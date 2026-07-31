Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු ඇමති මර්වින් සිල්වාට රු. මිලියන 600කට අධික පැහැදිලි කළ නොහැකි දේපළ සතුව ඇතැයි චෝදනා

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු ඇමති මර්වින් සිල්වාට රු. මිලියන 600කට අධික පැහැදිලි කළ නොහැකි දේපළ සතුව ඇතැයි චෝදනා

හිටපු ශ්‍රී ලාංකික ඇමති මර්වින් සිල්වාට එරෙහිව පැහැදිලි කළ නොහැකි දේපළ පිළිබඳ නඩු විභාගයේදී ඔහු රු. මිලියන 600කට අධික සම්පතක් නීත්‍යානුකූලව පැහැදිලි කළ නොහැකි ලෙස සමුච්චය කර ඇතැයි චෝදනා එල්ල වී ඇති අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩි නීතිමය විමර්ශනයකට ඔහු ලක්ව සිටින බව රාජ්‍ය සිංහල පුවත්පත වන දිනමිනේ වාර්තාවක් මගින් හෙළිදරව් වේ.

චෝදනා අධිකරණයේ මතුවේ

ශ්‍රී ලාංකික අධිකරණ පද්ධතිය තුළ කටයුතු කරන මෙම නඩුව කේන්ද්‍ර වී ඇත්තේ, සිල්වා සිය රාජ්‍ය සේවා කාලය තුළදී සිය ප්‍රකාශිත හා නීත්‍යානුකූල ආදායම් මූලාශ්‍රවලට සමානුපාතික නොවන විශාල සම්පතක් සමුච්චය කර ඇතැයි යන චෝදනා මතය. විමර්ශකයන් විසින් ඉදිරිපත් කළ ඇස්තමේන්තු අනුව, අධිකරණයේ සඳහන් වූ මුදල රු. මිලියන 600 ඉක්මවන බව වාර්තා වන අතර, මෑත කාලීනව හිටපු රජයේ ඇමතිවරයෙකු සම්බන්ධ කැපී පෙනෙන පැහැදිලි කළ නොහැකි සම්පත් නඩු අතරින් මෙය ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනී.

මතභේදාත්මක දේශපාලන චරිතයක්

රාජපක්ෂ පරිපාලනය යටතේ රාජකාරි කළ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හා ඇමතිවරයෙකු වන මර්වින් සිල්වා, ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනයේ දිගු කලක් තිස්සේ ප්‍රධාන මතභේදාත්මක චරිතයක් ලෙස සැළකේ. ඔහුගේ දේශපාලන ජීවිතය පුරාවටම ඔහු නොයෙකුත් අවස්ථාවලදී මතභේදයට හා මහජන අවධානයට ලක් වී ඇත.

පැහැදිලි කළ නොහැකි දේපළ චෝදනාව ඔහු මුහුණ දී ඇති දැඩිතම නීතිමය අභියෝගයන් අතරට ගැනේ. මෙවැනි නඩු විශේෂයෙන් හඹා යනු ලබන්නේ, රාජ්‍ය ජීවිතයේ නිරතවූ පුද්ගලයන් ප්‍රකාශිත ආදායම් හෝ නීත්‍යානුකූල මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් මගින් සාධාරණීකරණය කළ නොහැකි දූෂිත හෝ අවිධිමත් ක්‍රමවේදයන්ගෙන් සම්පත් ලබා ගෙන ඇතැයි සැකපිටින් සිටිනවිට බව දැනටමත් පැහැදිලිය.

නීතිමය ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට

නඩුව තවමත් අධිකරණය ඉදිරියේ පවතින අතර, විභාගය ඉදිරියටත් කරගෙන යනු ලැබේ. මෙම අවස්ථාව වන විට අවසන් තීන්දුවක් ප්‍රකාශයට පත් කර නොමැත. නඩු විභාගය ඉදිරියට යත්ම, චෝදනා ලත් දේපළවල ස්වභාවය සහ විමර්ශකයන් ඉදිරිපත් කළ සාක්ෂි සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අධිකරණ ශාලාව තුළ සිදු වූ සිදුවීම් ඇසුරෙන් සකස් කළ දිනමින වාර්තාව, දේශපාලන බලය දැරූ පුද්ගලයන්ගෙන් වැඩිහිටි책임වේදිතාවක් ඉල්ලා සිටින හඬ ශ්‍රී ලංකාව තුළ දිනෙන් දිනෙ බලවත් වන මෙවලදී, මෙම කරුණට නව මහජන අවධානයක් යොමු කර ඇත.

ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම නඩුවේ ඉදිරි ගමනාගමනය නිරන්තරයෙන් අනුගමනය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උමා කුමාරන් එක්සත් රාජධානියේ විදේශ කාර්යාල අමාත්‍යවරියක් ලෙස සේවය කරන පළමු බ්‍රිතාන්‍ය දෙමළ ජාතිකයා ලෙස ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

උමා කුමාරන් එක්සත් රාජධානියේ විදේශ කාර්යාල අමාත්‍යවරියක් ලෙස සේවය කරන පළමු බ්‍රිතාන්‍ය දෙමළ ජාතිකයා ලෙස ඉතිහාසය රචනා කරයි

ස්ට්‍රැට්ෆර්ඩ් සහ බෝ ආසනයේ ලේබර් පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරිය වන උමා කුමාරන්, එක්සත් රාජධානියේ අමාත්‍ය ධුරයක් දරන බ්‍රිතාන්‍ය දෙමළ උරුමය සහිත පළමු පුද්ගලයා…

31 Jul 2026 Discuss
පාවිච්චි වාහන ආනයන තීරු බදු සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව WTO පැමිණිල්ලක් ගොනු කරයි Sinhala

පාවිච්චි වාහන ආනයන තීරු බදු සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව WTO පැමිණිල්ලක් ගොනු කරයි

වොෂිංටනය දෙවන අත් මෝටර් රථ වෙළඳ බාධක සම්බන්ධයෙන් කොළඹට අභියෝග කරයි එක්සත් ජනපදය, ආනයනය කරන ලද පාවිච්චි වාහන සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව අනුගමනය කරන තීරු බදු…

31 Jul 2026 Discuss
ව්‍යාජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාව මධ්‍යයේ අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කරන ලෙස නීතිඥ සංගමය රජයෙන් ඉල්ලයි Sinhala

ව්‍යාජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාව මධ්‍යයේ අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කරන ලෙස නීතිඥ සංගමය රජයෙන් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) රජයෙන් අධිකරණයේ නිදහස ගරු කර ආරක්ෂා කරන ලෙස 촉구 කරමින්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය සේවය කරන විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස…

31 Jul 2026 Discuss