ශ්රී ලංකා යුද අපරාධ වරදකරුවන් කිරීම මාධ්යවේදීන්ට හා මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන්ට "සහනයේ සුසුමක්" ගෙනදේ
දීර්ඝකාලීන යුද අපරාධ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාවේ මෑතකදී ලබාදුන් වරදකරු තීන්දු, වසර ගණනාවක් වගවීම සඳහා පෙනී සිටි මාධ්යවේදීන් හා මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයින් අතර සීරුමාරු සහනයක් ඇති කර ඇත.
මෙම සිදුවීම් පිළිබඳ අදහස් දැක්වූ මාධ්යවේදියෙකු මෙම තීන්දු "සහනයේ සුසුම්" ගෙනදෙන බව විස්තර කළේය — ඒ ප්රකාශනය, ප්රතික්ෂේප කිරීම්, ප්රමාදයන් හා දේශපාලන විරෝධය මැද අධිකරණ යුක්තිය සෙවූ අය දැරූ කලකිරීම හා වෙහෙස පිළිබිඹු කරයි.
වගවීම සඳහා දිගු ගමනක්
රජයේ හමුදා හා ලිබරේෂන් ටයිගර්ස් ඔෆ් තමිල් ඊලාම් (LTTE) අතර දශක තුනකට ආසන්න කාලයක් පැවති භීෂණ ගැටුමෙන් අනතුරුව 2009 දී අවසන් වූ ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධය, ගැඹුරු තුවාල හා දෙපාර්ශ්වය විසින්ම සිදු කළ බවට කියන අනාචාරයන් සම්බන්ධ අවිසඳුණු ප්රශ්න රැසක් ඉතිරි කර ගිය. අන්යාය ලෙස සිදු කළ ඝාතන, බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම් හා සිවිලියන්ට එල්ල කළ ප්රහාර පිළිබඳ චෝදනා, යුද්ධෙන් පසු රටේ ඉතිහාසය ඒ දක්වාම කිළිටි කරමින් පැවතිණ.
ගොදුරු වූවන්ගේ බොහෝ පවුල්වලට — විශේෂයෙන් උතුරු හා නැගෙනහිරෙහි දෙමළ ප්රජාවට — යුක්තිය සෙවීම වේදනාකාරී හා බොහෝ විට නිෂ්ඵල ව්යායාමයක් විය. ක්ෂේත්රය කෙතෙකුත් සීමිත වුවත්, මේ ස්වභාවයේ වරදකරු තීන්දු, යුද්ධෙන් පසු කාලය බොහෝ දුරට හැඩගස්වා ඇති නීරා සම්පූර්ණ දඬුවම් රාහිත භාවයෙන් ඉවත් වීමක් නියෝජනය කරයි.
තීන්දුවල වැදගත්කම
නිරීක්ෂකයින් සඳහන් කරන්නේ, යුද්ධයේ අවසාන අදියරේ සිදු කළ බවට කියන අපරාධ වල ප්රමාණය ඒ තීන්දු සම්පූර්ණයෙන් ආමන්ත්රණය නොකළ ද, ඒවා සැලකිය යුතු සංකේතාත්මක බරක් දරන බවයි. ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය තුළ පුද්ගලයන් ගාණේ වගකිව යුතු කිරීමට අවම වශයෙන් යම් කැමැත්තක් ඇති බවට ඒවා සංඥා දෙයි — එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් යාන්ත්රණ ඇතුළු ජාත්යන්තර සංවිධාන නැවත නැවතත් ඉල්ලා ඇති දෙයකි.
මෙම ප්රශ්නය සමීපව අනුගමනය කළ මාධ්යවේදීන් විසින් තීන්දු "සහනයේ සුසුම්" ගෙනදෙන බව විස්තර කර ඇති අතර, නීතිමය ක්රියාවලියට සමහර අවස්ථාවලදී ප්රතිඵල ලබාදිය හැකි බවට මනින ලද නමුත් අර්ථවත් ප්රකාශනයක් ලෙස ඒ අදහස නිරූපණය වෙයි.
ජාත්යන්තර දෘෂ්ටිය දිගටම පවතී
යුද සමයේ වගවීම් හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර ප්රජාවේ දෘෂ්ටියට ලක්ව සිටීම දිගටම පවතී. එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය, කොළඹට කියන ලද උල්ලංඝනයන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා විශ්වාසනීය දේශීය යාන්ත්රණ ස්ථාපිත කරන ලෙස ඉල්ලා මීට පෙර යෝජනා සම්මත කර ඇත — අනුප්රාප්තික ශ්රී ලංකා රජයන් ප්රතිරෝධය දක්වා ඇති හෝ අර්ධ වශයෙන් පමණක් සම්බන්ධ වී ඇති ඉල්ලීමකි.
මානව හිමිකම් කණ්ඩායම් නිතරම තර්ක කර ඇත්තේ, දේශීය ක්රියාවලීන් තනිව ප්රමාණවත් නොවන බවත්, ගොදුරු වූවන්ට හා ඔවුන්ගේ පවුල්වලට සැබෑ යුක්තිය සහතික කිරීම සඳහා ස්වාධීන ජාත්යන්තර වගවීම් යාන්ත්රණයක් අවශ්ය බවත්ය.
සීරුමාරු ශුභවාදිත්වය
සමහර කොටස්වල තීන්දු සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇතත්, ශ්රී ලංකාවේ වගවීම් හිඟය සඳහා ඒවා සම්පූර්ණ විසඳුමක් ලෙස නොදකින ලෙස විශ්ලේෂකයින් අවවාද කරයි. බොහෝ නඩු තවමත් විසඳීමකින් තොරව ඇති අතර, රටේ සංක්රාන්ති යුක්තිය ඉදිරිපිට ඇති පුළුල් ව්යුහාත්මක හා දේශපාලන බාධක ඉවත් කර නැත.
එහෙත්, වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ එම පීඩනය ජීවත් කර ගෙන ආ මාධ්යවේදීන්ට, ක්රියාකාරිකයින්ට හා ජීවතින් ඉතිරි වූවන්ට, ඒ තීන්දු — කෙතෙකුත් කෙටි වුවත් — දෙවියන් ලබා ගත් සහනයේ මොහොතක් ලබා දෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.