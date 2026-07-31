ශ්රී ලංකාවේ මූල ద్రవ్యోල්බණය ජූලි මාසයේ 7.3% දක්වා ඉහළ ගොස් වසර තුනක උච්චතම අගයට
ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන උද්ධමන මිනුම වසර තුනක කාලය තුළ ඉහළම මට්ටමට ඉා, ජූලි මාසයේදී 7.3% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, රටේ අර්බුදකාරී ආර්ථික ය立Recovery හරහා ගමන් කරන සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවන වියදම සම්බන්ධයෙන් නැවුම් කනස්සල්ල මතු කරමින් තිබේ.
කනස්සල්ලට කරුණු වන සන්ධිස්ථානයක්
නවතම උද්ධමන දත්ත වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලකුණු කරයි. ආහාර සහ ඉන්ධන වැනි අස්ථාවර අංශ ඉවත් කර ගණනය කරනු ලබන මූල දර්ශකය ජූලි මාසයේදී 7.3% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. මෙය වසර තුනක් තුළ වාර්තා වූ ඉහළම අගය වන අතර, ස්ථාවරකරණ ප්රයත්නයන් සිදු කෙරෙමින් පවතිද්දීද ආර්ථිකය තුළ ගැඹුරු මිල පීඩනයන් දිගින් දිගටම පවතින බව සංඥා කරයි.
2022 වර්ෂයේ ශ්රී ලංකාවේ ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව ක්රමානුකූලව ගොඩනගා ගනු ලබන රටේ පුළුල් ආර්ථික ය立Recovery හි සෞඛ්යයට වන ප්රධාන මිනුමක් ලෙස, ප්රතිපත්ති立案立案 立案 සම්පාදකයන්, ආර්ථික විශේෂඥයන් සහ ජාත්යන්තර ණය දෙන්නන් විසින් මෙම දත්ත සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.
ශ්රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
දිවයිනේ සෑම නිවෙසකටම, ඉහළ යන උද්ධමනය භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා ඉහළ මිල ගණන් ලෙස සෘජුවම බලපෑ කරයි. 2022 විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් අනතුරුව, පුළුල් හිඟකම් ඇති කළ සහ මිලියනයන් දුෂ්කරතාවලට ඇද දැමූ ඒ කාලයේ සිට, පාරිභෝගිකයන් දිගින් දිගටම ඉහළ මිල ගණන් ඉවසා ගෙන ඇත.
- මූල උද්ධමනය 7.3% දක්වා ඉහළ යාම මිල පීඩනයන් ආහාර හා ශක්ති අංශ ඉක්මවා පැතිරෙමින් ඇති බව示示示 示 සංඥා කරයි
- වසර තුනක ඉහළම අගය, මෑත මාසවල යම් සහනයක් ලබා දුන් ද්රව්යමිල අඩු වීමේ ප්රවණතාව ආපසු හැරීමක් නියෝජනය කරයි
- මෙම දත්ත ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණ නැවත සමාලෝචනය කිරීමට හේතු විය හැකිය
ප්රතිපත්ති ඇඟවුම්
රටේ IMF ආධාරිත ය立Recovery වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස ආර්ථික වර්ධනය උත්තේජනය කිරීම අරමුණු කරගනිමින්, උද්ධමනය සමනය වීමේ ලකුණු පෙන්නුම් කළ අවස්ථාවේ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ඊට පෙර පොලී අනුපාත අඩු කිරීමේ ක්රියාමාර්ග ගෙන තිබිණි. කෙසේ වෙතත්, උද්ධමන දර්ශකයේ නැවත ඇති වූ ඉහළ යාම, තවදුරටත් මුදල් ලිහිල් කිරීම සම්බන්ධ තීරණ සංකීර්ණ කළ හැකිය.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යළිස්ථාපනය තවමත් අස්ථිර අවස්ථාවක පවතිද්දී, ප්රතිපත්ති立案 සම්පාදකයන්ට ආර්ථික වර්ධනයට සහාය දැක්වීමේ අවශ්යතාව සහ උද්ධමන අපේක්ෂාවන් පාලනයෙන් ඉවතට යාමට ඉඩ දීමේ අවදානම අතර සූක්ෂ්ම සමතුලිතතාවක් ඇති කර ගත යුතු වනු ඇත.
ජූලි මාසයේ අගය තාවකාලික ඉහළ යාමක් නියෝජනය කරන්නේද, නැතහොත් දිගු කාලීන උද්ධමන ප්රවණතාවකට ආරම්භයක්ද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා විශ්ලේෂකයන් ඉදිරි මාස සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් හා ණය දෙන්නන් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික විශ්වාසනීයත්වය, දැඩි මූල්ය විනයට සමගාමීව මිල ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීම මත බොහෝ දුරට රඳා පවතී.
ජූලි මාසයේ උද්ධමන දත්ත සම්බන්ධයෙන් සුවිශේෂීව ප්රතිචාර දැක්වෙන නිල ප්රකාශනයක් රජය සහ මහ බැංකුව විසින් තවම නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.