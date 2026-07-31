Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සංකීර්ණ 'පිග් බුචරිං' මාර්ගගත වංචා මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත්වෙමින් පවතී

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව සංකීර්ණ 'පිග් බුචරිං' මාර්ගගත වංචා මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත්වෙමින් පවතී

ශ්‍රී ලංකාව "පිග් බුචරිං" වංචා ලෙස හඳුන්වන, විශේෂයෙන් රැවටිලිකාර හා හානිදායක මාර්ගගත මූල්‍ය වංචාවක් සඳහා වර්ධනය වන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ක්‍රමයෙන් හඳුනාගනු ලබමින් සිටින අතර, සංවිධිත ඩිජිටල් අපරාධ ජාලවලට ද්වීපය ගොදුරු වීමේ අවදානම සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන සහ සයිබර් ආරක්ෂා විශේෂඥයන් අතර බරපතල සැලකිලිමත්භාවයක් ඇතිවෙමින් තිබේ.

'පිග් බුචරිං' වංචා යනු කුමක්ද?

"පිග් බුචරිං" යන යෙදුම — චීන වාක්‍ය ඛණ්ඩය වන shāzhū pán වලින් පරිවර්තනය කරන ලද — දිගු කාලීන සූක්ෂ්ම වංචා ක්‍රමයක් හඳුන්වන අතර, එහිදී වංචාකරුවන් අවසානයේ ගොදුරු කරගත් පුද්ගලයන් විශාල මූල්‍ය ආයෝජනයන් සඳහා රැවටීමට පෙර, දිගු කාලයක් තිස්සේ ඔවුන් සමඟ විශ්වාසය ඉතා සූක්ෂ්ම ලෙස වගා කරයි — සාමාන්‍යයෙන් මෙය ව්‍යාජ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හෝ ව්‍යාපාර වේදිකා හරහා සිදු කෙරේ. හරියට ඌරෙකු කපා හැරීමට පෙර ඔහු මෙත්තෙන් පෝෂණය කරන ආකාරයෙන්ම, අපරාධකරුවන් ව්‍යාජ සබඳතාවක් ගොඩනැගීමට හැකි ඉඩ ලෙස කාලය හා උත්සාහය ආයෝජනය කරයි.

ගොදුරු වන්නන් සාමාන්‍යයෙන් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා, ආදර යෙදුම් හෝ පණිවිඩ සේවා හරහා ළඟා කරගනු ලබන අතර, වංචාකරුවන් සාර්ථක ආයෝජකයන්, ආදර සොයන්නන් හෝ හිතමිත්‍ර සම්බන්ධතා ලෙස වෙස්වලාගෙන ක්‍රියා කරයි. ප්‍රමාණවත් විශ්වාසයක් ඇති වූ පසු, ඉලක්කය ක්‍රමානුකූලව නීත්‍යානුකූල ලෙස පෙනෙන ව්‍යාජ වේදිකාවලට මුදල් ආයෝජනය කිරීමට දිරිමත් කරනු ලැබේ — ඒ ව්‍යාජ ලාභ පෙන්නුම් කරමිනි — ඉන් අනතුරුව වංචාකරු සම්පූර්ණ ධනය රැගෙන සෙවනැල්ල මෙන් අතුරුදහන් වෙයි.

වංචා ජාලයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන කාර්යභාරය

ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රමයෙන් මෙම අපරාධ පරිසර පද්ධතියට ඇදගනු ලබන බව බලධාරීන් සලකා ඇති අතර, රට ගොදුරු ස්ථානයක් ලෙස පමණක් නොව, වංචා ජාල සඳහා මෙහෙයුම් කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ද භාවිතා කරන බව වාර්තා වේ. දකුණු හා අග්නිදිග ආසියාව පුරා ව්‍යාප්ත පුළුල් කලාපීය ප්‍රවණතාවකට මෙය සමගාමීව සිදු වන අතර, ආර්ථික පීඩනයන් සහ ව්‍යාප්ත වන අන්තර්ජාල ලබාගැනීම නිසා රාජ්‍යයන් කිහිපයක් සංවිධිත සයිබර් අපරාධ සින්ඩිකේට්වලට ආකර්ෂණීය භූමිය බවට පත්ව ඇත.

