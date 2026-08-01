Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනවලින් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝජය ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිය දෙයි

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනවලින් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝජය ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිය දෙයි

බටහිර ආසියාවේ 緊張තාව අවදානමට ලක් වූ ආර්ථිකයන් මත බලපෑම් කරන විට කලාපීය ආරක්ෂිත දැලක්

බටහිර ආසියාවේ අඛණ්ඩ අස්ථාවරත්වයෙන් ඇතිවන ආර්ථික තරංග ආඝාතවලින් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝජය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 450ක් යෙදවීමේ සැලසුම් නිවේදනය කර ඇත. කලාපයේ වඩාත් අවදානම් සහිත ආර්ථිකයන් දෙකක් හරහා මූල්‍ය ස්ථිතිස්ථාපකත්වය ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් මෙම පියවර ඉතා වැදගත් ලෙස සැලකේ.

ශ්‍රී ලංකාව අවදානමට ලක් වී ඇත්තේ ඇයි?

දශක ගණනාවක් තුළ සිය දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට තවමත් ශ්‍රී ලංකාව යහමින් කටයුතු කරමින් සිටින අතර, බාහිර කම්පනවලට ඉතා සංවේදී ලෙස නිරාවරණය වී ඇත. ගල්ෆ් කලාපය පුරා සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන් සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවක් සිටින නිසා, ඔවුන්ගෙන් ලැබෙන විදේශ ප්‍රේෂණ රටේ විදේශ විනිමය ප්‍රවාහයේ තීරණාත්මක ස්තම්භයක් ව ඇති හෙයින්, බටහිර ආසියාවේ කැළඹිලි සෘජු ප්‍රතිවිපාක දූපතට ගෙන දෙයි. එම කලාපයේ දිගු ගැටුමක් හෝ ආර්ථික පසුබෑමක් සිදු වුවහොත් එම ඉපැයීම් සැලකිය යුතු ලෙස සීමා වීමේ අනතුරු ඇත.

ප්‍රේෂණ ඉක්මවා, මැදපෙරදිග ආතතීන්ගේ සාමාන්‍ය අතුරු ඵලයක් වන ගෝලීය තෙල් මිල ඉහළ යාම ශ්‍රී ලංකාවේ ආනයන බිලට අමතර බරක් පටවා, රජය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහන යටතේ ගෙන යන සාර්ථක ද්‍රවශීලතා ඒකාබද්ධ කිරීමේ උත්සාහයන් සංකීර්ණ කරයි.

ADB හි යෙදවීමේ උපාය මාර්ගය

බහුපාර්ශ්වික ණය දෙන ආයතනයේ අරමුදල් සපයන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝජය යන දෙරටටම සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීමට, අත්‍යවශ්‍ය රාජ්‍ය සේවා දිගටම පවත්වා ගැනීමට, සහ බටහිර ආසියානු ගැටුම් පරිසරයේ වක්‍ර ප්‍රතිවිපාකවලින් ආර්ථික වශයෙන් වඩාත් අවදානම් ජනකොටස් ආරක්ෂා කිරීමට මූල්‍ය ආවරණයක් ලබා දීමට ය.

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ආසියානු ආර්ථිකයන්ට සිය සීමාවන් ඉක්මවා ඇති ජූලිතික කම්පනයන් අවශෝෂණය කර ගැනීමට සහාය දෙන ප්‍රමුඛ ආයතනයක් ලෙස ADB ක්‍රමයෙන් ස්ථාවර ස්ථානයක් ගෙන ඇති අතර, කුඩා විවෘත ආර්ථිකවලට එවැනි බලපෑම්වලින් ආත්ම ආරක්ෂා වීමේ සීමිත ධාරිතාවක් ඇති බව පිළිගනී.

