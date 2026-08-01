කොළඹ ඩොක්යාඩ් සිය වර්ෂ 52ක් සමරමින් නැවත ලාභදායිත්වයට පිවිසේ
කොළඹ ඩොක්යාඩ් පීඑල්සී සමාගම 2026 ජූනි 30 දින අවසන් වූ මාස තුනේ කාර්තුව සඳහා කැපී පෙනෙන මූල්ය ය立直 ලද අතර, කාර්තුමය ලාභදායිත්වය නැවත ළඟා කර ගැනීමට සමත් විය — රාජ්ය සම්බන්ධිත මෙම ව්යවසාය සිය 52වන සංවත්සරය සමරන මොහොතේ ම එය ඉතා සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ.
දුෂ්කර කාලපරිච්ඡේදයකින් පසු සිදු වූ ප්රතිෂ්ඨාපනය
DOCK යන කොටස් සංකේතය යටතේ කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත වී ඇති මෙම සමාගම, මෑත කාර්තු ගණනාවක් තිස්සේ දිගු赤字 යන් රළකට මුහුණ දී සිටියේය. ලාභදායිත්වය නැවත ලබා ගැනීම සමාගමේ මූල්ය ගමන් මඟෙහි සැලකිය යුතු හැරවුමක් නිරූපණය කරන අතර, එහි කාර්ය සාධනය සමීපව නිරීක්ෂණය කළ කොටස්හිමියන්ට හා පාර්ශ්වකරුවන්ට නව විශ්වාසයක් ලබා දෙයි.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛතම නාවික හා නෞකා අලුත්වැඩියා පහසුකම් සපයන ආයතනයක් ලෙස ස්ථාපිත කෙරුණු මෙම ඩොක්යාඩ් සිය 52 වැනි සංවත්සරය සැමරීමට සූදානම් වන සුවිශේෂී මොහොතක මෙම ප්රතිෂ්ඨාපනය සිදු ව ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ නාවික කර්මාන්තයේ ශක්තිමත් ස්තම්භයක්
කොළඹ ඩොක්යාඩ් සමාගම දිගු කලක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ නාවික අංශයේ礎石 ශිලාවක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දේශීය හා විදේශීය සේවාදායකයින් සඳහා නෞකා අලුත්වැඩියා, නෞකා ඉදිකිරීම් සහ බර ඉංජිනේරු සේවා සපයයි. කොළඹ වරාය තුළ එහි ස්ථාන ශ්රේෂ්ඨත්වය, දකුණු ආසියාව හා ඉන්දියන් සාගර කලාපය තුළ සැලකිය යුතු තරඟකාරී වාසියක් ලබා දෙයි.
සමාගමේ ප්රතිසෙල්ලීම ආයෝජකයින්ට පමණක් නොව, කොළඹ ඩොක්යාඩ් ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් කාර්මික හා අපනයන සේවා ආර්ථිකයේ සෞඛ්ය තත්ත්වයේ මිණුම් දඬුවක් ලෙස සලකන කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් විසින් ද සාදරයෙන් පිළිගනු ලැබීමට ඉඩ ඇත.
ඉදිරිය දෙස බලමින්
කාර්තුමය මූල්ය ප්රතිඵල පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් සවිස්තරාත්මකව ප්රකාශයට පත් නොවූවද, ලාභදායිත්වය නැවත ළඟා කර ගැනීම, පිරිවැය කළමනාකරණ ප්රයත්නයන් හා මෙහෙයුම් වැඩිදියුණු කිරීම් ඵලදායී ව ක්රියාත්මක වෙමින් ඇති බවට සංඥාවක් වේ. මෙම කාර්තුව තිරසාර හැරවුම් ලක්ෂ්යයක් නිරූපණය කරන්නේ ද, නැතහොත් තාවකාලික සහනයක් පමණක් ද යන්න නිශ්චිත කර ගැනීමට විශ්ලේෂකයින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
කොළඹ ඩොක්යාඩ් සිය ව්යාපාරික ක්රියාකාරිත්වයේ 52වන වර්ෂය සනිටුහන් කරන මෙම අවස්ථාවේ, සමාගම මෙම සංවත්සරය හුදෙක් ආවර්ජනයේ මොහොතක් ලෙස නොව, අලුත් වාණිජ අභිලාෂයන් සඳහා වේදිකාවක් ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට ස්ථිර අධිෂ්ඨානයෙන් සිටිනු පෙනේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.