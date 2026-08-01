Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ක්‍රියාශීලී නිරිත දිග මෝසමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ නිරිත දිග ප්‍රදේශවලට අඛණ්ඩ වර්ෂාපාතයක් හා සුළඟ සහිත තත්ත්වයක් අපේක්ෂිතයි

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ක්‍රියාශීලී නිරිත දිග මෝසමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ නිරිත දිග ප්‍රදේශවලට අඛණ්ඩ වර්ෂාපාතයක් හා සුළඟ සහිත තත්ත්වයක් අපේක්ෂිතයි

2026 අගෝස්තු 01 වැනි දිනය සඳහා ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ කාලගුණ අනාවැකිය අනුව, දිවයිනේ නිරිත දිග ප්‍රදේශවල වර්ෂාපාතය හා සුළං සහිත තත්ත්වයන් දිවා කාලය පුරාම අඛණ්ඩව පවතිනු ඇතැයි අනතුරු අඟවා ඇත.

නිරිත දිග මෝසම ක්‍රියාශීලීව පවතී

සෙනසුරාදා පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කළ මෙම අනාවැකියට අනුව, ක්‍රියාශීලී නිරිත දිග මෝසමය වර්තමානයේ නිරිත දිග කලාපය වෙළාගෙන ඇති අස්ථිර කාලගුණ රටාවේ මූලික හේතු සාධකය වී ඇත. මෝසමය දිවයින මත තම බලපෑම පවත්වාගෙන යන්නේ නම්, බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල වාසිනිය කාලාන්තරික වැසි ඉදිරියේදීද අඛණ්ඩව ඇතිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ හැකිය.

අද දිනයේ අපේක්ෂිත කාලගුණය

  • ශ්‍රී ලංකාවේ නිරිත දිග ප්‍රදේශවල වර්ෂාපාතය හා සුළං සහිත තත්ත්වයන් අඛණ්ඩව පවතිනු ඇත.
  • දිවා කාලය පුරාම විවිධ වේලාවන්හිදී වැසි ඇතිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
  • ක්‍රියාශීලී නිරිත දිග මෝසමය පවතින කාලගුණ තත්ත්වයන්ට හේතුවන ප්‍රධාන කාලගුණ විද්‍යාත්මක සාධකය ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

පොදු ජනතාව වෙත උපදෙස්

නිරිත දිග පළාත්වල වාසය කරන ජනතාව ගමන් බිමන් යාමේදී හා එළිමහන් කටයුතුවලදී ප්‍රවේශම් වී අවශ්‍ය ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස අනතුරු අඟවනු ලැබේ. පහත් බිම් හා ගංවතුරට ගොදුරු විය හැකි ප්‍රදේශවල වාසය කරන්නන් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන ඕනෑම යාවත්කාලීන දැනුම්දීමක් කෙරෙහි අවධානයෙන් සිටිය යුතුය.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කාලගුණ තත්ත්වයන් අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරන අතර, මෝසම් සමය ඉදිරියට ගෙවී යත්මත් සමඟ නිල යාවත්කාලීන දැනුම්දීම් අනුගමනය කරන ලෙස ජනතාවට උපදෙස් දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව සාමාන්‍යයෙන් මැයි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා කාලය තුළ නිරිත දිග මෝසම අත්විඳින අතර, එම කාලය තුළ රටේ බටහිර, දකුණු හා මධ්‍යම ප්‍රදේශවලට සැලකිය යුතු වර්ෂාපාතයක් ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එල් නිනෝ දෂ්ට කරයි: වියළි කලාපයේ වී කුඹුරු මැලවෙද්දී ගොවීහු සහන හා අරමුදල් ඉල්ලති Sinhala

එල් නිනෝ දෂ්ට කරයි: වියළි කලාපයේ වී කුඹුරු මැලවෙද්දී ගොවීහු සහන හා අරමුදල් ඉල්ලති

එල් නිනෝ කාලගුණ විසමතාවේ බලපෑම් කෘෂිකාර්මික අංශයට දැඩි ලෙස එල්ල වෙද්දී, ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂයෙන් වියළි කලාපයේ ප්‍රදේශ රැසක වී කුඹුරු වියළී යමින් පවතින අතර,…

01 Aug 2026 Discuss
කොළඹ ඩොක්යාඩ් සිය වර්ෂ 52ක් සමරමින් නැවත ලාභදායිත්වයට පිවිසේ Sinhala

කොළඹ ඩොක්යාඩ් සිය වර්ෂ 52ක් සමරමින් නැවත ලාභදායිත්වයට පිවිසේ

කොළඹ ඩොක්යාඩ් පීඑල්සී සමාගම 2026 ජූනි 30 දින අවසන් වූ මාස තුනේ කාර්තුව සඳහා කැපී පෙනෙන මූල්‍ය ය立直 ලද අතර, කාර්තුමය ලාභදායිත්වය නැවත ළඟා කර ගැනීමට සමත් විය —…

01 Aug 2026 Discuss
මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනවලින් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝජය ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිය දෙයි Sinhala

මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනවලින් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝජය ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිය දෙයි

බටහිර ආසියාවේ 緊張තාව අවදානමට ලක් වූ ආර්ථිකයන් මත බලපෑම් කරන විට කලාපීය ආරක්ෂිත දැලක් බටහිර ආසියාවේ අඛණ්ඩ අස්ථාවරත්වයෙන් ඇතිවන ආර්ථික තරංග ආඝාතවලින් ශ්‍රී ලංකාව…

01 Aug 2026 Discuss