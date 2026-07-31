හිටපු ඇමති මර්වින් සිල්වාට රු. මිලියන 600කට අධික පැහැදිලි කළ නොහැකි දේපළ සතුව ඇතැයි චෝදනා
හිටපු ශ්රී ලාංකික ඇමති මර්වින් සිල්වාට එරෙහිව පැහැදිලි කළ නොහැකි දේපළ පිළිබඳ නඩු විභාගයේදී ඔහු රු. මිලියන 600කට අධික සම්පතක් නීත්යානුකූලව පැහැදිලි කළ නොහැකි ලෙස සමුච්චය කර ඇතැයි චෝදනා එල්ල වී ඇති අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩි නීතිමය විමර්ශනයකට ඔහු ලක්ව සිටින බව රාජ්ය සිංහල පුවත්පත වන දිනමිනේ වාර්තාවක් මගින් හෙළිදරව් වේ.
චෝදනා අධිකරණයේ මතුවේ
ශ්රී ලාංකික අධිකරණ පද්ධතිය තුළ කටයුතු කරන මෙම නඩුව කේන්ද්ර වී ඇත්තේ, සිල්වා සිය රාජ්ය සේවා කාලය තුළදී සිය ප්රකාශිත හා නීත්යානුකූල ආදායම් මූලාශ්රවලට සමානුපාතික නොවන විශාල සම්පතක් සමුච්චය කර ඇතැයි යන චෝදනා මතය. විමර්ශකයන් විසින් ඉදිරිපත් කළ ඇස්තමේන්තු අනුව, අධිකරණයේ සඳහන් වූ මුදල රු. මිලියන 600 ඉක්මවන බව වාර්තා වන අතර, මෑත කාලීනව හිටපු රජයේ ඇමතිවරයෙකු සම්බන්ධ කැපී පෙනෙන පැහැදිලි කළ නොහැකි සම්පත් නඩු අතරින් මෙය ප්රමුඛ ස්ථානයක් ගනී.
මතභේදාත්මක දේශපාලන චරිතයක්
රාජපක්ෂ පරිපාලනය යටතේ රාජකාරි කළ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී හා ඇමතිවරයෙකු වන මර්වින් සිල්වා, ශ්රී ලාංකික දේශපාලනයේ දිගු කලක් තිස්සේ ප්රධාන මතභේදාත්මක චරිතයක් ලෙස සැළකේ. ඔහුගේ දේශපාලන ජීවිතය පුරාවටම ඔහු නොයෙකුත් අවස්ථාවලදී මතභේදයට හා මහජන අවධානයට ලක් වී ඇත.
පැහැදිලි කළ නොහැකි දේපළ චෝදනාව ඔහු මුහුණ දී ඇති දැඩිතම නීතිමය අභියෝගයන් අතරට ගැනේ. මෙවැනි නඩු විශේෂයෙන් හඹා යනු ලබන්නේ, රාජ්ය ජීවිතයේ නිරතවූ පුද්ගලයන් ප්රකාශිත ආදායම් හෝ නීත්යානුකූල මූල්ය ක්රියාකාරකම් මගින් සාධාරණීකරණය කළ නොහැකි දූෂිත හෝ අවිධිමත් ක්රමවේදයන්ගෙන් සම්පත් ලබා ගෙන ඇතැයි සැකපිටින් සිටිනවිට බව දැනටමත් පැහැදිලිය.
නීතිමය ක්රියාවලිය ඉදිරියට
නඩුව තවමත් අධිකරණය ඉදිරියේ පවතින අතර, විභාගය ඉදිරියටත් කරගෙන යනු ලැබේ. මෙම අවස්ථාව වන විට අවසන් තීන්දුවක් ප්රකාශයට පත් කර නොමැත. නඩු විභාගය ඉදිරියට යත්ම, චෝදනා ලත් දේපළවල ස්වභාවය සහ විමර්ශකයන් ඉදිරිපත් කළ සාක්ෂි සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
අධිකරණ ශාලාව තුළ සිදු වූ සිදුවීම් ඇසුරෙන් සකස් කළ දිනමින වාර්තාව, දේශපාලන බලය දැරූ පුද්ගලයන්ගෙන් වැඩිහිටි책임වේදිතාවක් ඉල්ලා සිටින හඬ ශ්රී ලංකාව තුළ දිනෙන් දිනෙ බලවත් වන මෙවලදී, මෙම කරුණට නව මහජන අවධානයක් යොමු කර ඇත.
ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම නඩුවේ ඉදිරි ගමනාගමනය නිරන්තරයෙන් අනුගමනය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.