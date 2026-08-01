රත්මලාන කඳවල පාරේ වෙඩි තැබීමකින් පුද්ගලයෙකුට තුවාල
අද දහවල් රත්මලාන කඳවල පාරේදී සිදු වූ වෙඩි තැබීමේ සිදුවීමකින් එක් පුද්ගලයෙකුට තුවාල සිදු වූ බව පොලිස් මූලාශ්ර සඳහන් කරයි.
පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු මෙම සිදුවීමට සම්බන්ධ වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, එය ප්රදේශයේ වැසියන් අතර දැඩි කලබලයක් ඇති කළේය. ප්රහාරයේදී තුවාල ලැබූ පුද්ගලයාට වෙඩි තුවාල සිදු වී ඇති බව වාර්තා වේ.
වෙඩි තැබීම සම්බන්ධ හේතු සාධක සොයා බැලීමටත්, සිදුවීම සඳහා වගකිව යුත්තන් හඳුනා ගැනීමටත් නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් විමර්ශන ආරම්භ කර ඇත.
රත්මලාන ප්රදේශය මෑත කාලයේ දී විටින් විට ප්රචණ්ඩත්වය සිද්ධීන්ට ගොදුරු වෙමින් පවතින අතර, ප්රදේශයේ ආරක්ෂාව තීව්ර කරන ලෙස වැසියන් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
පොලිස් විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සිදුවීම සම්බන්ධ ඕනෑම තොරතුරක් දන්නා අය ඉදිරිපත් වී පවත්නා විමර්ශනයට සහාය දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.