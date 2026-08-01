මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනවලින් ශ්රී ලංකාව හා කාම්බෝජය ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්රතිශ්රුතිය දෙයි
බටහිර ආසියාවේ 緊張තාව අවදානමට ලක් වූ ආර්ථිකයන් මත බලපෑම් කරන විට කලාපීය ආරක්ෂිත දැලක්
බටහිර ආසියාවේ අඛණ්ඩ අස්ථාවරත්වයෙන් ඇතිවන ආර්ථික තරංග ආඝාතවලින් ශ්රී ලංකාව හා කාම්බෝජය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 450ක් යෙදවීමේ සැලසුම් නිවේදනය කර ඇත. කලාපයේ වඩාත් අවදානම් සහිත ආර්ථිකයන් දෙකක් හරහා මූල්ය ස්ථිතිස්ථාපකත්වය ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් මෙම පියවර ඉතා වැදගත් ලෙස සැලකේ.
ශ්රී ලංකාව අවදානමට ලක් වී ඇත්තේ ඇයි?
දශක ගණනාවක් තුළ සිය දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට තවමත් ශ්රී ලංකාව යහමින් කටයුතු කරමින් සිටින අතර, බාහිර කම්පනවලට ඉතා සංවේදී ලෙස නිරාවරණය වී ඇත. ගල්ෆ් කලාපය පුරා සේවය කරන ශ්රී ලාංකික සංක්රමණික කම්කරුවන් සැලකිය යුතු සංඛ්යාවක් සිටින නිසා, ඔවුන්ගෙන් ලැබෙන විදේශ ප්රේෂණ රටේ විදේශ විනිමය ප්රවාහයේ තීරණාත්මක ස්තම්භයක් ව ඇති හෙයින්, බටහිර ආසියාවේ කැළඹිලි සෘජු ප්රතිවිපාක දූපතට ගෙන දෙයි. එම කලාපයේ දිගු ගැටුමක් හෝ ආර්ථික පසුබෑමක් සිදු වුවහොත් එම ඉපැයීම් සැලකිය යුතු ලෙස සීමා වීමේ අනතුරු ඇත.
ප්රේෂණ ඉක්මවා, මැදපෙරදිග ආතතීන්ගේ සාමාන්ය අතුරු ඵලයක් වන ගෝලීය තෙල් මිල ඉහළ යාම ශ්රී ලංකාවේ ආනයන බිලට අමතර බරක් පටවා, රජය ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ වැඩසටහන යටතේ ගෙන යන සාර්ථක ද්රවශීලතා ඒකාබද්ධ කිරීමේ උත්සාහයන් සංකීර්ණ කරයි.
ADB හි යෙදවීමේ උපාය මාර්ගය
බහුපාර්ශ්වික ණය දෙන ආයතනයේ අරමුදල් සපයන ලද්දේ ශ්රී ලංකාව හා කාම්බෝජය යන දෙරටටම සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීමට, අත්යවශ්ය රාජ්ය සේවා දිගටම පවත්වා ගැනීමට, සහ බටහිර ආසියානු ගැටුම් පරිසරයේ වක්ර ප්රතිවිපාකවලින් ආර්ථික වශයෙන් වඩාත් අවදානම් ජනකොටස් ආරක්ෂා කිරීමට මූල්ය ආවරණයක් ලබා දීමට ය.
සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ආසියානු ආර්ථිකයන්ට සිය සීමාවන් ඉක්මවා ඇති ජූලිතික කම්පනයන් අවශෝෂණය කර ගැනීමට සහාය දෙන ප්රමුඛ ආයතනයක් ලෙස ADB ක්රමයෙන් ස්ථාවර ස්ථානයක් ගෙන ඇති අතර, කුඩා විවෘත ආර්ථිකවලට එවැනි බලපෑම්වලින් ආත්ම ආරක්ෂා වීමේ සීමිත ධාරිතාවක් ඇති බව පිළිගනී.
ශ්රී ලංකාවේ සුවය ලැබීම සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකාව සඳහා ADB හි ප්රතිශ්රුතිය ලැබෙන්නේ සංවේදී සන්ධිස්ථානයකදී ය. රටේ විදේශ සංචිත නැවත ගොඩ නැගීමට, ආයෝජක විශ්වාසය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට, සහ ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ දිගු කළ අරමුදල් පහසුකම යටතේ අවශ්ය ඉලක්ක සපුරාලීමට රට කටයුතු කරමින් සිටී. මෙවැනි අතිරේක බහුපාර්ශ්වික සහාය, කොළඹේ පාලනයෙන් සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් සාධකවලින් ඇති විය හැකි ද්විතීයික ආර්ථික පසුබෑමේ අවදානම අඩු කිරීමෙන් ඒ උත්සාහයන්ට අනුපූරක වන ලෙස බොහෝ දෙනා දකී.
- ශ්රී ලංකාව සංක්රමණික කම්කරුවන්ගෙන් ලැබෙන ගල්ෆ් ප්රේෂණ මත දැඩිව රඳා පවතී
- බටහිර ආසියානු ආතතීන් හා සම්බන්ධ ඉහළ යන තෙල් මිල රටේ ආනයන වියදම් ඉහළ නංවයි
- ADB අරමුදල් නිර්මාණය කර ඇත්තේ අයවැය හා ගෙවුම් ශේෂ පීඩනය දෙකම මෘදු කිරීමට ය
- කාම්බෝජය ද බාහිර ඉල්ලුම හා වෙළෙඳ කැළඹිලිවලට සමාන ව්යුහාත්මක අවදානම් ගිනිගෙන ය
විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කර ඇත්තේ, මෙම ADB යෙදවීම වැනි ක්රියාශීලී බහුපාර්ශ්වික සහභාගිත්වය, ශ්රී ලංකාව සිය බිඳෙනසුලු සුවය ලැබීමේ අවධියේ අනපේක්ෂිත බාහිර ආතතීන් කළමනාකරණය කරන ආකාරය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ජාත්යන්තර ණය හිමියන් හා ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය පවත්වා ගැනීමේ වැදගත් භූමිකාවක් ඉටු කරයි.
ආ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.