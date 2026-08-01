Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ ඩොක්යාඩ් සිය වර්ෂ 52ක් සමරමින් නැවත ලාභදායිත්වයට පිවිසේ

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ ඩොක්යාඩ් සිය වර්ෂ 52ක් සමරමින් නැවත ලාභදායිත්වයට පිවිසේ

කොළඹ ඩොක්යාඩ් පීඑල්සී සමාගම 2026 ජූනි 30 දින අවසන් වූ මාස තුනේ කාර්තුව සඳහා කැපී පෙනෙන මූල්‍ය ය立直 ලද අතර, කාර්තුමය ලාභදායිත්වය නැවත ළඟා කර ගැනීමට සමත් විය — රාජ්‍ය සම්බන්ධිත මෙම ව්‍යවසාය සිය 52වන සංවත්සරය සමරන මොහොතේ ම එය ඉතා සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ.

දුෂ්කර කාලපරිච්ඡේදයකින් පසු සිදු වූ ප්‍රතිෂ්ඨාපනය

DOCK යන කොටස් සංකේතය යටතේ කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත වී ඇති මෙම සමාගම, මෑත කාර්තු ගණනාවක් තිස්සේ දිගු赤字 යන් රළකට මුහුණ දී සිටියේය. ලාභදායිත්වය නැවත ලබා ගැනීම සමාගමේ මූල්‍ය ගමන් මඟෙහි සැලකිය යුතු හැරවුමක් නිරූපණය කරන අතර, එහි කාර්ය සාධනය සමීපව නිරීක්ෂණය කළ කොටස්හිමියන්ට හා පාර්ශ්වකරුවන්ට නව විශ්වාසයක් ලබා දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම නාවික හා නෞකා අලුත්වැඩියා පහසුකම් සපයන ආයතනයක් ලෙස ස්ථාපිත කෙරුණු මෙම ඩොක්යාඩ් සිය 52 වැනි සංවත්සරය සැමරීමට සූදානම් වන සුවිශේෂී මොහොතක මෙම ප්‍රතිෂ්ඨාපනය සිදු ව ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ නාවික කර්මාන්තයේ ශක්තිමත් ස්තම්භයක්

කොළඹ ඩොක්යාඩ් සමාගම දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ නාවික අංශයේ礎石 ශිලාවක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දේශීය හා විදේශීය සේවාදායකයින් සඳහා නෞකා අලුත්වැඩියා, නෞකා ඉදිකිරීම් සහ බර ඉංජිනේරු සේවා සපයයි. කොළඹ වරාය තුළ එහි ස්ථාන ශ්‍රේෂ්ඨත්වය, දකුණු ආසියාව හා ඉන්දියන් සාගර කලාපය තුළ සැලකිය යුතු තරඟකාරී වාසියක් ලබා දෙයි.

සමාගමේ ප්‍රතිසෙල්ලීම ආයෝජකයින්ට පමණක් නොව, කොළඹ ඩොක්යාඩ් ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් කාර්මික හා අපනයන සේවා ආර්ථිකයේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයේ මිණුම් දඬුවක් ලෙස සලකන කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් විසින් ද සාදරයෙන් පිළිගනු ලැබීමට ඉඩ ඇත.

ඉදිරිය දෙස බලමින්

කාර්තුමය මූල්‍ය ප්‍රතිඵල පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් සවිස්තරාත්මකව ප්‍රකාශයට පත් නොවූවද, ලාභදායිත්වය නැවත ළඟා කර ගැනීම, පිරිවැය කළමනාකරණ ප්‍රයත්නයන් හා මෙහෙයුම් වැඩිදියුණු කිරීම් ඵලදායී ව ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඇති බවට සංඥාවක් වේ. මෙම කාර්තුව තිරසාර හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් නිරූපණය කරන්නේ ද, නැතහොත් තාවකාලික සහනයක් පමණක් ද යන්න නිශ්චිත කර ගැනීමට විශ්ලේෂකයින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

කොළඹ ඩොක්යාඩ් සිය ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරිත්වයේ 52වන වර්ෂය සනිටුහන් කරන මෙම අවස්ථාවේ, සමාගම මෙම සංවත්සරය හුදෙක් ආවර්ජනයේ මොහොතක් ලෙස නොව, අලුත් වාණිජ අභිලාෂයන් සඳහා වේදිකාවක් ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට ස්ථිර අධිෂ්ඨානයෙන් සිටිනු පෙනේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එල් නිනෝ දෂ්ට කරයි: වියළි කලාපයේ වී කුඹුරු මැලවෙද්දී ගොවීහු සහන හා අරමුදල් ඉල්ලති Sinhala

එල් නිනෝ දෂ්ට කරයි: වියළි කලාපයේ වී කුඹුරු මැලවෙද්දී ගොවීහු සහන හා අරමුදල් ඉල්ලති

එල් නිනෝ කාලගුණ විසමතාවේ බලපෑම් කෘෂිකාර්මික අංශයට දැඩි ලෙස එල්ල වෙද්දී, ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂයෙන් වියළි කලාපයේ ප්‍රදේශ රැසක වී කුඹුරු වියළී යමින් පවතින අතර,…

01 Aug 2026 Discuss
මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනවලින් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝජය ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිය දෙයි Sinhala

මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනවලින් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝජය ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිය දෙයි

බටහිර ආසියාවේ 緊張තාව අවදානමට ලක් වූ ආර්ථිකයන් මත බලපෑම් කරන විට කලාපීය ආරක්ෂිත දැලක් බටහිර ආසියාවේ අඛණ්ඩ අස්ථාවරත්වයෙන් ඇතිවන ආර්ථික තරංග ආඝාතවලින් ශ්‍රී ලංකාව…

01 Aug 2026 Discuss
ඕස්ට්‍රේලියාව උපායමාර්ගික අංශ කිහිපයක් හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ගැඹුරු හවුල්කාරිත්වයක් ගොඩනැගීමට පොරොන්දු වෙයි Sinhala

ඕස්ට්‍රේලියාව උපායමාර්ගික අංශ කිහිපයක් හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ගැඹුරු හවුල්කාරිත්වයක් ගොඩනැගීමට පොරොන්දු වෙයි

ඕස්ට්‍රේලියාව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වන ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර, දෙරට අතර අන්‍යෝන්‍ය අවශ්‍යතා ඇති ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර…

01 Aug 2026 Discuss