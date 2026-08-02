ඉන්දියාවේ ශ්රී ලංකා සංචාරයේ සූදානම් තරගය දින තුනකට කෙටි කෙරේ
ශ්රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරග මාලාවට පෙර ඉන්දියාවේ සූදානම් තරගය කෙටි කර ඇති අතර, මුලින් සැලසුම් කළ දින සතර ආකෘතිය වෙනුවට එම තරගය දැන් දින තුනක් පුරා පැවැත්වීමට නියමිතය.
කාලසටහන් වෙනස් කිරීම තහවුරු විය
සූදානම් වැඩසටහනේ මෙම වෙනස හේතුවෙන් ටෙස්ට් තරග මාලාව ආරම්භ වීමට පෙර ඉන්දීය කණ්ඩායමට තරග තත්ත්වයන් යටතේ සූදානම් වීමට ලැබෙන කාලය තරමක් අඩු වනු ඇත. මෙවැනි සූදානම් තරග සාම්ප්රදායිකව සංචාරක කණ්ඩායම් විසින් දේශීය තත්ත්වයන්ට හුරු වීමට, කණ්ඩායම් සංයෝජනය සකස් කර ගැනීමට සහ ආදේශක ක්රීඩකයින්ට තේරීම් කමිටුව ඉදිරියේ ඔවුන්ගේ හැකියාව ඔප්පු කර ගැනීමට යොදා ගැනේ.
දින සතරක සිට දින තුනක තරගයක් දක්වා සිදු කළ මෙම කෙටි කිරීම කැපී පෙනෙන වෙනසක් වුවද, ඉන්දීය පාලක මණ්ඩලය සහ ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය නැවත සකස් කළ කාලසටහන මඟින් ඉහළ ඔට්ටු සහිත ටෙස්ට් තරගවලට පෙර සංචාරක කණ්ඩායමට ප්රමාණවත් සූදානමක් ලැබෙනු ඇති බව සහතික කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ඉන්දීය කණ්ඩායමට එයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද
සූදානම් ක්රිකට් ක්රීඩාවේ දිනයක් අඩු වීම හේතුවෙන්, ඉන්දීය කණ්ඩායම් කළමනාකරණය තරගයේදී කාලය භාවිතා කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් උපායමාර්ගික ලෙස කටයුතු කළ යුතු වනු ඇත. ශ්රී ලාංකික තත්ත්වයන් යටතේ ස්වරූපය ඔප් නංවා ගැනීමට ප්රයත්න කරන පිතිකරුවන්ට සහ රිද්මය සොයා ගැනීමට අරගල කරන පන්දු යවන්නන්ට තේරීම් කමිටුව ඉදිරියේ හැකියාව ඔප්පු කිරීමට ඉතිරි වන්නේ සීමිත කාල රාමුවක් පමණි.
ශ්රී ලංකාවේ දේශගුණික තත්ත්වයන් — සාමාන්යයෙන් උෂ්ණ, තෙතමනය සහිත සහ ස්පින් ක්රීඩාවට හිතකර — බොහෝ විට සංචාරක කණ්ඩායම්වලට අනන්ය අභියෝග ඉදිරිපත් කරන අතර, එය ටෙස්ට් තරග මාලාවට පෙර සූදානම් වීම සංචාරක කණ්ඩායම්වලට ඉතාමත් වටිනා කරයි.
නැවත සකස් කළ කාලසටහන සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, සූදානම් තරගයේ නිශ්චිත දිනයන් සහ පිටිය ඇතුළුව, ඉදිරි කාලය තුළ අදාළ ක්රිකට් මණ්ඩල විසින් තහවුරු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.