ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණය වැඩි බරක් දරයි, වැටුප් වැඩිවීමක් නැත — තර්කයට නොගැලපෙන තත්ත්වයක්
විනිසුරුවරුන්ගෙන් වැඩිය ඉල්ලයි, එහෙත් ප්රතිලාභය එලෙසම තබයි
රැකියා බලකාවකගෙන් සැලකිය යුතු තරම් වැඩි වගකීමක් දරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින්, ඔවුන්ගේ වැටුප් ස්ථාවරව තබා ගැනීම යම් නිශ්චිත විකටභාවයකින් යුතු දෙයකි. එහෙත් ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණය — රටේ ප්රජාතන්ත්රවාදී රාමුවේ හා මහජන විශ්වාසයේ කේන්ද්රස්ථානයේ පිහිටා ඇති ආයතනය — මුහුණ දෙන තත්ත්වය හරියටම එයයි.
නඩු ගොනු සංඛ්යාව ඉහළ යත්ම සහ රට පුරා විනිසුරුවරුන් මත පැනෙන ඉල්ලීම් වඩාත් සංකීර්ණ වෙත්ම, විනිම්නකරුවන්ට ලබාදෙන මූල්යමය පිළිගැනීම නම් නිශ්චලව පවතී. බොහෝ නිරීක්ෂකයින්ට අනුව, අධිකරණ වගකීමේ ඉහළ යන බර හා නොවෙනස් වූ වැටුප් ව්යුහය අතර පරතරය හුදෙක් කුතුහලය දනවන්නක් නොවේ — එය හාස්යජනක සීමාව කරා ළඟා වේ.
පීඩනයට ලක් වූ පද්ධතියක්
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ නඩු නිරාකරණය සඳහා මාස ගණනක් හෝ වසර ගණනක් බලා සිටින සාමාන්ය පුරවැසියන්ට යුක්තිය ලබාදීම දුෂ්කර කරවන නඩු තදබදයක් සමඟ දීර්ඝ කලක් සිට පොරබදමින් සිටී. ප්රතිලාභයේ ගැලපෙන සකස් කිරීමක් නොමැතිව ඉහළ යන කාර්ය බරය දරා ගැනීමට විනිසුරුවරුන්ගෙන් අපේක්ෂා කිරීම, ආයතනික තිරසාරභාවය සහ සුදුසුකම් ලත් නීතිඥ මනස් අධිකරණ ධූරයකට දිගුකාලීනව ආකර්ශනය කර ගැනීම ගැන බරපතල ප්රශ්න මතු කරයි.
හොඳින් ක්රියාත්මක වන අධිකරණයක් සුඛෝපභෝගී දෙයක් නොවේ — එය අත්යවශ්ය දෙයකි. නීතියේ ආධිපත්යය තහවුරු කිරීමට වගකිව යුතු පිරිමින් හා කාන්තාවන්ගෙන් එකම ප්රතිලාභ ලබාගනිමින් වැඩිය දෙන ලෙස ඉල්ලන විට, රාජ්යය එහි අතිශය වැදගත් ස්තම්භයක් ඇගයීමේ ආකාරය පිළිබඳ කලකිරවන සංඥාවක් යවයි.
නීති වෘත්තියට ඇති පුළුල් ඇඟවීම්
උත්කණ්ඨාව විනිසුරුවරුන් ඔබ්බට විහිදේ. අවතක්සේරු කළ යයි සිතෙන අධිකරණයකට විශේෂඥතාව හා ප්රයත්නය වඩාත් නිවැරදිව සලකා බලන පෞද්ගලික නීති වෘත්තීය ක්ෂේත්රය වෙත සිය දක්ෂතම සාමාජිකයින් අහිමි වීමේ අවදානමක් ඇත. ආයතන කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය ප්රවේශමෙන් නිරීක්ෂණය කෙරෙමින් නැවත ගොඩනගමින් පවතින මෙම කාලයේ ශ්රී ලංකාවට නඩු මහාධිකරණ ෙකෙරෙන් දක්ෂ ජනයා ගැලවී යාම දරා ගත නොහැකිය.
- ඉහළ යන නඩු ගොනු සංඛ්යාව වැඩි අධිකරණ කාලයක් හා බුද්ධිමය ප්රතිදානයක් ඉල්ලා සිටියි
- ප්රතිලාභය, ඉහළ යන අධිකරණ රාජකාරිවල විෂය පථයට සමගාමීව ඉහළ ගොස් නැත
- පළපුරුදු විනිසුරුවරුන් වඩා ලාභදායී පෞද්ගලික ක්ෂේත්ර අවස්ථා සොයා යාමේ අවදානම
- යුක්ති ක්රමය කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය රඳා පවතින්නේ අභිප්රායෙන් ක්රියා කරන හා සාධාරණ ලෙස ත්යාගලාභී විනිම්නකරුවන් මත ය
බරපතල අවධානයට ලක්විය යුතු කරුණක්
බොහෝ තරඟකාරී ප්රමුඛතා කළමනාකරණය කරන රටක තවත් පරිපාලන අතපසු වීමක් ලෙස මෙය ඉවතලීම පහසු කාර්යයකි. එහෙත් එසේ කිරීම වැරදිකි. අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය — මූල්යමය වශයෙන් හා අනෙකුත් වශයෙන් — ප්රජාතන්ත්රවාදයේ කොන්ගලකි. විනිසුරුවරුන්ගෙන් ප්රමාණවත් ත්යාගයකින් තොරව වැඩිය දෙන ලෙස ඉල්ලන විට, ඒ ස්වාධීනත්වයේ අඛණ්ඩතාව සූක්ෂ්ම වුවත් සැබෑ පීඩනයකට ලක් වේ.
වැඩිය රාජකාරියෙන් බරවූ නමුත් එකම වැටුප් ලබාදෙන අධිකරණයක් හොඳ නම් කුතුහලයකි. නරකම නම්, ශ්රී ලංකාවට නොසලකා හැරිය නොහැකි ප්රතිපත්ති අසාර්ථකත්වයකි.
අධිකාරීන් හදිසිව හා බරපතල ලෙස අධිකරණය පාලනය කරන ප්රතිලාභ රාමුව නැවත සලකා බැලීම සුදුසු වේ. විකල්පය — මුළු සද්භාවය මත පමණක් මූලික ආයතනයක් කළමනාකරණය කිරීමට ඉඩ හැරීම — තිරසාර නොවන අතර, නැවත සිතා බලන විට, විශේෂයෙන් විනෝදජනක ද නොවේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.