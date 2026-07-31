Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2023 සිට ශ්‍රී ලංකාව විසින් ඉන්දියානු මත්ස්‍ය ජීවීන් 1,300කට අධික පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගෙන, තිස් දෙනෙකු තවමත් රඳවාගෙන සිටී

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2023 සිට ශ්‍රී ලංකාව විසින් ඉන්දියානු මත්ස්‍ය ජීවීන් 1,300කට අධික පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගෙන, තිස් දෙනෙකු තවමත් රඳවාගෙන සිටී

2023 වසර ආරම්භයේ සිට ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් ඉන්දියානු මත්ස්‍ය ජීවීන් 1,300කට අධික පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, එයින් පුද්ගලයින් 30 දෙනෙකු තවමත් රඳවාතබාගෙන සිටිති. මෙය අසල්වැසි රටවල් දෙක වෙන්කරන සමුද්‍රීය ජලයේ මසුන් ඇල්ලීමේ අයිතිය සම්බන්ධයෙන් පවතින දිගුකාලීන 긴장ාව යළිත් ඉස්මතු කරයි.

දශක ගණනාවක් පැරණි සමුද්‍රීය ආරවුල

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් පාල්ක් සමුද්‍ර සන්ධිය සහ මන්නාරම් බොක්කේ සම්පත් බහුල ජලයට ප්‍රවේශය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියානු හා ශ්‍රී ලාංකික මත්ස්‍ය ජීවී ප්‍රජාවන් අතර පවතින දශකයන් පැරණි ගැටුම ඉස්මතු කරයි. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය ජලයට නීති විරෝධී ලෙස ඇතුළු වූ බවට චෝදනා ලැබෙන ඉන්දියානු මත්ස්‍ය ජීවීන් — ප්‍රධාන වශයෙන් දකුණු ඉන්දියාවේ දෙමළ නාඩු ප්‍රාන්තයෙන් — නිතරම රඳවාගෙන ඇත.

මෙම ප්‍රශ්නය කොළඹ හා නවදිල්ලිය අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ගෙරිල්ල ගැටුමක ප්‍රභවයක් ව පවතින අතර, සමුද්‍ර සන්ධියේ දෙපස මත්ස්‍ය ජීවී ප්‍රජාවන් දෙකටම මෙම දිගු ඇද ගැනීමේ ආර්ථික හා මානවීය ප්‍රතිවිපාක විඳීමට සිදු වේ.

රඳවාගෙන සිටින මත්ස්‍ය ජීවීන්

2023 සිට රඳවාගත් 1,300කට අධික මත්ස්‍ය ජීවීන් අතරින් තිස් දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා භාරයේ රඳවාගෙන සිටී. ඔවුන්ගේ දීර්ඝ රඳවා තැබීම දෙමළ නාඩු ප්‍රාන්තයේ මසුන් ඇල්ලීමේ සංගම් හා දේශපාලන නියෝජිතයන්ගේ කනස්සල්ලට ලක් වී ඇති අතර, ඔවුන් රජයන් දෙකම සිරගෙදරහිටින අය නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරන ලෙස වරින් වර ඉල්ලා සිටී.

රඳවාගෙන ඇති මත්ස්‍ය ජීවීන්ට සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකා ජලයට නීති විරෝධී ලෙස ඇතුළු වීම හා අවසර නොලත් මසුන් ඇල්ලීමේ කටයුතුවල නිරතවීම යන චෝදනා එල්ල වෙයි. ශ්‍රී ලංකා සමුද්‍රීය නීතිය යටතේ මෙම වරදවලට දැඩි නීතිමය දඬුවම් ලැබිය හැකිය.

