Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රිචඩ් පීරිස් සිකියුරිටීස් සමාගම නියාමක උල්ලංඝනයන් හේතුවෙන් කොළඹ කොටස් හුවමාරුව විසින් තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රිචඩ් පීරිස් සිකියුරිටීස් සමාගම නියාමක උල්ලංඝනයන් හේතුවෙන් කොළඹ කොටස් හුවමාරුව විසින් තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

කොළඹ කොටස් හුවමාරුව (CSE) විසින් රිචඩ් පීරිස් සිකියුරිටීස් ලිමිටඩ් සමාගමේ වෙළඳ කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත. කොටස් හුවමාරුවේ කොටස් දේශනා සහභාගිකයන් සඳහා නියමිත ප්‍රධාන නියාමක අවශ්‍යතාවලට එකී සමාගම අනුකූල වීමට අපොහොසත් වීම මේ සඳහා හේතු වී ඇත.

නීති උල්ලංඝනය වෙළඳ තහනමකට තුඩු දෙයි

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ වෙළඳ සහභාගිත්ව නීති යටතේ නියම කර ඇති ප්‍රධාන කළමනාකරණ පුද්ගල නිර්ණායකවලට රිචඩ් පීරිස් සිකියුරිටීස් සමාගම අනුකූල නොවූ බව CSE විසින් තහවුරු කරන ලදී. මෙම තාවකාලික අත්හිටුවීම හේතුවෙන්, නියාමකයින් සෑහීමකට පත්වන ආකාරයෙන් විසඳුමක් ලැබෙන තෙක් සමාගමට කොටස් හුවමාරුවේ ගනුදෙනු සිදු කිරීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කර ඇත.

ප්‍රධාන කළමනාකරණ පුද්ගල අවශ්‍යතා CSE හි නියාමක රාමුවේ ඉතා වැදගත් අංගයකි. බලපත්‍රලාභී වෙළඳ සහභාගිකයන් ඉහළ නායකත්ව තනතුරුවල සුදුසුකම් ලත් සහ සුදුසු හා නිසි පුද්ගලයන් පවත්වාගෙන යාම සහතික කිරීම මේ හරහා අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම ප්‍රමිතීන් සපුරාලීමට අපොහොසත් වීම කොටස් හුවමාරුව විසින් බරපතළ නියාමක උල්ලංඝනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ආයෝජකයන්ට සහ වෙළඳපල කටයුතුවලට බලපෑම

මෙම තාවකාලික අත්හිටුවීම රිචඩ් පීරිස් සිකියුරිටීස් හරහා කොටස් ගනුදෙනු සිදු කරන ගනුදෙනුකරුවන්ට බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය. තාවකාලික අත්හිටුවීම බලාත්මකව පවතින කාලය තුළ, එම සමාගම කොටස් තැරැව්කාරයා ලෙස භාවිතා කරන ආයෝජකයන් සිය ගනුදෙනු අවශ්‍යතාවන් සඳහා විකල්ප ප්‍රබන්ධ සකස් කර ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

රිචඩ් පීරිස් සිකියුරිටීස් යනු ප්‍රසිද්ධ රිචඩ් පීරිස් ඇන්ඩ් කම්පනි පීඑල්සී හි අනුබද්ධ සමාගමකි. සිල්ලර වෙළඳාම, නිෂ්පාදනය සහ වතු ව්‍යාපාර ඇතුළු විවිධ අංශවල සැලකිය යුතු ව්‍යාපාරික කටයුතු ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රියාත්මක කරන බහු-ව්‍යාපාර සමූහ ව්‍යාපාරයක් ලෙස එය හඳුනාගත හැකිය.

CSE හි නියාමක ස්ථාවරය

CSE විසින් ගනු ලැබූ මෙම පියවර, ලියාපදිංචි වෙළඳ සහභාගිකයන් අතර අනුකූලතා ප්‍රමිතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කොටස් හුවමාරුවේ අඛණ්ඩ කැපවීම පිළිබිඹු කරයි. ශ්‍රී ලංකාව ආයෝජක විශ්වාසය ශක්තිමත් කිරීමට සහ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපලවල අඛණ්ඩතාව පවත්වාගෙන යාමට ගන්නා උත්සාහයන් මධ්‍යයේ, කොටස් තැරැව්කරුවන් නියාමනය කිරීම වෙළඳපල අධිකාරීන්ගේ ප්‍රමුඛ රාජකාරියක් බවට පත්ව ඇත.

වෙළඳ සහභාගිත්ව නීති යටතේ සිය බැඳීම් ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය නිවැරදි කිරීමේ පියවර රිචඩ් පීරිස් සිකියුරිටීස් ගෙන CSE හි අනුමැතිය ලබා ගැනීම මත රඳා පවතින බැවින්, මෙම අත්හිටුවීම ඉවත් කරනු ලබන්නේ කවදාද යන්න මෙම අවස්ථාවේ දී පැහැදිළි නොවේ.

නියාමක අකාර්යක්ෂමතාවට හේතු වූ නිශ්චිත තත්ත්වයන් දක්වමින් CSE විස්තරාත්මක රාජ්‍ය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැති අතර, වාර්තාකරණය සිදු කළ අවස්ථාව වන විට රිචඩ් පීරිස් සිකියුරිටීස් සමාගම ද මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයක් කර නොතිබුණි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ෆේස්බුක් ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ආධිපත්‍යය දරයි, නමුත් ටික්ටොක් වේගයෙන් පරතරය අඩු කරයි Sinhala

ෆේස්බුක් ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ආධිපත්‍යය දරයි, නමුත් ටික්ටොක් වේගයෙන් පරතරය අඩු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය අන්තර්ජාල භාවිතකරුවන් අතර 81%ක කොටසක් හිමි කරගනිමින් ෆේස්බුක් රටේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාව ලෙස ඉදිරිගමන් කරයි. කෑලි නිකුත් කළ…

03 Aug 2026 Discuss
අහිතකර කාලගුණය හේතුවෙන් කඩුගන්නාව සහ ගනේතැන්න අතර කොළඹ–කන්දි මාර්ගය වසා දමයි Sinhala

අහිතකර කාලගුණය හේතුවෙන් කඩුගන්නාව සහ ගනේතැන්න අතර කොළඹ–කන්දි මාර්ගය වසා දමයි

අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් කොළඹ–කන්දි ප්‍රධාන මාර්ගයේ තීරණාත්මක කොටසක් ගමනාගමනයට නුසුදුසු වී ඇති බැවින් එය වසා දමා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය නිවේදනය…

03 Aug 2026 Discuss
පේරාදෙණිය මහවැලි ගඟ කුඩා ගංවතුර මට්ටමට — රට පුරා ගංගා ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ Sinhala

පේරාදෙණිය මහවැලි ගඟ කුඩා ගංවතුර මට්ටමට — රට පුරා ගංගා ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ

පේරාදෙණිය මහවැලි ගඟ කුඩා ගංවතුර මට්ටමට ළඟා වී ඇති බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වාර්තා කරන අතර, රටේ ප්‍රධාන ගංගා කිහිපයක ජල මට්ටම් ඉහළ යමින් පවතින බැවින්…

03 Aug 2026 Discuss