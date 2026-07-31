Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරට මරණ දණ්ඩනය

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරට මරණ දණ්ඩනය

හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර, විනිසුරුවරුන් තිදෙනෙකුගෙන් සමන්විත විනිශ්චය මඩුල්ලක බහුතර තීන්දුවක් මත මරණ දණ්ඩනයට නියම කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන් භයංකාරතම ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් වගවීම සනිටුහන් කරන සුවිශේෂ තීන්දුවක් ලෙස මෙය ඉතිහාසගත වේ.

වසර ගණනාවක් තිස්සේ බලාසිටි තීරණය

විනිසුරුවරුන් තිදෙනෙකුගෙන් සමන්විත මඩුල්ල විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද මෙම තීන්දුව අනුව, 2019 අප්‍රේල් 21 වන දින සිදු වූ ව්‍යසනකාරී පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ජයසුන්දර වරදකරු බව තහවුරු විය. දිවයිනේ පල්ලි සහ ප්‍රමුඛ හෝටල් ඉලක්ක කරගෙන සිදු කළ සමගාමී ප්‍රහාරවලින් ආසන්න වශයෙන් පුද්ගලයන් 270 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබූහ.

ප්‍රහාර සිදු වූ අවස්ථාවේ රටේ ඉහළම නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ තනතුර දරා සිටි හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියා, බෝම්බ ප්‍රහාරයට පෙර ලැබී තිබූ විශ්වාසදායක බුද්ධි අංශ අනතුරු ඇඟවීම් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගත් බවට චෝදනා එල්ල විය. රජයේ නීතිඥවරුන් තර්ක කළේ ඔහුගේ නිෂ්ක්‍රියාව සහ කොටස් කළ නොහැකි නොසැලකිල්ල නිෂ්පාපවූ ජීවිත විනාශ වීමට සෘජුවම හේතු වූ බවයි.

ඉහළම මට්ටමේ වගවීම

හිටපු පොලිස්පතිවරයෙකුට මරණ දණ්ඩනය නියම කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ නීති ඉතිහාසයේ පාහේ අසාමාන්‍ය සිදුවීමක් වන අතර, තනතුරු හෝ තරාතිරම කුමක් වුවද කිසිවෙකු නීතියෙන් ඉහළින් නොමැති බවට ප්‍රබල පණිවිඩයක් යවයි. මෙම නඩුව පුළුල් රාජ්‍ය අවධානයට ලක් වූ අතර, දීර්ඝ කාලයක් සිට යුක්තිය ඉල්ලා සිටි ගොදුරු වූවන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් සඳහා කේන්ද්‍රීය අරගලයක් බවට පත් විය.

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය වටා ඇති බුද්ධි අංශ අසාර්ථකත්වය පිළිබඳ විමර්ශන සිදු වෙද්දී ජයසුන්දර මීට පෙර අත්අඩංගුවට ගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලදී. ඛේදවාචකය සිදු වූ අවස්ථාවේ රාජ්‍ය යන්ත්‍රණය තුළ ඔහු දැරූ ජ්‍යෙෂ්ඨ තනතුර හේතුවෙන්, ඔහුගේ නඩු විභාගය දේශීය මෙන්ම ජාත්‍යන්තරව ද සැලකිය යුතු සූක්ෂ්ම අවධානයකට ලක් විය.

ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල් සාධාරණත්වයක් අපේක්ෂා කරයි

බෝම්බ ප්‍රහාරවලින් ආදරණීයයන් අහිමි වූ සිය ගණනාවක් පවුල් සඳහා, මෙම තීන්දුව දැඩි අරගලයකින් ලද යුක්තිය සොයා යාමේ පියවරක් නියෝජනය කරයි. දේශීය ඉස්ලාමිස්ත් අන්තවාදීන් විසින් ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධකම් ඇතැයි කියනු ලබන ආකාරයෙන් සිදු කරන ලද පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාර, ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධයෙන් පසු ඉතිහාසයේ මාරාන්තිකම ත්‍රස්ත ක්‍රියාව ලෙස අදටත් සටහන් වේ.

විනිශ්චය මඩුල්ලේ බහුතර තීරණය, නඩුව සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය ගත් බරපතළ ස්ථාවරය අවධාරණය කරන අතර, ඛේදවාචකයේ අති විශාල පරිමාණය සහ රාජ්‍ය ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමේ දී ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් දරන වගකීමේ බර පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ මරණ දණ්ඩන නඩුවල සම්මත ක්‍රියාවලිය වන පරිදි, මෙම තීන්දුව අභියාචනා ක්‍රියාවලියකට යොමු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. දශක කිහිපයක් තිස්සේ රට තුළ මරණ දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්හිටුවා ඇති හෙයින්, මරණ දණ්ඩනයේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාත්මක කිරීම නීතිමය හා දේශපාලනික විවාදයේ ප්‍රශ්නයක් ලෙස පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බෝතල් වතුර වැඩිපුර මිලට විකිණීම නිසා දුම්රිය කැන්ටිමයකට රු. 500,000 දඩයක් නියම කළ අනුරාධපුර අධිකරණය Sinhala

බෝතල් වතුර වැඩිපුර මිලට විකිණීම නිසා දුම්රිය කැන්ටිමයකට රු. 500,000 දඩයක් නියම කළ අනුරාධපුර අධිකරණය

උපරිම සිල්ලර මිල (MRP) ඉක්මවා බෝතල් වතුර විකිණීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු බව තීරණය කළ අනුරාධපුර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය, දුම්රිය කැන්ටිම් සේවාවක් රු. 500,000 දඩයකට යටත්…

31 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී දළදා මාළිගාව 2026 කන්ද එසළ පෙරහැරේ නිල වේලාසන නිකුත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී දළදා මාළිගාව 2026 කන්ද එසළ පෙරහැරේ නිල වේලාසන නිකුත් කරයි

ශ්‍රී දළදා මාළිගාව විසින් 2026 කන්ද එසළ පෙරහැරේ නිල වේලාසන නිකුත් කර ඇති අතර, මෙය ශ්‍රී ලංකාව පුරා සහ ඉන් ඔබ්බෙන් සිටින භක්තිකයන්, සංස්කෘතික ප්‍රේමීන් සහ…

31 Jul 2026 Discuss
මැද පෙරදිග ආර්ථික තත්ත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂා කිරීමට ADB මිලියන 200ක් ලබාදේ Sinhala

මැද පෙරදිග ආර්ථික තත්ත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂා කිරීමට ADB මිලියන 200ක් ලබාදේ

ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ ආර්ථිකයන් මැද පෙරදිග ගැටුමේ ආර්ථික තරංග ආඝාතවලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද පුළුල් ඩොලර් මිලියන 450ක කලාපීය ආධාර වැඩසටහනක කොටසක්…

31 Jul 2026 Discuss