රාජ්‍යතාන්ත්‍රික උත්සාහයන් පීඩනයට ලක්ව

මෙම ප්‍රශ්නය ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවට දිගටම පීඩනයක් එල්ල කරයි. රට දෙක අන්‍යොන්‍ය වශයෙන් ශක්තිමත් ආර්ථික හා සාංස්කෘතික සබඳතා පවත්වාගෙන ගියද, බලපෑමට ලක් වූ මත්ස්‍ය ජීවී පවුල් නියෝජනය කරන උපකාරක කණ්ඩායම් ඉන්දීය රජය කොළඹ සමඟ වඩාත් තරයේ සාකච්ඡා කර ඉතිරි රඳවාගත් අය ඉක්මනින් නිදහස් කිරීමටත්, දෙපස මත්ස්‍ය ජීවීන්ගේ ජීවනෝපාය ආරක්ෂා කරන දීර්ඝකාලීන රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීමටත් 촉구ා කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව සිය සමුද්‍රීය සීමා ක්‍රියාත්මක කිරීම ජාතික සම්ප්‍රභූත්වයේ කරුණක් සහ උතුරු පළාතේ සිය ම මත්ස්‍ය ජීවී ප්‍රජාවන් — ඒකම ජලයේ ක්‍රියාත්මක ඉන්දීය ට්‍රෝලර් සමඟ සෘජුවම තරඟ කරන — ආරක්ෂා කිරීමේ කාරණයක් ලෙස නිරන්තරයෙන් පවත්වාගෙන යයි.

මත්ස්‍ය ජීවී ප්‍රජාවන්ට පුළුල් බලපෑම

නැවත නැවත සිදු වන අත්අඩංගුවට ගැනීම් වෙරළාසන්න දෙමළ නාඩු ප්‍රාන්තයේ මත්ස්‍ය ජීවී පවුල් ඉලක්ක කොට ගෙන විනාශකාරී ලෙස බලපා ඇති අතර, ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකු සම්පූර්ණයෙන් ම සමුද්‍ර පදනම් ජීවනෝපාය මත රඳා සිටිති. අත්අඩංගුවට ගැනීම් අතරතුරදී රඳවා ගනු ලබන බෝට්ටු හා උපකරණ, ගොදුරු වූ පවුල් නැවත නඟා සිටීමට දෙගිඩියාවෙන් සිටින සැලකිය යුතු මූල්‍ය පාඩු නියෝජනය කරයි.

රජයන් දෙකම ආරවුල නිරාකරණය කිරීම අරමුණු කරගත් කාලීන සාකච්ඡා පවත්වා ඇතත්, චිරස්ථායී හා අන්‍යොන්‍ය වශයෙන් පිළිගත හැකි විසඳුමක් තවමත් ළඟා කරගෙන නොමැත. ඒ නිසා දහස් ගණනක් මත්ස්‍ය ජීවීන්ට සෑම අවස්ථාවකදීම මුහුදට ගොස් මාරාන්තික නොහඳුනන සීමාවන් අතරේ හැකිළෙමින් ඔවුන්ගේ ජීවන ගමන කරගෙන ය

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා අධිකරණය හිටපු ආරක්ෂක නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුට මරණ දඬුවම නියම කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා අධිකරණය හිටපු ආරක්ෂක නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුට මරණ දඬුවම නියම කරයි

උසස් නඩුවක ඓතිහාසික තීන්දුව ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයක් විසින් හිටපු ආරක්ෂක නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුට මරණ දඬුවම නියම කර ඇති අතර, මෙය රටේ අධිකරණ ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී මොහොතක්…

31 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු පොලිස් ප්‍රධානියාට මරණ දණ්ඩනය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු පොලිස් ප්‍රධානියාට මරණ දණ්ඩනය

හිටපු ඉහළම පොලිස් නිලධාරියාට එරෙහිව ඓතිහාසික තීන්දුවක් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු පොලිස්පතිවරයාට මරණ දණ්ඩනය නියම කර ඇති අතර, මෙය රටේ අධිකරණ ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී මොහොතක්…

31 Jul 2026 Discuss
ඉමේෂා දුලානිගේ ප්‍රථම ශතකය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට තරග මාලාවේ පළමු ජය අත්කර දේ Sinhala

ඉමේෂා දුලානිගේ ප්‍රථම ශතකය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට තරග මාලාවේ පළමු ජය අත්කර දේ

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම තම තරග මාලා ව්‍යාපාරයට දීප්තිමත් ආරම්භයක් සලකුණු කළ අතර, ඉමේෂා දුලානි තම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ජීවිතයේ ප්‍රථම ශතකය සමඟ ඓතිහාසික…

31 Jul 2026 Discuss