ඊස්තර් ඉරිදා නඩු විභාගය: ඉතිහාසය තම නිදොස්භාවය ඔප්පු කරනු ඇතැයි හේමසිරි හා පූජිත් අවසාන ප්රකාශ කරති
2019 ඊස්තර් ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාර සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබූ ප්රවීණතම නිලධාරීන් දෙදෙනා වන හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්රනාන්දු සහ හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර, කොළඹ ස්ථිර මහාධිකරණ ත්රිපුද්ගල විනිසුරු මණ්ඩලය ඉදිරියේ දැඩි හැඟීම් බරිත අවසාන ප්රකාශ ඉදිරිපත් කළ අතර, ඉතිහාසය අවසානයේ දී තමන්ගේ නිදොස්භාවය ඔප්පු කරනු ඇතැයි දෙදෙනාම අවධාරණය කළහ.
ඓතිහාසික විභාග මඩුවේ දී කරන ලද නිර්භීත ප්රකාශ
කොළඹ ත්රිපුද්ගල විනිසුරු මණ්ඩලය ඉදිරියේ කතා කළ චෝදිත නිලධාරීන් දෙදෙනා, නඩු විභාගය ඉදිරියට ගෙන යාමට පෙර, පෞද්ගලික, දේශපාලනික මෙන්ම ගැඹුරු හැඟීම් ගොනුකරගත් ප්රකාශ ඉදිරිපත් කිරීමේ දුර්ලභ අවස්ථාවෙන් ප්රයෝජන ගත්හ. 2019 අප්රේල් 21 වන දා ඊස්තර් ඉරිදා දිනයේ සිදු වූ සමගාමී සූයිසයිඩ් බෝම්බ ප්රහාරවලදී දෙදෙසකට වැඩි ජනතාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, ඒවා වැළැක්වීමට අපොහොසත් වූ බවට ගොනු කරන ලද බරපතල චෝදනාවලට මුහුණ දෙමිනුත්, ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් කිසිවෙකු පශ්චාත්තාපයක් හෝ වගකීම් භාරගැනීමේ ඉඟියක් හෝ ප්රකාශ කළේ නැත.
ප්රහාර සිදු වූ අවස්ථාවේ ආරක්ෂක ලේකම් ලෙස කටයුතු කළ හේමසිරි ප්රනාන්දු, නීතිමය ක්රියාවලිය සිය ගමනෙහි යා යුතු නමුත්, කරුණු නිසිලෙස ඇගයීමේ දිනයක් ඉදිරියේ ද ේ ස්වකීය නාමය නිදහස් කරනු ලැබේ යැයි තමන් ස්ථිරව විශ්වාස කරන බව අධිකරණයට පැවසීය. ඒ ඛේදජනක සිදුවීම් සමයේ රටේ ජ්යෙෂ්ඨතම පොලිස් නිලධාරියා ව සිටි පූජිත් ජයසුන්දරද, ඒ හා සමාන හැඟීම් ප්රකාශ කරමින්, බෝම්බ ප්රහාරවලට පෙර ඇති වූ තතු ඇත්ත කෙදිනක හෝ ආලෝකයට ළඟා වනු ඇතැයි ස්වකීය විශ්වාසය ප්රකාශ කළේය.
නඩුවේ පසුබිම
ජාතික තව්හීද් ජමාත් සංවිධානය හා සම්බන්ධ දේශීය ඉස්ලාමීය අන්තවාදීන් විසින් එකවරම සිදු කරන ලද ඊස්තර් ඉරිදා ප්රහාරවල ඉලක්ක වූයේ සුඛෝපභෝගී හෝටල් තුනක් සහ දේවස්ථාන තුනකි. රට ජනතාව කම්පනයට පත් කළ මෙම ප්රහාරය, ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ ඇති වූ භයානකම ත්රස්ත ප්රහාරයක් ලෙස සැලකෙන අතර, ජාත්යන්තර ප්රජාවේ දැඩි හෙළා දැකීමට ද ලක් විය.
ඉන් අනතුරුව පවත්වන ලද පාර්ලිමේන්තු හා사法 විමර්ශනවල දී, දේශීය හා විදේශීය බුද්ධි අංශ ප්රහාරයක් ගැන කලින් අනතුරු ඇඟවීම් ලබා දී ඇති බව අනාවරණය විය. ආරක්ෂක ස්ථාපිතය හා පොලිසිය අතර සන්නිවේදනය බිඳ වැටීමක් සිදු වූ බව විශ්ලේෂකයෝ හා විමර්ශකයෝ පෙන්වා දුන් අතර, ඒ අවස්ථාවේ හේමසිරි හා පූජිත් දෙදෙනාම ඔවුන්ගේ ආයතනවල ප්රධානීන්ව සිටියෝය.
ප්රහාරවලට පෙර ලැබී තිබූ බුද්ධි අනතුරු ඇඟවීම් මත කටයුතු කිරීමෙහිලා ස්වකීය යුතුකම ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වූ බවට චෝදනා ලැබූ නිලධාරීන් දෙදෙනා පසුව අත්අඩංගුවට ගෙන නඩු පවරන ලදී. විශේෂ ලෙස පිහිටුවන ලද ත්රිපුද්ගල විනිසුරු මණ්ඩලයක් ඉදිරියේ ඔවුන් නඩු විභාගයට ලක්ව සිටීම, ශ්රී ලංකා අධිකරණ ක්රමය මෙම නඩුව කෙතරම් බරපතල ලෙස සලකයිදැයි ඉස්මතු කරයි.
වින්දිතයන්ගේ පවුල් තවමත් යුක්තිය බලා සිටිති
ඒ ඛේදවාචකයේ දී ආදරණීයයන් අහිමි කරගත් ගණනාවක් පවුල්වලට, චෝදිතයන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අධිකරණ ප්රකාශ, වසර ගණනාවක් තිස්සේ කාන්දු වෙමින් පවතින ශෝකය හා කලකිරීම සමනය කිරීමට ඉතාමත් ස්වල්ප දෙයක් ඉටු කර ඇත. ජීවිතාරක්ෂා ලැබූවෝ සහ වින්දිතයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කරන්නෝ, ප්රහාර සිදු කළ ත්රස්තවාදීන් පමණක් නොව, රාජ්ය ස්ථාපිතයේ සෑම මට්ටමකින්ම සම්පූර්ණ වගවීමක් ඉල්ලා දිගින් දිගටම හඬ නගා ඇත.
විශ්වාසදායක බුද්ධි තොරතුරු ලැබෙද්දීත් ක්රියා නොකළ බලධාරීන් තවම අර්ථවත් ප්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.