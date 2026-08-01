Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එල් නිනෝ දෂ්ට කරයි: වියළි කලාපයේ වී කුඹුරු මැලවෙද්දී ගොවීහු සහන හා අරමුදල් ඉල්ලති

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එල් නිනෝ දෂ්ට කරයි: වියළි කලාපයේ වී කුඹුරු මැලවෙද්දී ගොවීහු සහන හා අරමුදල් ඉල්ලති

එල් නිනෝ කාලගුණ විසමතාවේ බලපෑම් කෘෂිකාර්මික අංශයට දැඩි ලෙස එල්ල වෙද්දී, ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂයෙන් වියළි කලාපයේ ප්‍රදේශ රැසක වී කුඹුරු වියළී යමින් පවතින අතර, ගොවීහු රජයේ මැදිහත්වීම සඳහා අරගල කරමින් දිවි ගෙවති.

ගොවීන් අසරණ තත්ත්වයකට පත්වෙති

උත්සන්න වෙමින් පවතින මෙම අර්බුදයට රජය ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ බරපතල අපොහොසත්කමක් ඇති බව ගොවි සංගම් අනතුරු හඟවා ඇත. මෙම සංවිධානවලට අනුව, රටේ ගොවි ප්‍රජාවට එල් නිනෝ හි බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක විය යුතු වැඩසටහන් සඳහා ප්‍රමාණවත් ලෙස අරමුදල් වෙන් කර නොමැත.

විශේෂයෙන් ශෝචනීය තත්ත්වය පවතින්නේ වියළි කලාපයේ ය; එහි වී වගාව විශ්වසනීය වාරිමාර්ග සහ සෘතු වර්ෂාව මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින නමුත්, මෙම කාලගුණ සංසිද්ධිය නිසා දෙකම දැඩි ලෙස කඩාකප්පල් වී ඇත.

ප්‍රමුඛතාවන්හි අර්බුදයක්

ගොවි ප්‍රජාවන් විසින් මතු කරන ලද මූලික කරුණ වන්නේ නියඟය පමණක් නොව, සහන ප්‍රයත්නවලට සම්පත් යොමු කිරීමේ පැහැදිලි හදිසිභාවයක් නොපැවතීම ය. ප්‍රමාණවත් අරමුදල් නොලැබීම නිසා සමනය කිරීමේ වැඩසටහන් ස්තම්භනය වී ඇති බව වාර්තා වෙද්දී, ජාතික ප්‍රමුඛතා සැබවින්ම කොතැනක පිහිටා ඇත්දැයි ගොවීහු ප්‍රශ්න කරති.

  • වියළි කලාප ප්‍රදේශවල වී කුඹුරු තෙතමන ඌනතාවය නිසා දෘශ්‍යමානව මැලවෙමින් ඇත.
  • වෙන් කරන ලද සහන අරමුදල් අදාළ වැඩසටහන් වෙත ළඟා වී නොමැති බව ගොවි සංගම් චෝදනා කරයි.
  • බෝග පුළුල් ලෙස විනාශ වීම වැළැක්වීමට ක්ෂණික රජයේ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ ඉල්ලීම් වර්ධනය වෙමින් ඇත.

ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට පුළුල් ඇඟවුම්

ශ්‍රී ලංකාවේ වී අංශය රටේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවයේ හා ග්‍රාමීය ආර්ථිකයේ ශිලා ස්ථම්භයකි. නියඟ තත්ත්වයන් නිසා අස්වැන්නේ සැලකිය යුතු අඩුවීමක් සිදු වුවහොත්, ආර්ථික පීඩනවලට දැනටමත් මුහුණ දෙන සාමාන්‍ය ගෘහස්ථ ජනතාවට අමතර බරක් ඇති කරමින්, සහල් ලබාගැනීමේ හැකියාව හා මිල ගණන් මත දාම ආකාරයේ බලපෑම් ඇති විය හැකිය.

එල් නිනෝ බලපෑම සමනය කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන් සඳහා අරමුදල් වෙන් කර නොමැති බව ගොවි සංගම් ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, කෘෂිකාර්මික අංශය ආරක්ෂා කිරීමට රජය කෙතරම් කැපවී සිටිත්ද යන්න පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු කරයි.

බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල තත්ත්වය නරක් වෙද්දී, සහන අරමුදල් ක්ෂණිකව නිකුත් කිරීම සහ පවතින වගා කන්නය හානිය돌이킬 නොහැකි වීමට පෙර ගොවීන්ට ඉතිරිව ඇති දේ රැකගැනීමට ප්‍රායෝගික පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීම යන දෙකම සම්බන්ධයෙන් ඉක්මනින් කටයුතු කරන ලෙස අධිකාරීන් කෙරෙහි පීඩනය වැඩිවෙමින් ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹ ඩොක්යාඩ් සිය වර්ෂ 52ක් සමරමින් නැවත ලාභදායිත්වයට පිවිසේ Sinhala

කොළඹ ඩොක්යාඩ් සිය වර්ෂ 52ක් සමරමින් නැවත ලාභදායිත්වයට පිවිසේ

කොළඹ ඩොක්යාඩ් පීඑල්සී සමාගම 2026 ජූනි 30 දින අවසන් වූ මාස තුනේ කාර්තුව සඳහා කැපී පෙනෙන මූල්‍ය ය立直 ලද අතර, කාර්තුමය ලාභදායිත්වය නැවත ළඟා කර ගැනීමට සමත් විය —…

01 Aug 2026 Discuss
මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනවලින් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝජය ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිය දෙයි Sinhala

මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනවලින් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝජය ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිය දෙයි

බටහිර ආසියාවේ 緊張තාව අවදානමට ලක් වූ ආර්ථිකයන් මත බලපෑම් කරන විට කලාපීය ආරක්ෂිත දැලක් බටහිර ආසියාවේ අඛණ්ඩ අස්ථාවරත්වයෙන් ඇතිවන ආර්ථික තරංග ආඝාතවලින් ශ්‍රී ලංකාව…

01 Aug 2026 Discuss
ඕස්ට්‍රේලියාව උපායමාර්ගික අංශ කිහිපයක් හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ගැඹුරු හවුල්කාරිත්වයක් ගොඩනැගීමට පොරොන්දු වෙයි Sinhala

ඕස්ට්‍රේලියාව උපායමාර්ගික අංශ කිහිපයක් හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ගැඹුරු හවුල්කාරිත්වයක් ගොඩනැගීමට පොරොන්දු වෙයි

ඕස්ට්‍රේලියාව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වන ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර, දෙරට අතර අන්‍යෝන්‍ය අවශ්‍යතා ඇති ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර…

01 Aug 2026 Discuss