Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වංචාකරුවන් කර්මාන්ත හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය චතුරංග අබේසිංහ මෙනෙහි කරමින් දුරකථන වංචාවක් සිදුකරන බවට මහජනතාව අනතුරු අඟවයි

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වංචාකරුවන් කර්මාන්ත හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය චතුරංග අබේසිංහ මෙනෙහි කරමින් දුරකථන වංචාවක් සිදුකරන බවට මහජනතාව අනතුරු අඟවයි

කර්මාන්ත හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය චතුරංග අබේසිංහ මහතාගේ කාර්යාලය, නොදැනුවත් මහජනතාව ඉලක්ක කරගනිමින් දුරකථන ඇමතුම් හරහා අමාත්‍යවරයා ලෙස සිය අනන්‍යතාව වංචාකාරී ලෙස ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයන් සිටින බවට වාර්තා ලැබීමෙන් අනතුරුව, හදිසි මහජන අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.

වංචාකරුවන් අමාත්‍යවරයාගේ අනන්‍යතාව අනිසි ලෙස යොදාගනිති

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ කාර්යාලය පවසන පරිදි, නොදන්නා පුද්ගලයන් චතුරංග අබේසිංහ මහතා බව හෝ ඔහු වෙනුවෙන් කටයුතු කරන නියෝජිතයන් බව බොරු ලෙස කියාගනිමින් මහජනතාව සමඟ සම්බන්ධ වෙමින් සිටිති. මෙම ඇමතුම් ලබන්නන් රවටා ගැනීමට හා ඔවුන්ට වංචා කිරීමට සැලසුම් කළ සූක්ෂ්ම කූට කුමන්ත්‍රණයක කොටසක් ලෙස ඒවා සැලකෙයි.

මෙවැනි අනන්‍යතා වංචා ක්‍රම ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධ කොටස් විසින් ආදායම් ලාභ ලෙස භාවිත කෙරෙන ක්‍රමවේදයක් බවට පත්ව ඇති අතර, ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ නිලධාරීන් ලෙස කියාගන්නා පුද්ගලයන්ගේ ඇමතුම් සැක කිරීමට ඇති ඉඩකඩ අඩු අවදානමට ලක්විය හැකි පුද්ගලයන් ඔවුන් බොහෝ විට ඉලක්ක කරගනිති.

මහජනතාවගෙන් ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලීමක්

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ කාර්යාලය, අමාත්‍යවරයා හෝ ඔහුගේ කාර්යමණ්ඩලය ලෙස හඳුන්වාගනිමින් ලැබෙන ඕනෑම අනාරාධිත ඇමතුමක් ඉතා ප්‍රවේශමෙන් සලකන ලෙස මහජනතාවට දැඩිව 촉구 කර ඇත. එවැනි ඇමතුම් ලැබෙන මහජනතාව, එම සංවාද අතරතුර ඉදිරිපත් කෙරෙන ඕනෑම ඉල්ලීමකට ප්‍රතිචාර නොදක්වන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

  • රජයේ නිලධාරීන් නියෝජනය කරන බව කියාගන්නා නොදන්නා අමතන්නන්ට පෞද්ගලික හෝ මූල්‍ය තොරතුරු ලබා නොදෙන්න.
  • රජයේ නිලධාරියෙකු යැයි කියාගන්නා ඕනෑම අමතන්නෙකුගේ අනන්‍යතාව, ඉල්ලීම්වලට ප්‍රතිචාර දක්වීමට පෙර නිල මාර්ග හරහා තහවුරු කරගන්න.
  • සැකසහිත ඇමතුම් ක්ෂණිකව අදාළ බලධාරීන්ට වාර්තා කරන්න.

නිල සන්නිවේදනය පිළිබඳ මතක් කිරීමක්

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ කාර්යාලය පැහැදිලි කර ඇත්තේ, නිල සන්නිවේදනය සත්‍යාපිත හා පාරදෘශ්‍ය මාර්ග හරහා සිදු කෙරෙන බවත්, ස්ථාපිත සම්මතයන්ගෙන් බැහැරවන ඕනෑම ප්‍රවේශයක් ගැන මහජනතාව සැකයෙන් සිටිය යුතු බවත්ය.

කී දෙනෙකු ඉලක්ක කර ගන්නට ඇත්ද යන්න හෝ මෙම වංචාව සම්බන්ධයෙන් කිසියම් මූල්‍ය හානියක් වාර්තා වී ඇත්දැයි බලධාරීන් තවම හෙළිදරව් කර නොමැත. විමර්ශන කටයුතු දිගටම සිදුවෙමින් පවතින බව දැනගන්නට ඇත.

වගකිවයුතු අය අධිකරණය ඉදිරියට ගෙනඒමට සහාය වීම සඳහා, මහජනතාව අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, ඕනෑම සැකසහිත ක්‍රියාකාරකමක් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවලට වහාම වාර්තා කරන ලෙසත් ඔවුන් දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ සූදානම් තරගය දින තුනකට කෙටි කෙරේ Sinhala

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ සූදානම් තරගය දින තුනකට කෙටි කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරග මාලාවට පෙර ඉන්දියාවේ සූදානම් තරගය කෙටි කර ඇති අතර, මුලින් සැලසුම් කළ දින සතර ආකෘතිය වෙනුවට එම තරගය දැන් දින තුනක් පුරා…

02 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය වැඩි බරක් දරයි, වැටුප් වැඩිවීමක් නැත — තර්කයට නොගැලපෙන තත්ත්වයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය වැඩි බරක් දරයි, වැටුප් වැඩිවීමක් නැත — තර්කයට නොගැලපෙන තත්ත්වයක්

විනිසුරුවරුන්ගෙන් වැඩිය ඉල්ලයි, එහෙත් ප්‍රතිලාභය එලෙසම තබයි රැකියා බලකාවකගෙන් සැලකිය යුතු තරම් වැඩි වගකීමක් දරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින්, ඔවුන්ගේ වැටුප් ස්ථාවරව තබා…

02 Aug 2026 Discuss
හාකීම් මහතා ඉන්දු-ශ්‍රී ලංකා දීර්ඝකාලීන මසුන් ඇල්ලීමේ ආරවුල විසඳීමට මානවීය ප්‍රවේශයක් 촉구 කරයි Sinhala

හාකීම් මහතා ඉන්දු-ශ්‍රී ලංකා දීර්ඝකාලීන මසුන් ඇල්ලීමේ ආරවුල විසඳීමට මානවීය ප්‍රවේශයක් 촉구 කරයි

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ (SLMC) නායක සහ අධිකරණ අමාත්‍ය රවුෆ් හාකීම් මහතා, පාල්ක් සමුද්‍ර සන්ධියේ මසුන් ඇල්ලීමේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී…

02 Aug 2026 Discuss