පලස්තීන කොඩිය එසවීම හේතුවෙන් බ්රිතාන්ය සංගීත කණ්ඩායම් Massive Attack සිංගප්පූරුවට ඇතුළු වීම තහනම් කෙරේ
බ්රිතාන්යයේ ප්රකට ට්රිප්-හොප් සංගීත කණ්ඩායමක් වන Massive Attack, සිංගප්පූරු බලධාරීන් විසින් එරට ප්රසංගයකදී කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් දෙදෙනෙකු පලස්තීන කොඩිය එසවූ බව තහවුරු කිරීමෙන් අනතුරුව, එම නගර-රාජ්යයේ ප්රසංග පැවැත්වීමෙන් තහනම් කර ඇත. මෙය රාජ්යයේ දේශපාලනික ස්වභාවය සහිත ප්රසිද්ධ ප්රකාශ සම්බන්ධ දැඩි රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
තහනමට හේතු වූ සිදුවීම
සිංගප්පූරු බලධාරීන් විසින් පවත්වන ලද විමර්ශනයකින් නිගමනය වූයේ, බ්රිස්ටල් නගරය拠点 කරගත් මෙම කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් ප්රසංගයකදී පලස්තීන කොඩිය එළිදැක්වූ බවයි. මෙම ක්රියාව, රාජ්යයේ ප්රසිද්ධ රැස්වීම් සහ විදේශ දේශපාලනික පණිවිඩ සම්බන්ධ ප්රාදේශීය නීති උල්ලංඝනය කිරීමක් ලෙස සැලකේ. ජාත්යන්තර ගැටුම් හා සම්බන්ධ, දේශපාලනිකව උද්දීපනකාරී හෝ රාජ්ය සාමයට තර්ජනයක් සේ සලකන ප්රකාශ දැඩි ලෙස සීමා කිරීම සිංගප්පූරුවේ ස්ථාවර ප්රතිපත්තියකි.
දේශපාලනික ප්රකාශ සම්බන්ධ සිංගප්පූරුවේ දැඩි ස්ථාවරය
අනුමත නොකළ දේශපාලනික ප්රකාශ ප්රසිද්ධ වේදිකාවල සිදු කිරීමට එරෙහිව, ශුන්ය ඉවසීමේ ප්රතිපත්තියක් දිගු කලක් තිස්සේ ක්රියාත්මක කිරීම ඒ නගර-රාජ්යයේ සිරිතකි. ප්රසංගවලට පෙර විදේශ ශිල්පීන්ට මෙම රෙගුලාසි සාමාන්යයෙන් දන්වා සිටිනු ලබන අතර, ඒවා උල්ලංඝනය කිරීම ක්ෂණික තහනම් සහ නෛතික ප්රතිවිපාකවලට හේතු විය හැකිය. සිංගප්පූරු රජය නිරන්තරයෙන් ප්රකාශ කරන්නේ, විවිධත්වයෙන් පිරි බහු සංස්කෘතික සමාජයේ සාමය රැකගැනීම සඳහා එවැනි නීති අවශ්ය බවයි.
Massive Attack ගැන
Massive Attack, 1990 ගණන්වල මුල් භාගයේ ඉංග්රීසියේ බ්රිස්ටල් නගරයෙන් ජාත්යන්තර ප්රසිද්ධිය දිනාගත් ට්රිප්-හොප් සංගීත ශෛලියේ පුරෝගාමීන් ලෙස පුළුල් ලෙස හඳුනාගැනේ. දේශපාලනික හා සාමාජික සංවේදී සංගීතය සඳහා ප්රසිද්ධ මෙම කණ්ඩායම, මානවධිකාර කාරණා වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ වේදිකාව යොදාගැනීමේ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ඇත. Blue Lines සහ Mezzanine ඇතුළු ඔවුන්ගේ සීමාන්තික තැටි මඟින්, බ්රිතාන්යයේ වඩාත් බලගතු සංගීත කණ්ඩායම්වලින් එකක් ලෙස ඔවුන්ගේ ස්ථානය තහවුරු විය.
ප්රතික්රියා සහ පුළුල් සන්දර්භය
ඊශ්රායල-පලස්තීන ගැටුම සම්බන්ධ ගෝලීය සංවේදීතාව ඉහළ ගොස් ඇති මෙම අවස්ථාවේදී, මෙම තහනම ජාත්යන්තර අවධානයට ලක්ව ඇත. ගාසා ව්යසනය මධ්යයේ පලස්තීනුවන් සමඟ සහජීවනය ප්රකාශ කිරීම සඳහා ලොව පුරා බොහෝ ශිල්පීන් ප්රසංග වේදිකා හා ප්රසිද්ධ කේෂේත්ර භාවිතා කරන අතර, කලාත්මක ප්රකාශනය සහ දේශපාලනික ක්රියාකාරිත්වය අතර සීමාව සම්බන්ධව නිතර විවාද ඇතිවේ.
සිංගප්පූරුවේ තීරණය, ජාත්යන්තර ශිල්පීන් ධාරක රටවල නෛතික හා සාංස්කෘතික අපේක්ෂාවන් හමුවේ මුහුණ දෙන අභියෝග ඉස්මතු කරයි. විශේෂයෙන් ගත් කල, බටහිර රාජ්යයන්හදී බොහෝ රජයන් ප්රසිද්ධ දේශපාලනික ප්රකාශ සම්බන්ධ ළිහිල් ස්ථාවරයක් ගන්නා සාපේක්ෂව, ආග්නේය ආසියාතික රජයන් ඒ සම්බන්ධ වඩා දැඩි ස්ථාවරයක් ගැනීමට නැඹුරු වේ.
දැනට, Massive Attack විසින් මෙම තහනම සම්බන්ධ නිල ප්රතිචාරයක් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, කණ්ඩායම ඓතිහාසිකව දේශපාලනික හා මානවිය කාරණා සම්බන්ධව නිර්භීතව ස්ථාවරය ප්රකාශ කිරීමෙන් ඇසිරි කණ්ඩායමකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.