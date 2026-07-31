Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී දළදා මාළිගාව 2026 කන්ද එසළ පෙරහැරේ නිල වේලාසන නිකුත් කරයි

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී දළදා මාළිගාව 2026 කන්ද එසළ පෙරහැරේ නිල වේලාසන නිකුත් කරයි

ශ්‍රී දළදා මාළිගාව විසින් 2026 කන්ද එසළ පෙරහැරේ නිල වේලාසන නිකුත් කර ඇති අතර, මෙය ශ්‍රී ලංකාව පුරා සහ ඉන් ඔබ්බෙන් සිටින භක්තිකයන්, සංස්කෘතික ප්‍රේමීන් සහ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ පාර්ශ්වකරුවන් සඳහා ඉතා වැදගත් මොහොතක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ඉතිහාසය සහ භක්තිය මුසු උත්සවයක්

කන්ද එසළ පෙරහැර, සමස්ත ආසියාවේම අතිශ්‍රේෂ්ඨ සහ අධ්‍යාත්මිකව වඩාත් සැලකිලිමත් උත්සවයන් අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් දරයි. කඳු අගනුවර වන කන්දය නගරයේ වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන මෙම දැවැන්ත පෙරහැර, පූජනීය ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ වැඩ සිටින සම්බුදු රජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දන්ත ධාතූන් වහන්සේට ගෞරව දක්වයි. සෑම වර්ෂයකම ලක්ෂ සංඛ්‍යාත වන්දනාකරුවන්, දේශීය නරඹන්නන් සහ විදේශීය සංචාරකයන් මෙම උත්සවයට එක්වන අතර, ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ උරුමයේ සහ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවයේ ශ්‍රේෂ්ඨ සංකේතයක් ලෙස එය තහවුරු වී ඇත.

2026 සඳහා වේලාසන තහවුරු විය

දළදා මාළිගාවේ භාරකාරයන් විසින් නිල නිවේදනය සිදු කළ දැන්, සංවිධායකයන්ට සහ සහභාගිවන්නන්ට කල්තියා සූදානම් වීමට හැකියාව ලැබේ. වේලාසන නිකුත් කිරීම නිසා කන්දය ප්‍රදේශයේ හෝටල්, සංචාරක ව්‍යාපාරිකයන් සහ දේශීය ව්‍යාපාරවලට ඒ අනුව සැලසුම් කිරීමට පහසුකම් ලැබේ. පෙරහැර සමය සෑම විටම මධ්‍යම පළාත පුරා සංචාරකයන් ගලා ඒම සහ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවයි.

අපේක්ෂා කළ හැකි දේ

කන්ද එසළ පෙරහැර සාම්ප්‍රදායිකව රාත්‍රී කිහිපයක් පුරා ක්‍රමයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයෙන් සහ විශාලත්වයෙන් වැඩෙමින් ඉදිරියට යයි. එහි වඩාත් ප්‍රකට ලක්ෂණ අතරට ඇතුළත් වන්නේ:

  • ශ්‍රී දන්ත ධාතූන් වහන්සේ නියෝජනය කරන පූජනීය කරඬුව රැගෙන යන මාළිගා ඇතාගේ නායකත්වයෙන් අලංකාරව සැරසුණු ඇතුන් පිරිස
  • පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය වූ සාම්ප්‍රදායික නර්තන ඉදිරිපත් කරන ජවිපූර්ණ කන්දය නර්තන ශිල්පීන්
  • පෙරහැරට දර්ශනීයත්වයක් සහ වර්ණවත් භාවයක් එක් කරන ගිනි නර්තන ශිල්පීන්, කස ගසන්නන් සහ කොඩිධාරීන්
  • කන්දය නගරයේ වීථි දිගේ දූපතේ පුරාණ සම්ප්‍රදායවල සුවිශේෂ නාද රැව් පිරවෙන බෙර ශිල්පීන් සහ සංගීතඥයන්

උත්සවය අවසන් වන්නේ රාත්‍රී පෙරහැරවල ශ්‍රේෂ්ඨතම වන රන්දෝලි පෙරහැරෙන් වන අතර, ඉන් අනතුරුව මහවැලි ගඟේදී දිය කැපීමේ චාරිත්‍රයෙන් නිමාව ලැබේ.

ජාතික ආඩම්බරයේ මොහොතක්

කන්ද එසළ පෙරහැර යනු හුදෙක් ආගමික උත්සවයක් පමණක් නොවේ — එය ශ්‍රී ලංකාවේ ශිෂ්ටාචාරාත්මක උරුමයේ ජීවමාන සාක්ෂියකි; දූපතේ කාලාතීත සම්ප්‍රදා දෙසට ලොව ඇස් යොමු කරවයි.

2026 වේලාසන දැන් මහජනතාවට ප්‍රකාශිත බැවින්, ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සහ ලොව සෑම කෙළවරකින්ම පැමිණෙන සංචාරකයන්ට කල්තියා සිය සහභාගීත්වය සැලසුම් කරගන්නා ලෙස දැනුම් දෙනු ලැබේ. පෙරහැර සමයේදී කන්දය නගරයේ නවාතැන් පහසුකම් සහ නැරඹීමේ ස්ථාන ඉතා ඉක්මනින් සම්පූර්ණ වන බව ප්‍රසිද්ධ කරුණකි. නිශ්චිත දිනයන් සහ චාරිත්‍ර වේලාවන් සම්බන්ධ තවත් විස්තර ඉදිරි කාලය තුළ ශ්‍රී දළදා මාළිගාව මාර්ගයෙන් දැනුම් දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බෝතල් වතුර වැඩිපුර මිලට විකිණීම නිසා දුම්රිය කැන්ටිමයකට රු. 500,000 දඩයක් නියම කළ අනුරාධපුර අධිකරණය Sinhala

බෝතල් වතුර වැඩිපුර මිලට විකිණීම නිසා දුම්රිය කැන්ටිමයකට රු. 500,000 දඩයක් නියම කළ අනුරාධපුර අධිකරණය

උපරිම සිල්ලර මිල (MRP) ඉක්මවා බෝතල් වතුර විකිණීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු බව තීරණය කළ අනුරාධපුර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය, දුම්රිය කැන්ටිම් සේවාවක් රු. 500,000 දඩයකට යටත්…

31 Jul 2026 Discuss
මැද පෙරදිග ආර්ථික තත්ත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂා කිරීමට ADB මිලියන 200ක් ලබාදේ Sinhala

මැද පෙරදිග ආර්ථික තත්ත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂා කිරීමට ADB මිලියන 200ක් ලබාදේ

ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ ආර්ථිකයන් මැද පෙරදිග ගැටුමේ ආර්ථික තරංග ආඝාතවලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද පුළුල් ඩොලර් මිලියන 450ක කලාපීය ආධාර වැඩසටහනක කොටසක්…

31 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මූල ద్రవ్యోල්බණය ජූලි මාසයේ 7.3% දක්වා ඉහළ ගොස් වසර තුනක උච්චතම අගයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල ద్రవ్యోල්බණය ජූලි මාසයේ 7.3% දක්වා ඉහළ ගොස් වසර තුනක උච්චතම අගයට

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන උද්ධමන මිනුම වසර තුනක කාලය තුළ ඉහළම මට්ටමට ඉා, ජූලි මාසයේදී 7.3% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, රටේ අර්බුදකාරී ආර්ථික ය立Recovery හරහා ගමන් කරන…

31 Jul 2026 Discuss