්රධාන අපරාධ හා දේශපාලන සිදුවීම් පිළිබඳ මහජන අවබෝධය සාකෘතිකරණය නොව සත්යාපිත කරුණු මත පදනම් වන බව සහතික කිරීමේ තීරණාත්මක මෙවලමක් ලෙස මාධ්ය සාක්ෂරතාව දිගටම පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.