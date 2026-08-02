හාකීම් මහතා ඉන්දු-ශ්රී ලංකා දීර්ඝකාලීන මසුන් ඇල්ලීමේ ආරවුල විසඳීමට මානවීය ප්රවේශයක් 촉구 කරයි
ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසයේ (SLMC) නායක සහ අධිකරණ අමාත්ය රවුෆ් හාකීම් මහතා, පාල්ක් සමුද්ර සන්ධියේ මසුන් ඇල්ලීමේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව අතර දශක ගණනාවක් තිස්සේ පවතින ආරවුලට මිත්රශීලී විසඳුමක් ලබා දෙන ලෙස 촉구 කරමින්, එය සංකීර්ණ දේශපාලනික හෝ භෞමික ප්රශ්නයක් ලෙස නොව, මානවීය ප්රශ්නයක් ලෙස සැලකිය යුතු බව අවධාරණය කර ඇත.
ගැටුම් වෙනුවට කරුණාවේ ඇරයුම
සමුද්ර සීමාවේ දෙපසම සිටින ධීවරයන්ගේ ජීවිකාව සහ සුභසාධනය ඕනෑම සාකච්ඡාවක මූලික කරුණ ලෙස සලකා බැලිය යුතු බව හාකීම් මහතා අවධාරණය කරමින්, රජයන් දෙක ම මෙම සංවේදී ප්රශ්නයට සානුකම්පිත හා සුහදශීලී ආකල්පයකින් ප්රවේශ විය යුතු බව ඉල්ලා සිටියේ ය.
ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව අතර ධීවර ආරවුලට මානවීය පදනමකින් ප්රවේශ විය යුතු අතර, ජාතීන් දෙකම දෙපස ධීවර ප්රජාවගේ අවශ්යතා ආරක්ෂා කරන මිත්රශීලී විසඳුමක් සොයා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු ය.
අමාත්යවරයාගේ ප්රකාශය, ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ඉන්දීය ධීවරයන් නිතර නිතර අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ ගැඹුරු ජාල ඇදීම නිසා සමුද්ර පරිසරයට හානි කරමින් ශ්රී ලංකා ජලසීමාවට ඉන්දීය ධීවරයන් ඇතුළු වන බවට උතුරු පළාතේ ශ්රී ලාංකික ධීවරයන් නඟන චෝදනා පිළිබඳව ශ්රී ලංකාව තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි.
ගැඹුරු මූලයන් සහිත ආරවුලක්
පාල්ක් සමුද්ර සන්ධියේ මසුන් ඇල්ලීමේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ ගැටුම, ඉන්දු-ශ්රී ලංකා ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතාවලට වඩාත්ම ඉරියව් කෑ ගැටළු අතර එකකි. දෙමළ නාඩු ධීවරයන් ශ්රී ලංකා භෞමික ජලය තුළට නිරන්තරයෙන් ඇතුළු වීම, අත්අඩංගුවට ගැනීම්, බෝට්ටු රඳවා ගැනීම් සහ සමහරවිට හිංසාකාරී ගැටුම්වලට තුඩු දී ඇත. විශේෂයෙන් යාපනය අර්ධද්වීපයේ ශ්රී ලාංකික ධීවර ප්රජාවන්, ඉන්දීය නැව් මගින් ගැඹුරු ජාල ඇදීම නිසා තමන්ගේ ජාල විනාශ වන බවත් මාළු සම්භාරය ක්ෂය වන බවත් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පෙන්වා දෙමින් සිටිති.
වසර ගණනාව පුරා රජයන් දෙකෙහිම සහ ධීවර ප්රජා නියෝජිතයන්ගේ සාකච්ඡා රාශියක් සිදු වූව ද, කල් පවත්නා විසඳුමක් ඉතා දුර්ලභ ව පවතී. ඉන්දියාවේ දෙමළ නාඩු ප්රාන්තයේ සහ ශ්රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ ධීවර ප්රජාවන් සැලකිය යුතු ඡන්දදායක කණ්ඩායමක් නිසා, ජලය දෙපස ම මෙම ප්රශ්නය දේශපාලනික බරක් දරයි.
ද්විපාර්ශ්වික සංවාදය ඉදිරි මඟ
හාකීම් මහතාගේ මැදිහත්වීම, නව දිල්ලිය සමඟ ව්යුහගත සංවාදයක් ඇති කර ගැනීමට ශ්රී ලංකා රජය තුළ අලූතින් හටගෙන ඇති හදිසිය පිළිඹිඹු කරයි. ආරවුල විසඳීමට ජාතීන් දෙකෙහිම ධීවරයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ ආරක්ෂාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්රායෝගික යාන්ත්රණ ස්ථාපිත කරමින් ඉහළ මට්ටමේ නිරන්තර රාජ්යතාන්ත්රික සම්බන්ධතා අවශ්ය වන බව ඔහු පෙන්වා දුන්නේ ය.
ඕනෑම කල් පවත්නා එකඟතාවයකට ගැඹුරු ජාල ඇදීමේ ආරවුල් සහගත සිරිත, ආශ්රිත ධීවර ප්රජාවන් සඳහා වන්දි රාමු සහ අත්අඩංගුවට ගැනීම් සහ රඳවා ගැනීම්වලට訴 නොගොස් අනාගත සමුද්ර සීමා උල්ලංඝනයන් හසුරුවා ගැනීමේ පැහැදිලි ක්රමවේදයන් ආමන්ත්රණය කිරීම අවශ්ය බව නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
ශ්රී ලංකාව වෙළෙඳ, ආයෝජන සහ සම්බන්ධතා ක්ෂේත්රයන්හිදී ඉන්දියාව සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කර ගැනීම අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යනවිට, ධීවර ආරවුල විසඳා ගැනීම පෙරළාගත නොහැකි ආකාරයේ සහ අන්යෝන්ය වාසිදායක සබඳතාවක් ඇති කර ගැනීම සඳහා අත්යවශ්ය පියවරක් ලෙස බොහෝ විශ්ලේෂකයෝ හඳුනා ගනිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.