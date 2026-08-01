Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රත්මලාන කඳවල පාරේ වෙඩි තැබීමකින් පුද්ගලයෙකුට තුවාල

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රත්මලාන කඳවල පාරේ වෙඩි තැබීමකින් පුද්ගලයෙකුට තුවාල

අද දහවල් රත්මලාන කඳවල පාරේදී සිදු වූ වෙඩි තැබීමේ සිදුවීමකින් එක් පුද්ගලයෙකුට තුවාල සිදු වූ බව පොලිස් මූලාශ්‍ර සඳහන් කරයි.

පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු මෙම සිදුවීමට සම්බන්ධ වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, එය ප්‍රදේශයේ වැසියන් අතර දැඩි කලබලයක් ඇති කළේය. ප්‍රහාරයේදී තුවාල ලැබූ පුද්ගලයාට වෙඩි තුවාල සිදු වී ඇති බව වාර්තා වේ.

වෙඩි තැබීම සම්බන්ධ හේතු සාධක සොයා බැලීමටත්, සිදුවීම සඳහා වගකිව යුත්තන් හඳුනා ගැනීමටත් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් විමර්ශන ආරම්භ කර ඇත.

රත්මලාන ප්‍රදේශය මෑත කාලයේ දී විටින් විට ප්‍රචණ්ඩත්වය සිද්ධීන්ට ගොදුරු වෙමින් පවතින අතර, ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂාව තීව්‍ර කරන ලෙස වැසියන් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

පොලිස් විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සිදුවීම සම්බන්ධ ඕනෑම තොරතුරක් දන්නා අය ඉදිරිපත් වී පවත්නා විමර්ශනයට සහාය දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බස්නාහිර සහ උතුරු වෙරළතීරයේ කුඩා බෝට්ටු සඳහා ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව හදිසි ආරක්ෂක තහනමක් නිකුත් කරයි Sinhala

බස්නාහිර සහ උතුරු වෙරළතීරයේ කුඩා බෝට්ටු සඳහා ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව හදිසි ආරක්ෂක තහනමක් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව, රටේ වෙරළතීරයේ සැලකිය යුතු දිගකට කුඩා ධීවර යාත්‍රා ක්‍රියාත්මක කිරීම තාවකාලිකව තහනම් කර ඇති අතර, ධීවරයින්ගේ…

01 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ආもてなし නායකයින් ප්‍රධාන ගෝලීය සම්මේලනයක දී කර්මාන්තයේ미래 හැඩගස්වනු ඇත Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ආもてなし නායකයින් ප්‍රධාන ගෝලීය සම්මේලනයක දී කර්මාන්තයේ미래 හැඩගස්වනු ඇත

ශ්‍රී ලංකාවේ සංග්‍රහ සේවා අංශයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ පුද්ගලයින් ඓතිහාසික ගෝලීය සම්මේලනයක් සඳහා එකතු වීමට නියමිත අතර, එහිදී ඔවුන් දිවයිනේ සංචාරක හා සංග්‍රහ සේවා…

01 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව කොළඹ වැඩමුළුවේදී ඩිජිටල් අපනයන ඉලක්කය ඇ.ඩො. බිලියන 5ක් කරා යන මාර්ගය සකසයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව කොළඹ වැඩමුළුවේදී ඩිජිටල් අපනයන ඉලක්කය ඇ.ඩො. බිලියන 5ක් කරා යන මාර්ගය සකසයි

කර්මාන්ත නායකයන් සහ පාර්ශවකරුවන් ඩිජිටල් වර්ධන උපාය මාර්ගය සම්පාදනය කිරීමට එකතු වෙති ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ආර්ථිකය පරිවර්තනය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ ඉහළ…

01 Aug 2026 Discuss