මෙම වංචා ජාල තුළ ක්‍රියා කරන සමහර පුද්ගලයන් ද ගොදුරු විය හැකි බව විමර්ශකයන් සඳහන් කරයි — නීත්‍යානුකූල රැකියා පිළිබඳ ව්‍යාජ පොරොන්දු ඇසුරෙන් ළුළු කෙරී හෝ ජාවාරම් කරනු ලැබ, ඔවුන් වංචා මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානවලට ළඟා වූ පසු ව්‍යාජ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමට බලකෙරෙන්නන් ලෙස.

මූල්‍ය හා මානවීය මිල

ලොව පුරා පිග් බුචරිං වංචාවලින් සිදු වන මූල්‍ය හානිය වාර්ෂිකව බිලියන ගණනක් ඩොලර් ඉක්මවන අතර, තනි ගොදුරු වූවන් බොහෝ විට ජීවිත කාලයේ ඉතිරිකිරීම්, විශ්‍රාම වැටුප් ෆොන්ඩ් හෝ ණයට ගත් මුදල් අහිමි කරගනිති. ගොඩනඟා ඉන් කඩා බිඳ දමමන ලද විශ්වාසයේ ගැඹුරු පෞද්ගලික ස්වභාවය හේතුවෙන් ගොදුරු වූවන්ට ඇති වන මනෝවිද්‍යාත්මක බලපෑම ද සමාන ලෙස දරුණු වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ සන්දර්භය තුළ, වසර ගණනාවක ආර්ථික දුෂ්කරතාවලින් පසු බොහෝ පුරවැසියන් ආයෝජන අවස්ථා ලබාගැනීමට 间の ශ්‍රද්ධාවෙන් ක්‍රියා කරන බැවින්, එවැනි කූට ව්‍යාපාරවලට ගොදුරු වීමේ අවදානම විශේෂයෙන් තීව්‍ර වෙයි. ආර්ථික අසරණකම සහ ඩිජිටල් වංචා උපක්‍රම පිළිබඳ සීමිත දැනුවත්භාවය කුසලානු කරගෙන, වංචාකරුවන් ඔවුන්ගේ ප්‍රවේශය නිතර සකස් කරගනිති.

දෘඩ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමේ ඉල්ලීම

සයිබර් ආරක්ෂා වෘත්තිකයන් සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන රජය සහ මහජනතාව යන දෙපාර්ශ්වයෙන්ම මෙම තර්ජනය වඩා බැරෑරුම් ලෙස සලකන ලෙස 촉구 කරමින් සිටිති. ප්‍ර

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උමා කුමාරන් එක්සත් රාජධානියේ විදේශ කාර්යාල අමාත්‍යවරියක් ලෙස සේවය කරන පළමු බ්‍රිතාන්‍ය දෙමළ ජාතිකයා ලෙස ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

උමා කුමාරන් එක්සත් රාජධානියේ විදේශ කාර්යාල අමාත්‍යවරියක් ලෙස සේවය කරන පළමු බ්‍රිතාන්‍ය දෙමළ ජාතිකයා ලෙස ඉතිහාසය රචනා කරයි

ස්ට්‍රැට්ෆර්ඩ් සහ බෝ ආසනයේ ලේබර් පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරිය වන උමා කුමාරන්, එක්සත් රාජධානියේ අමාත්‍ය ධුරයක් දරන බ්‍රිතාන්‍ය දෙමළ උරුමය සහිත පළමු පුද්ගලයා…

31 Jul 2026 Discuss
පාවිච්චි වාහන ආනයන තීරු බදු සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව WTO පැමිණිල්ලක් ගොනු කරයි Sinhala

පාවිච්චි වාහන ආනයන තීරු බදු සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව WTO පැමිණිල්ලක් ගොනු කරයි

වොෂිංටනය දෙවන අත් මෝටර් රථ වෙළඳ බාධක සම්බන්ධයෙන් කොළඹට අභියෝග කරයි එක්සත් ජනපදය, ආනයනය කරන ලද පාවිච්චි වාහන සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව අනුගමනය කරන තීරු බදු…

31 Jul 2026 Discuss
ව්‍යාජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාව මධ්‍යයේ අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කරන ලෙස නීතිඥ සංගමය රජයෙන් ඉල්ලයි Sinhala

ව්‍යාජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාව මධ්‍යයේ අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කරන ලෙස නීතිඥ සංගමය රජයෙන් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) රජයෙන් අධිකරණයේ නිදහස ගරු කර ආරක්ෂා කරන ලෙස 촉구 කරමින්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය සේවය කරන විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස…

31 Jul 2026 Discuss