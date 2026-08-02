කෘත්රිම බුද්ධියේ යුගයේ ඉගැන්වීම නැවත සිතා බලන්නට ශ්රී ලාංකික අධ්යාපනඥයෝ BMICH හිදී එක්වෙති
ශ්රී ලංකාව පුරා සිටින අධ්යාපනඥයෝ, පාසල් නායකයෝ සහ අධ්යාපන වෘත්තිකයෝ, ජාත්යන්තර ගුරු සංසදය 2026 (International Forum for Teachers 2026) සඳහා බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්යන්තර සම්මන්ත්රණ ශාලාවේ (BMICH) එක්රැස් වූහ. ක්රමයෙන් කෘත්රිම බුද්ධිය මත රඳා පවතින ලෝකයක ඉගැන්වීමේ ස්වභාවය ප්රතිනිර්මාණය කිරීම අරමුණු කරගත් මෙම සුවිශේෂී රැස්වීම ඒ සඳහා ඓතිහාසික පියවරක් ලෙස සැලකේ.
වෙනස්වන පන්ති කාමරයක් වෙනුවෙන් මනසක් හමුවීමක්
කෘත්රිම බුද්ධිය සහ නැගී එන තාක්ෂණය නිසා ඇතිවන වේගවත් පරිවර්තනය පිළිබඳව අර්ථවත් සංවාදයක් සඳහා අවකාශයක් නිර්මාණය කරමින්, ශ්රී ලාංකික අධ්යාපන ප්රජාවේ පුළුල් නියෝජනයක් මෙම සංසදය හරහා එක්රැස් විය. පන්ති ගුරුවරුන්, පාසල් පරිපාලකයන්, විෂය නිර්දේශ සංවර්ධකයන් සහ අධ්යාපන ප්රතිපත්ති立案කරුවන් ඇතුළු සහභාගිවූ සියලු දෙනා එකමුතු වූයේ එකම ඉලක්කයක් වෙනුවෙන් — තාක්ෂණික වෙනස්කම් මධ්යයේ ශ්රී ලංකාවේ අධ්යාපන පද්ධතිය අදාළව සහ ශක්තිමත්ව පවත්වා ගැනීම සඳහා ය.
ගුරුවරයාගේ භූමිකාව නැවත සිතා බැලීම
සිසුන්ට කෘත්රිම බුද්ධි මෙවලම් වැඩිවැඩියෙන් ප්රවේශ විය හැකිවෙමින් පවතින පරිසරයක් තුළ, අධ්යාපකයාගේ විකාශනය වෙමින් පවතින භූමිකාව සාකච්ඡාවල කේන්ද්රීය තේමාව බවට පත් විය. සාම්ප්රදායික ඉගැන්වීමට කෘත්රිම බුද්ධිය තර්ජනයක් ලෙස දැකීමට වඩා, IFT 2026 හි බොහෝ සහභාගිවූවෝ, තාක්ෂණය සාමාන්ය කාර්යයන් භාරගෙන ඇති විට ඵලදායී ඉගැන්වීම ගැන නැවත අර්ථ දැක්වීමේ අවස්ථාව ප්රගුණ කරගත්හ.
- දෛනික පන්ති කාමර භාවිතය තුළ කෘත්රිම බුද්ධි සාක්ෂරතාව ඒකාබද්ධ කිරීම
- කෘත්රිම බුද්ධිය මඟින් ජනනය කරන ලද අන්තර්ගතය විවේචනාත්මකව තක්සේරු කිරීමට සිසුන්ට මඟ පෙන්වීමේ කුසලතා ගුරුවරුන්ට ලබාදීම
- ඩිජිටල් වශයෙන් පරිවර්තිත ඉගෙනීමේ පරිසරයකට ගැළපෙන අධ්යාපනික රාමු සකස් කිරීම
- යන්ත්රවලට අනුකරණය කළ නොහැකි සහයෝගිතා හා නිර්මාණශීලී චින්තනය දිරිගැන්වීම
වෘත්තීය වර්ධනය සඳහා වේදිකාවක්
IFT 2026 සම්මන්ත්රණයක් පමණක් නොව, නව පර්යේෂණ සමඟ සම්බන්ධ වීමට, හොඳම භාවිතයන් හුවමාරු කර ගැනීමට සහ දිවයිනේ විවිධ ප්රදේශවල සම වෘත්තිකයන් සමඟ සබඳතා ගොඩනගා ගැනීමට අධ්යාපකයන්ට අවස්ථාව සලසා දෙන වෘත්තීය සංවර්ධන වේදිකාවක් ලෙසද ක්රියා කළේ ය. සංවිධායකයෝ මෑත වසරවල ශ්රී ලංකාව දැක ඇති වඩාත් සුවිශේෂී අධ්යාපන වෘත්තිකයන්ගේ රැස්වීම්වලින් එකක් ලෙස හැඳින්වූ මෙම අවස්ථාව සඳහා BMICH සුදුසු පසුතලයක් සැලසීය.
ශ්රී ලංකාවේ අධ්යාපනයේ අනාගතය රඳා පවතින්නේ, හෙට දිනයේ අභියෝගවලට මුහුණ දීමට අද අපේ ගුරුවරුන් කෙතරම් හොඳින් සූදානම් කරනවාද යන්න මතය.
ඉදිරිය දෙස බැලීම
ශ්රී ලංකාව ඇගේ පුළුල් ආර්ථික හා සාමාජීය ය立ත්රෝත්ථානය හරහා ගමන් කරද්දී, මානව ප්රාග්ධනය හා අධ්යාපන ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ආයෝජනය කිරීමේ තීරණාත්මක වැදගත්කම මෙම සංසදය ඉස්මතු කළේ ය. කෘත්රිම බුද්ධිය සියලු ක්ෂේත්රවල කර්මාන්ත නැවත හැඩගස්වන්නට නියමිතව ඇති මෙවැනි සන්ධිස්ථානයක, රටේ අධ්යාපකයෝ දැනුවත්, අනුවර්තී සහ බලගතු වන බව සහතික කිරීම ඊට කිසිදා නොතිබූ තරම් හදිසි අවශ්යතාවයක් බවට පත්ව ඇත.
IFT 2026 හරහා ජනනය වන නිර්දේශ සහ ක්රියාත්මක කළ හැකි ප්රතිඵල ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ රට පුරා අධ්යාපන ප්රතිපත්තිය හා ගුරු පුහුණු වැඩසටහන් කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි සංවිධායකයෝ බලාපොරොත්තු වෙති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.