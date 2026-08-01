කැස්පර්ස්කි සමාගම ශ්රී ලංකාවේ සයිබර් ආරක්ෂාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් වේගවත් තර්ජන ප්රතිචාරයක් 촉구 කරයි
ලෝගත සයිබර් ආරක්ෂක දැවැන්තයා වන කැස්පර්ස්කි සමාගම ශ්රී ලංකාව කෙරෙහි සිය අවධානය යොමු කරමින්, KasperskySecure: Live in Sri Lanka යන නමින් උසස් සම්මන්ත්රණයක් පවත්වා දී රටේ ඩිජිටල් ආරක්ෂක තත්ත්වය තියුණු අවධානයකට ලක් කළේය. සයිබර් තර්ජනවලට වඩාත් වේගවත් හා ඵලදායී ප්රතිචාර දැක්වීමේ හදිසි අවශ්යතාවය ඉස්මතු කිරීම සඳහා කර්මාන්ත වෘත්තිකයන්, තාක්ෂණ නායකයන් සහ ආරක්ෂක විශේෂඥයන් එකතු කරගනිමින් මෙම රැස්වීම පවත්වන ලදී.
සයිබර් ආරක්ෂක සංවාදයක් සඳහා වේදිකාවක්
ශ්රී ලංකාව පුරා ව්යාපාර හා ආයතන මුහුණදෙන විකාශනීය තර්ජන පරිසරය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මෙම සම්මන්ත්රණය වැදගත් සංසදයක් ලෙස ක්රියා කළේය. සයිබර් අපරාධකරුවන් ක්රමශඃ වඩාත් සූක්ෂ්ම වෙමින් සිටින ආකාරය සහ ප්රහාර හඳුනාගෙන ප්රතිචාර දැක්වීමට ආයතනවලට ඇති කාල සීමාව අඛණ්ඩව කෙටිවෙමින් යන ආකාරය කැස්පර්ස්කි නියෝජිතයින් මෙම අවස්ථාව ප්රයෝජනයට ගෙන ඉස්මතු කළහ.
සම්මන්ත්රණයේ විශේෂඥයන් අවධාරණය කළේ, සයිබර් සිදුවීම්වලට ප්රතිචාර දැක්වීමේ ප්රමාදය ව්යසනකාරී ප්රතිඵල ගෙනදිය හැකි බවත්, දත්ත කඩකිරීම්, මූල්යමය පාඩු සහ සෞඛ්ය කිරීමට වසර ගණනාවක් ගතවිය හැකි කීර්ති හානි ඇති කළ හැකි බවත්ය. ත්වරිත තර්ජන ප්රතිචාර මාර්ගෝපදේශ සඳහා ඉල්ලීම කටයුතු පුරාම මධ්යම තේමාව විය.
ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනය වන ඩිජිටල් අවදානම
රාජ්ය හා පෞද්ගලික අංශ දෙකෙහිම ශ්රී ලංකාව වඩාත් විශාල ඩිජිටල් අනුගමනය කරා ඉදිරියට ගමන් කරත්ම, රටේ පුළුල් වන ඩිජිටල් පියසටහන අනිෂ්ට ක්රියාකාරීන්ට නිරාවරණය ද පුළුල් කරන බව සයිබර් ආරක්ෂා වෘත්තිකයන් අනතුරු ඇඟවීය. ස්ථිර ආරක්ෂක යටිතල පහසුකම් සඳහා ප්රමාණවත් ආයෝජනය කිරීම, ද්විතීයික සලකනයක් ලෙස සැලකීම වෙනුවට, ප්රමුඛ අවශ්යතාවයක් ලෙස සැලකිය යුතු බව සම්මන්ත්රණය ඉස්මතු කළේය.
- ශ්රී ලාංකික ව්යවසායන් සඳහා ඉක්මන් හඳුනාගැනීමේ හා ප්රතිචාර දැක්වීමේ හැකියාවන් ප්රමුඛ ප්රාධාන්යතාවයක් ලෙස හඳුනා ගන්නා ලදී.
- ජාතික සයිබර් ඔරොත්තු දීමේ ශක්තිය ගොඩනැගීමට රාජ්ය හා පෞද්ගලික අංශ අතර සහයෝගීතාව අත්යවශ්ය බව ඉස්මතු කරන ලදී.
- ඵලදායී සයිබර් ආරක්ෂක උපාය මාර්ගයක ඉතා වැදගත් අංග ලෙස සේවක දැනුවත් කිරීම හා පුහුණුව සටහන් කරන ලදී.
කලාපය කෙරෙහි කැස්පර්ස්කිගේ කැපවීම
KasperskySecure සම්මන්ත්රණය, දකුණු හා ගිනිකොනදිග ආසියාව පුරා සයිබර් ආරක්ෂක සංවර්ධනය සහාය කිරීම සඳහා සමාගමේ පුළුල් කැපවීම පිළිබිඹු කරයි. සිය විශේෂඥතාව කෙළින්ම කොළඹ නුවරට ගෙනෙමින්, ශ්රී ලංකාව කැපවූ අවධානයකට හා සකස් කරන ලද ආරක්ෂක විසඳුම්වලට සුදුස්සෙකු වන වැදගත් වෙළෙඳ පොළක් බව කැස්පර්ස්කි ඉඟිකළේය.
ආයතනවලට තවදුරටත් සයිබර් ආරක්ෂාව කෙරෙහි ප්රතික්රියාශීලී ප්රවේශයක් දරාගත නොහැක. අද තර්ජන විකාශනය වන වේගය, ක්රියාශීලී උපාය මාර්ග සහ තත්ය කාල ප්රතිචාර හැකියාවන් ඉල්ලා සිටී.
කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කළේ, මෙවැනි ස්වභාවයේ සිදුවීම් දේශීය තීරණ ගන්නන් අතර දැනුවත්භාවය ඉහළ නැංවීමට සහ සයිබර් ආරක්ෂක පියවරවල් සඳහා වැඩි ආයෝජනයක් දිරිමත් කිරීමට ඉතා වැදගත් බවයි. ශ්රී ලංකාවේ බැංකු, විදුලි සංදේශ හා රජයේ අංශ පුරා ඩිජිටල් පරිවර්තනය වේගවත් වෙමින් ඇති බැවින්, දැනට ඇති අවදානම් කිසිදා ඉහළ මට්ටමකට ළඟා වී නොමැත.
KasperskySecure: Live in Sri Lanka සම්මන්ත්රණය, ජාතික සයිබර් ආරක්ෂක ප්රතිපත්තිය වටා පුළුල් සාකච්ඡා සඳහා උත්ප්රේරකයක් ලෙස ක්රියා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ආයතනික හා රාජ්ය පාර්ශ්ව දෙකම ඔවුන්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.