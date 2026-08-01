Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පුරෝගාමී යුධ හමුදා කාන්තා බලකායේ නිලධාරිනී මේජර් රමණී බණ්ඩාරගේ පළමු ව්‍යාගාත සංවත්සරය පවුලේ ගෞරව නිවේදනයකින් සනිටුහන් කෙරේ

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පුරෝගාමී යුධ හමුදා කාන්තා බලකායේ නිලධාරිනී මේජර් රමණී බණ්ඩාරගේ පළමු ව්‍යාගාත සංවත්සරය පවුලේ ගෞරව නිවේදනයකින් සනිටුහන් කෙරේ

අවිස්මරණීය උරුමයක් සිහිපත් කරමින්

故 මේජර් රමණී ලලිතාංගනී බණ්ඩාර (විශ්‍රාමික) මහත්මියගේ පවුලේ අය විසින් සකස් කරන ලද සමරු ප්‍රකාශනයක් 2026 අගෝස්තු 1 වැනිදා නිකුත් කිරීමට නියමිතව ඇත. ශ්‍රී ලාංකික සමාජ ජීවිතය මත දැඩි සටහනක් තබා ගිය ඈගේ ගමන් කිරීමෙන් හරියටම එක් අවුරුද්දක් සම්පූර්ණ වන සුවිශේෂ අවස්ථාව ලෙස මෙම දිනය සනිටුහන් වේ.

බහුමාන ජීවිතයක් හිමි ශ්‍රේෂ්ඨ පෞරුෂයක්

මේජර් බණ්ඩාර මහත්මිය සුවිශේෂ බහුමාන පෞරුෂයකින් හෙබි ශ්‍රේෂ්ඨ චරිතයක් ලෙස සිහිපත් වේ. ජාතියේ හමුදා ඉතිහාසය හැඩ ගැස්වූ පෙරලිකාර ප්‍රභූ පිරිස අතරට ඈ ද අයත් කරන, ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා කාන්තා බලකායේ ආරම්භක නිලධාරිනියක් ලෙස ඈ ගෞරවාන්විතව සිහිපත් කෙරේ. රණවිරු ඇඳුම ඉක්මවා, ඈ ශ්‍රී ලාංකික සමාජයට ජනමාධ්‍යවේදිනියක්, ග්‍රන්ථ රචිකාවක්, ව්‍යාපාරිකාවක් සහ මානවීය සේවිකාවක් ලෙස ද කීර්තිය දිනා ගත් අතර, ඈගේ දායකත්වයේ අසාමාන්‍ය පරාසය ඒ හරහා ප්‍රකාශ වේ.

පවුලේ ආදරණීය ගෞරව නිවේදනය හැඩ ගැනේ

පිටු 36 කින් සමන්විත මෙම සමරු ප්‍රකාශනය, ඈගේ පළමු ව්‍යාගාත සංවත්සරය නිමිත්තෙන් ඈගේ මතකය ගෞරවයෙන් සිහිකිරීම සඳහා පවුලේ අය විසින් හදවතේ ළෙන් ගාඵ ගෞරව නිවේදනයක් ලෙස සකස් කර ඇත. එවැනි ප්‍රකාශන ක්‍රියාත්මක වන්නේ පෞද්ගලික සිහිවටන ලෙස පමණක් නොව, ඔවුන්ගේ ප්‍රජාවන් සහ ආයතන හැඩ ගැස්වීමට දායක වූ අය පිළිබඳ අනාගත පරම්පරාවන්ට අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ශේෂ වන ඓතිහාසික සටහන් ලෙස ද වේ.

පෙරලිකාරිනියකට ගෞරවය

ශ්‍රී ලංකාව තම සන්නද්ධ හමුදාවල සහ පෙළපාලි ජනජීවිතයේ කාන්තාවගේ භූමිකාව පිළිබඳ නිරන්තරයෙන් ඇගයීමට ලක් කරන මෙම සන්දර්භය තුළ, මේජර් බණ්ඩාරගේ ජීවිත කථාව කැපවීම, ධෛර්යය සහ සේවාව කෙතරම් ශ්‍රේෂ්ඨ ජය ගැනීම් ළඟා කළ හැකිද යන්නට ප්‍රේරණාදායක නිදර්ශනයක් ලෙස ඉස්මතු වේ. මෙම සමරු ප්‍රකාශනය නිකුත් කිරීම, ඈගේ කථාව මතකයෙන් නොඉවතට යෑම වැළැක්වීම සහ ඇය පෞද්ගලිකව දැන සිටීමේ භාග්‍යය නොලැබූ අය අතර ද ඒ කථාව ආරක්ෂා කර ප්‍රචලිත කිරීම සහතික කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එල් නිනෝ දෂ්ට කරයි: වියළි කලාපයේ වී කුඹුරු මැලවෙද්දී ගොවීහු සහන හා අරමුදල් ඉල්ලති Sinhala

එල් නිනෝ දෂ්ට කරයි: වියළි කලාපයේ වී කුඹුරු මැලවෙද්දී ගොවීහු සහන හා අරමුදල් ඉල්ලති

එල් නිනෝ කාලගුණ විසමතාවේ බලපෑම් කෘෂිකාර්මික අංශයට දැඩි ලෙස එල්ල වෙද්දී, ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂයෙන් වියළි කලාපයේ ප්‍රදේශ රැසක වී කුඹුරු වියළී යමින් පවතින අතර,…

01 Aug 2026 Discuss
කොළඹ ඩොක්යාඩ් සිය වර්ෂ 52ක් සමරමින් නැවත ලාභදායිත්වයට පිවිසේ Sinhala

කොළඹ ඩොක්යාඩ් සිය වර්ෂ 52ක් සමරමින් නැවත ලාභදායිත්වයට පිවිසේ

කොළඹ ඩොක්යාඩ් පීඑල්සී සමාගම 2026 ජූනි 30 දින අවසන් වූ මාස තුනේ කාර්තුව සඳහා කැපී පෙනෙන මූල්‍ය ය立直 ලද අතර, කාර්තුමය ලාභදායිත්වය නැවත ළඟා කර ගැනීමට සමත් විය —…

01 Aug 2026 Discuss
මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනවලින් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝජය ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිය දෙයි Sinhala

මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනවලින් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝජය ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිය දෙයි

බටහිර ආසියාවේ 緊張තාව අවදානමට ලක් වූ ආර්ථිකයන් මත බලපෑම් කරන විට කලාපීය ආරක්ෂිත දැලක් බටහිර ආසියාවේ අඛණ්ඩ අස්ථාවරත්වයෙන් ඇතිවන ආර්ථික තරංග ආඝාතවලින් ශ්‍රී ලංකාව…

01 Aug 2026 Discuss