ශ්‍රී ලංකාවේ සුවය ලැබීම සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ADB හි ප්‍රතිශ්‍රුතිය ලැබෙන්නේ සංවේදී සන්ධිස්ථානයකදී ය. රටේ විදේශ සංචිත නැවත ගොඩ නැගීමට, ආයෝජක විශ්වාසය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට, සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දිගු කළ අරමුදල් පහසුකම යටතේ අවශ්‍ය ඉලක්ක සපුරාලීමට රට කටයුතු කරමින් සිටී. මෙවැනි අතිරේක බහුපාර්ශ්වික සහාය, කොළඹේ පාලනයෙන් සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් සාධකවලින් ඇති විය හැකි ද්විතීයික ආර්ථික පසුබෑමේ අවදානම අඩු කිරීමෙන් ඒ උත්සාහයන්ට අනුපූරක වන ලෙස බොහෝ දෙනා දකී.

  • ශ්‍රී ලංකාව සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ගෙන් ලැබෙන ගල්ෆ් ප්‍රේෂණ මත දැඩිව රඳා පවතී
  • බටහිර ආසියානු ආතතීන් හා සම්බන්ධ ඉහළ යන තෙල් මිල රටේ ආනයන වියදම් ඉහළ නංවයි
  • ADB අරමුදල් නිර්මාණය කර ඇත්තේ අයවැය හා ගෙවුම් ශේෂ පීඩනය දෙකම මෘදු කිරීමට ය
  • කාම්බෝජය ද බාහිර ඉල්ලුම හා වෙළෙඳ කැළඹිලිවලට සමාන ව්‍යුහාත්මක අවදානම් ගිනිගෙන ය

විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කර ඇත්තේ, මෙම ADB යෙදවීම වැනි ක්‍රියාශීලී බහුපාර්ශ්වික සහභාගිත්වය, ශ්‍රී ලංකාව සිය බිඳෙනසුලු සුවය ලැබීමේ අවධියේ අනපේක්ෂිත බාහිර ආතතීන් කළමනාකරණය කරන ආකාරය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන් හා ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය පවත්වා ගැනීමේ වැදගත් භූමිකාවක් ඉටු කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එල් නිනෝ දෂ්ට කරයි: වියළි කලාපයේ වී කුඹුරු මැලවෙද්දී ගොවීහු සහන හා අරමුදල් ඉල්ලති Sinhala

එල් නිනෝ දෂ්ට කරයි: වියළි කලාපයේ වී කුඹුරු මැලවෙද්දී ගොවීහු සහන හා අරමුදල් ඉල්ලති

එල් නිනෝ කාලගුණ විසමතාවේ බලපෑම් කෘෂිකාර්මික අංශයට දැඩි ලෙස එල්ල වෙද්දී, ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂයෙන් වියළි කලාපයේ ප්‍රදේශ රැසක වී කුඹුරු වියළී යමින් පවතින අතර,…

01 Aug 2026 Discuss
කොළඹ ඩොක්යාඩ් සිය වර්ෂ 52ක් සමරමින් නැවත ලාභදායිත්වයට පිවිසේ Sinhala

කොළඹ ඩොක්යාඩ් සිය වර්ෂ 52ක් සමරමින් නැවත ලාභදායිත්වයට පිවිසේ

කොළඹ ඩොක්යාඩ් පීඑල්සී සමාගම 2026 ජූනි 30 දින අවසන් වූ මාස තුනේ කාර්තුව සඳහා කැපී පෙනෙන මූල්‍ය ය立直 ලද අතර, කාර්තුමය ලාභදායිත්වය නැවත ළඟා කර ගැනීමට සමත් විය —…

01 Aug 2026 Discuss
ඕස්ට්‍රේලියාව උපායමාර්ගික අංශ කිහිපයක් හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ගැඹුරු හවුල්කාරිත්වයක් ගොඩනැගීමට පොරොන්දු වෙයි Sinhala

ඕස්ට්‍රේලියාව උපායමාර්ගික අංශ කිහිපයක් හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ගැඹුරු හවුල්කාරිත්වයක් ගොඩනැගීමට පොරොන්දු වෙයි

ඕස්ට්‍රේලියාව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වන ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර, දෙරට අතර අන්‍යෝන්‍ය අවශ්‍යතා ඇති ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර…

01 Aug 2026 Discuss