ක්රියාශීලී නිරිත දිග මෝසමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ නිරිත දිග ප්රදේශවලට අඛණ්ඩ වර්ෂාපාතයක් හා සුළඟ සහිත තත්ත්වයක් අපේක්ෂිතයි
2026 අගෝස්තු 01 වැනි දිනය සඳහා ශ්රී ලංකා කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ කාලගුණ අනාවැකිය අනුව, දිවයිනේ නිරිත දිග ප්රදේශවල වර්ෂාපාතය හා සුළං සහිත තත්ත්වයන් දිවා කාලය පුරාම අඛණ්ඩව පවතිනු ඇතැයි අනතුරු අඟවා ඇත.
නිරිත දිග මෝසම ක්රියාශීලීව පවතී
සෙනසුරාදා පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කළ මෙම අනාවැකියට අනුව, ක්රියාශීලී නිරිත දිග මෝසමය වර්තමානයේ නිරිත දිග කලාපය වෙළාගෙන ඇති අස්ථිර කාලගුණ රටාවේ මූලික හේතු සාධකය වී ඇත. මෝසමය දිවයින මත තම බලපෑම පවත්වාගෙන යන්නේ නම්, බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවල වාසිනිය කාලාන්තරික වැසි ඉදිරියේදීද අඛණ්ඩව ඇතිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ හැකිය.
අද දිනයේ අපේක්ෂිත කාලගුණය
- ශ්රී ලංකාවේ නිරිත දිග ප්රදේශවල වර්ෂාපාතය හා සුළං සහිත තත්ත්වයන් අඛණ්ඩව පවතිනු ඇත.
- දිවා කාලය පුරාම විවිධ වේලාවන්හිදී වැසි ඇතිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- ක්රියාශීලී නිරිත දිග මෝසමය පවතින කාලගුණ තත්ත්වයන්ට හේතුවන ප්රධාන කාලගුණ විද්යාත්මක සාධකය ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
පොදු ජනතාව වෙත උපදෙස්
නිරිත දිග පළාත්වල වාසය කරන ජනතාව ගමන් බිමන් යාමේදී හා එළිමහන් කටයුතුවලදී ප්රවේශම් වී අවශ්ය ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස අනතුරු අඟවනු ලැබේ. පහත් බිම් හා ගංවතුරට ගොදුරු විය හැකි ප්රදේශවල වාසය කරන්නන් කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන ඕනෑම යාවත්කාලීන දැනුම්දීමක් කෙරෙහි අවධානයෙන් සිටිය යුතුය.
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව කාලගුණ තත්ත්වයන් අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරන අතර, මෝසම් සමය ඉදිරියට ගෙවී යත්මත් සමඟ නිල යාවත්කාලීන දැනුම්දීම් අනුගමනය කරන ලෙස ජනතාවට උපදෙස් දෙයි.
ශ්රී ලංකාව සාමාන්යයෙන් මැයි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා කාලය තුළ නිරිත දිග මෝසම අත්විඳින අතර, එම කාලය තුළ රටේ බටහිර, දකුණු හා මධ්යම ප්රදේශවලට සැලකිය යුතු වර්ෂාපාතයක් ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.