Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ සූදානම් තරගය දින තුනකට කෙටි කෙරේ

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ සූදානම් තරගය දින තුනකට කෙටි කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරග මාලාවට පෙර ඉන්දියාවේ සූදානම් තරගය කෙටි කර ඇති අතර, මුලින් සැලසුම් කළ දින සතර ආකෘතිය වෙනුවට එම තරගය දැන් දින තුනක් පුරා පැවැත්වීමට නියමිතය.

කාලසටහන් වෙනස් කිරීම තහවුරු විය

සූදානම් වැඩසටහනේ මෙම වෙනස හේතුවෙන් ටෙස්ට් තරග මාලාව ආරම්භ වීමට පෙර ඉන්දීය කණ්ඩායමට තරග තත්ත්වයන් යටතේ සූදානම් වීමට ලැබෙන කාලය තරමක් අඩු වනු ඇත. මෙවැනි සූදානම් තරග සාම්ප්‍රදායිකව සංචාරක කණ්ඩායම් විසින් දේශීය තත්ත්වයන්ට හුරු වීමට, කණ්ඩායම් සංයෝජනය සකස් කර ගැනීමට සහ ආදේශක ක්‍රීඩකයින්ට තේරීම් කමිටුව ඉදිරියේ ඔවුන්ගේ හැකියාව ඔප්පු කර ගැනීමට යොදා ගැනේ.

දින සතරක සිට දින තුනක තරගයක් දක්වා සිදු කළ මෙම කෙටි කිරීම කැපී පෙනෙන වෙනසක් වුවද, ඉන්දීය පාලක මණ්ඩලය සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නැවත සකස් කළ කාලසටහන මඟින් ඉහළ ඔට්ටු සහිත ටෙස්ට් තරගවලට පෙර සංචාරක කණ්ඩායමට ප්‍රමාණවත් සූදානමක් ලැබෙනු ඇති බව සහතික කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ඉන්දීය කණ්ඩායමට එයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද

සූදානම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දිනයක් අඩු වීම හේතුවෙන්, ඉන්දීය කණ්ඩායම් කළමනාකරණය තරගයේදී කාලය භාවිතා කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් උපායමාර්ගික ලෙස කටයුතු කළ යුතු වනු ඇත. ශ්‍රී ලාංකික තත්ත්වයන් යටතේ ස්වරූපය ඔප් නංවා ගැනීමට ප්‍රයත්න කරන පිතිකරුවන්ට සහ රිද්මය සොයා ගැනීමට අරගල කරන පන්දු යවන්නන්ට තේරීම් කමිටුව ඉදිරියේ හැකියාව ඔප්පු කිරීමට ඉතිරි වන්නේ සීමිත කාල රාමුවක් පමණි.

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික තත්ත්වයන් — සාමාන්‍යයෙන් උෂ්ණ, තෙතමනය සහිත සහ ස්පින් ක්‍රීඩාවට හිතකර — බොහෝ විට සංචාරක කණ්ඩායම්වලට අනන්‍ය අභියෝග ඉදිරිපත් කරන අතර, එය ටෙස්ට් තරග මාලාවට පෙර සූදානම් වීම සංචාරක කණ්ඩායම්වලට ඉතාමත් වටිනා කරයි.

නැවත සකස් කළ කාලසටහන සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, සූදානම් තරගයේ නිශ්චිත දිනයන් සහ පිටිය ඇතුළුව, ඉදිරි කාලය තුළ අදාළ ක්‍රිකට් මණ්ඩල විසින් තහවුරු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වංචාකරුවන් කර්මාන්ත හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය චතුරංග අබේසිංහ මෙනෙහි කරමින් දුරකථන වංචාවක් සිදුකරන බවට මහජනතාව අනතුරු අඟවයි Sinhala

වංචාකරුවන් කර්මාන්ත හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය චතුරංග අබේසිංහ මෙනෙහි කරමින් දුරකථන වංචාවක් සිදුකරන බවට මහජනතාව අනතුරු අඟවයි

කර්මාන්ත හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය චතුරංග අබේසිංහ මහතාගේ කාර්යාලය, නොදැනුවත් මහජනතාව ඉලක්ක කරගනිමින් දුරකථන ඇමතුම් හරහා අමාත්‍යවරයා ලෙස සිය…

02 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය වැඩි බරක් දරයි, වැටුප් වැඩිවීමක් නැත — තර්කයට නොගැලපෙන තත්ත්වයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය වැඩි බරක් දරයි, වැටුප් වැඩිවීමක් නැත — තර්කයට නොගැලපෙන තත්ත්වයක්

විනිසුරුවරුන්ගෙන් වැඩිය ඉල්ලයි, එහෙත් ප්‍රතිලාභය එලෙසම තබයි රැකියා බලකාවකගෙන් සැලකිය යුතු තරම් වැඩි වගකීමක් දරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින්, ඔවුන්ගේ වැටුප් ස්ථාවරව තබා…

02 Aug 2026 Discuss
හාකීම් මහතා ඉන්දු-ශ්‍රී ලංකා දීර්ඝකාලීන මසුන් ඇල්ලීමේ ආරවුල විසඳීමට මානවීය ප්‍රවේශයක් 촉구 කරයි Sinhala

හාකීම් මහතා ඉන්දු-ශ්‍රී ලංකා දීර්ඝකාලීන මසුන් ඇල්ලීමේ ආරවුල විසඳීමට මානවීය ප්‍රවේශයක් 촉구 කරයි

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ (SLMC) නායක සහ අධිකරණ අමාත්‍ය රවුෆ් හාකීම් මහතා, පාල්ක් සමුද්‍ර සන්ධියේ මසුන් ඇල්ලීමේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී…

02 Aug 2026 Discuss