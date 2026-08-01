එල් නිනෝ දෂ්ට කරයි: වියළි කලාපයේ වී කුඹුරු මැලවෙද්දී ගොවීහු සහන හා අරමුදල් ඉල්ලති
එල් නිනෝ කාලගුණ විසමතාවේ බලපෑම් කෘෂිකාර්මික අංශයට දැඩි ලෙස එල්ල වෙද්දී, ශ්රී ලංකාවේ විශේෂයෙන් වියළි කලාපයේ ප්රදේශ රැසක වී කුඹුරු වියළී යමින් පවතින අතර, ගොවීහු රජයේ මැදිහත්වීම සඳහා අරගල කරමින් දිවි ගෙවති.
ගොවීන් අසරණ තත්ත්වයකට පත්වෙති
උත්සන්න වෙමින් පවතින මෙම අර්බුදයට රජය ප්රතිචාර දැක්වීමේ බරපතල අපොහොසත්කමක් ඇති බව ගොවි සංගම් අනතුරු හඟවා ඇත. මෙම සංවිධානවලට අනුව, රටේ ගොවි ප්රජාවට එල් නිනෝ හි බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා ක්රියාත්මක විය යුතු වැඩසටහන් සඳහා ප්රමාණවත් ලෙස අරමුදල් වෙන් කර නොමැත.
විශේෂයෙන් ශෝචනීය තත්ත්වය පවතින්නේ වියළි කලාපයේ ය; එහි වී වගාව විශ්වසනීය වාරිමාර්ග සහ සෘතු වර්ෂාව මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින නමුත්, මෙම කාලගුණ සංසිද්ධිය නිසා දෙකම දැඩි ලෙස කඩාකප්පල් වී ඇත.
ප්රමුඛතාවන්හි අර්බුදයක්
ගොවි ප්රජාවන් විසින් මතු කරන ලද මූලික කරුණ වන්නේ නියඟය පමණක් නොව, සහන ප්රයත්නවලට සම්පත් යොමු කිරීමේ පැහැදිලි හදිසිභාවයක් නොපැවතීම ය. ප්රමාණවත් අරමුදල් නොලැබීම නිසා සමනය කිරීමේ වැඩසටහන් ස්තම්භනය වී ඇති බව වාර්තා වෙද්දී, ජාතික ප්රමුඛතා සැබවින්ම කොතැනක පිහිටා ඇත්දැයි ගොවීහු ප්රශ්න කරති.
- වියළි කලාප ප්රදේශවල වී කුඹුරු තෙතමන ඌනතාවය නිසා දෘශ්යමානව මැලවෙමින් ඇත.
- වෙන් කරන ලද සහන අරමුදල් අදාළ වැඩසටහන් වෙත ළඟා වී නොමැති බව ගොවි සංගම් චෝදනා කරයි.
- බෝග පුළුල් ලෙස විනාශ වීම වැළැක්වීමට ක්ෂණික රජයේ ක්රියාමාර්ග ගැනීමේ ඉල්ලීම් වර්ධනය වෙමින් ඇත.
ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට පුළුල් ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකාවේ වී අංශය රටේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවයේ හා ග්රාමීය ආර්ථිකයේ ශිලා ස්ථම්භයකි. නියඟ තත්ත්වයන් නිසා අස්වැන්නේ සැලකිය යුතු අඩුවීමක් සිදු වුවහොත්, ආර්ථික පීඩනවලට දැනටමත් මුහුණ දෙන සාමාන්ය ගෘහස්ථ ජනතාවට අමතර බරක් ඇති කරමින්, සහල් ලබාගැනීමේ හැකියාව හා මිල ගණන් මත දාම ආකාරයේ බලපෑම් ඇති විය හැකිය.
එල් නිනෝ බලපෑම සමනය කිරීම සඳහා ක්රියාත්මක වැඩසටහන් සඳහා අරමුදල් වෙන් කර නොමැති බව ගොවි සංගම් ප්රකාශ කර ඇති අතර, කෘෂිකාර්මික අංශය ආරක්ෂා කිරීමට රජය කෙතරම් කැපවී සිටිත්ද යන්න පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කරයි.
බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවල තත්ත්වය නරක් වෙද්දී, සහන අරමුදල් ක්ෂණිකව නිකුත් කිරීම සහ පවතින වගා කන්නය හානිය돌이킬 නොහැකි වීමට පෙර ගොවීන්ට ඉතිරිව ඇති දේ රැකගැනීමට ප්රායෝගික පියවර ක්රියාත්මක කිරීම යන දෙකම සම්බන්ධයෙන් ඉක්මනින් කටයුතු කරන ලෙස අධිකාරීන් කෙරෙහි පීඩනය වැඩිවෙමින් ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.