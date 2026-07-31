Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බෝතල් වතුර වැඩිපුර මිලට විකිණීම නිසා දුම්රිය කැන්ටිමයකට රු. 500,000 දඩයක් නියම කළ අනුරාධපුර අධිකරණය

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බෝතල් වතුර වැඩිපුර මිලට විකිණීම නිසා දුම්රිය කැන්ටිමයකට රු. 500,000 දඩයක් නියම කළ අනුරාධපුර අධිකරණය

උපරිම සිල්ලර මිල (MRP) ඉක්මවා බෝතල් වතුර විකිණීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු බව තීරණය කළ අනුරාධපුර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය, දුම්රිය කැන්ටිම් සේවාවක් රු. 500,000 දඩයකට යටත් කිරීමට නියෝග කළේ, මගීන් සූරාකන ව්‍යාපාරිකයන්ට දැඩි පණිවිඩයක් යවන නඩු තීන්දුවකිනි.

පාරිභෝගික මිල උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයේ දැඩි ස්ථාවරය

දුම්රිය කැන්ටිම් ක්‍රියාකරු, මගීන්ගෙන් බෝතල් වතුර සඳහා නීතිය අනුව අනුමත මිලට වඩා වැඩිපුර අය කරන බව අනාවරණය වූ පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව මෙම නඩුව අනුරාධපුර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියට ගෙන ආවේය. එවැනි උල්ලංඝනයන්, නිශ්චිත උපරිම සිල්ලර මිලට ඉක්මවා භාණ්ඩ විකිණීම තරයේ තහනම් කරන පාරිභෝගික ආරක්ෂණ හා මිල පාලන රෙගුලාසි යටතට අයත් වේ.

අධිකරණය තම තීන්දුව ලබා දීමට ප්‍රමාද නොවූ අතර, වරදකරු කැන්ටිම් සේවාව කෙරෙහි දණ්ඩන මෙන්ම සමාන වැරදි සිදු කරන අනෙකුත් පාර්ශ්වයන්ට වැළකීමේ පියවරක් ලෙස රු. 500,000 ක සැලකිය යුතු දඩ මුදලක් නියම කරන ලදී.

දුම්රිය මගීන් අතර පොදු කරදරයක්

දුම්රිය කැන්ටිම් සහ ස්ථාන කඩ වල ආහාරපාන සඳහා අධික මිල අය කිරීම, ශ්‍රී ලාංකික මගීන් අතර දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කලකිරීමට හේතුවක් වී ඇත. දිගු දුර ගමන් කරන මගීන්ට බොහෝ විට දුම්රියේ සිටින වෙළෙන්දන්ගෙන් ආහාරපාන මිලදී ගැනීමෙන් බේරීමේ ඉඩකඩ නොමැති නිසා, ඔවුන් මිල ගසා කෑමට ලක්වීමේ විශේෂ අවදානමකට ගොදුරු වෙති.

  • MRP ඉක්මවා විකිණෙන බෝතල් වතුර, ප්‍රවාහන කේන්ද්‍රස්ථානවල වැඩිපුරම වාර්තා වන පාරිභෝගික පැමිණිලි අතර වේ.
  • දුම්රිය කැන්ටිම් සහ ස්ථාන වෙළෙන්දන් වෙත නිතර නිතර පරීක්ෂාවන් සිදු කරන ලෙස නියාමන අධිකාරීන් උනන්දු කර ඇත.
  • පාරිභෝගික ආරක්ෂණ කණ්ඩායම් අධිකරණ තීරණය නිවැරදි දිශාවේ ගමනක් ලෙස පිළිගෙන ස්වාගත කර ඇත.

පරීක්ෂාවන් පුළුල් කිරීමට බලධාරීන්ට ඉල්ලීම

ශ්‍රී ලංකාවේ පොදු ප්‍රවාහන අංශයේ පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැලකිය යුතු අවස්ථාවක් ලෙස මෙම නඩු තීන්දුව සැලකෙනු ලැබේ. පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය ඇතුළු අදාළ බලධාරීන්, මිල නියාමන රෙගුලාසිවලට අනුකූලතාව සහතික කිරීම සඳහා දිවයිනේ දුම්රිය ස්ථාන හා අනෙකුත් පොදු ප්‍රවාහන ස්ථානවල පරීක්ෂා කිරීමේ ව්‍යාපාර පුළුල් කරන ලෙස නිරීක්ෂකයෝ 촉구 කරති.

මගීන්ට, විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ මිලදී ගැනීමේ විකල්ප සීමිත ස්ථානවල, නීතිවිරෝධී අධික මිල අය කිරීමට ලක් නොවී ගමන් කිරීමේ අයිතිය ඇත.

අනුරාධපුර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ තීරණය, පොදු යටිතල පහසුකම් තුළ ක්‍රියාත්මක වන කිසිදු වෙළෙන්දෙකු නීතියට ඉහළින් නොවන බවත්, සාධාරණ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සඳහා වූ නීති රාමු යුක්ති ක්‍රමයේ සම්පූර්ණ බලය ඇතිව ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බවත් තහවුරු කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී දළදා මාළිගාව 2026 කන්ද එසළ පෙරහැරේ නිල වේලාසන නිකුත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී දළදා මාළිගාව 2026 කන්ද එසළ පෙරහැරේ නිල වේලාසන නිකුත් කරයි

ශ්‍රී දළදා මාළිගාව විසින් 2026 කන්ද එසළ පෙරහැරේ නිල වේලාසන නිකුත් කර ඇති අතර, මෙය ශ්‍රී ලංකාව පුරා සහ ඉන් ඔබ්බෙන් සිටින භක්තිකයන්, සංස්කෘතික ප්‍රේමීන් සහ…

31 Jul 2026 Discuss
මැද පෙරදිග ආර්ථික තත්ත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂා කිරීමට ADB මිලියන 200ක් ලබාදේ Sinhala

මැද පෙරදිග ආර්ථික තත්ත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂා කිරීමට ADB මිලියන 200ක් ලබාදේ

ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ ආර්ථිකයන් මැද පෙරදිග ගැටුමේ ආර්ථික තරංග ආඝාතවලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද පුළුල් ඩොලර් මිලියන 450ක කලාපීය ආධාර වැඩසටහනක කොටසක්…

31 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මූල ద్రవ్యోල්බණය ජූලි මාසයේ 7.3% දක්වා ඉහළ ගොස් වසර තුනක උච්චතම අගයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල ద్రవ్యోල්බණය ජූලි මාසයේ 7.3% දක්වා ඉහළ ගොස් වසර තුනක උච්චතම අගයට

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන උද්ධමන මිනුම වසර තුනක කාලය තුළ ඉහළම මට්ටමට ඉා, ජූලි මාසයේදී 7.3% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, රටේ අර්බුදකාරී ආර්ථික ය立Recovery හරහා ගමන් කරන…

31 Jul 2026 Discuss