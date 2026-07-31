මැද පෙරදිග ආර්ථික තත්ත්වයෙන් ශ්රී ලංකාව ආරක්ෂා කිරීමට ADB මිලියන 200ක් ලබාදේ
ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ ආර්ථිකයන් මැද පෙරදිග ගැටුමේ ආර්ථික තරංග ආඝාතවලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද පුළුල් ඩොලර් මිලියන 450ක කලාපීය ආධාර වැඩසටහනක කොටසක් ලෙස, ශ්රී ලංකාවට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් (ADB) ඩොලර් මිලියන 200ක් ලබාගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.
ගෝලීය අවිනිශ්චිතතාවයට එරෙහි කලාපීය ආවරණයක්
මෙම අරමුදල් ADB හි වෙළඳ, ආයෝජන සහ කර්මාන්ත සංවර්ධන වැඩසටහනේ කොටසක් වන අතර, එය ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ අවදානමට ලක්විය හැකි රාජ්යයන්හි ආර්ථික ස්ථිතිස්ථාපකතාව ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගනී. ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයකින් ගොඩ ඒමේ ගමනේ තවමත් නිරත ශ්රී ලංකාව, මැද පෙරදිග අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් ගෝලීය සැපයුම් දාම සහ බලශක්ති වෙළඳපොළ පීඩනයට ලක්ව ඇති මෙම අවස්ථාවේ දී, මෙම අරමුදල් මාර්ගයෙන් සැලකිය යුතු ප්රයෝජනයක් ලැබීමට ඉඩ ඇත.
ශ්රී ලංකාවට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
මැද පෙරදිග ගැටුම ගෝලීය වෙළඳ කොරිඩෝ හරහා කම්පන ලෙස ව්යාප්ත වෙමින්, ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට, ඉන්ධන සැපයුම් කඩාකප්පල් කිරීමට සහ වෙළඳපොළ නිෂ්පාදන සඳහා නව අවිනිශ්චිතතාවයක් ඇතිකිරීමට හේතු වී ඇත. බලශක්තිය සහ අත්යවශ්ය භාණ්ඩ සඳහා ආනයනය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින ශ්රී ලංකාව වැනි කුඩා විවෘත ආර්ථිකයකට, එවැනි බාහිර කම්පන ශීඝ්රයෙන් දේශීය උද්ධමනය සහ ගෙවීම් ශේෂ පීඩනය බවට පරිවර්තනය විය හැකිය.
- ඩොලර් මිලියන 200ක ණය මුදල ඩොලර් මිලියන 450ක සම්පූර්ණ කලාපීය වැඩසටහනකින් ලබාගනු ලැබේ.
- ආධාර ADB හි වෙළඳ, ආයෝජන සහ කර්මාන්ත සංවර්ධන රාමුව හරහා ලබාදෙනු ලැබේ.
- මැද පෙරදිග ගැටුමේ ආර්ථික ප්රතිවිපාකවලින් ශ්රී ලංකාවට ආරක්ෂාවක් සැලසීම මෙම අරමුදල්වල අරමුණයි.
පුළුල් කලාපීය සන්දර්භය
මෙම අභියෝගවලට මුහුණ දෙන්නේ ශ්රී ලංකාව පමණක් නොවේ. ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ ආර්ථිකයන් කිහිපයක්ම දහස් ගණනක් කිලෝමීටර් ඈතින් ඇති භූ දේශපාලනික කුණාටුවේ හෙල් ආඝාතවලට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය වර්තමාන ගෝලීය ආර්ථිකයේ ගැඹුරු අන්තර්සම්බන්ධිත ස්වභාවය ඉස්මතු කරයි. ADB හි මැදිහත්වීම, කලාපීය ආර්ථික අස්ථාවරීකරණය තව තවත් ගැඹුරු වීමට පෙර වළක්වා ගැනීමේ සම්බන්ධිත බහුපාර්ශ්වික උත්සාහයක් සංඥා කරයි.
ADB වැඩසටහන, ශ්රී ලංකාව ිය හැකි ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම තහවුරු කර ගැනීමට සහ සිය පාලනයෙන් ඔබ්බේ ඇති බාහිර අවදානම්වලින් ආරක්ෂා වීමට කටයුතු කරන මෙම කාලසීමාවේ දී නිසි කාලීන ආරක්ෂිත තීරණයක් නියෝජනය කරයි.
ශ්රී ලංකාව පුළුල් ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ සහ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ න්යාය පත්රයේ කොටසක් ලෙස ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ඇතුළු ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතන සමඟ පවත්වාගෙන යන සම්බන්ධකම් මධ්යයේ මෙම වර්ධනය සිදු වේ. ADB අරමුදල් මෙම පවතින උත්සාහයන් සම්පූර්ණ කිරීමට අපේක්ෂිත අතර, දිවයිනේ ජාතිය තිරසාර ආර්ථික ස්ථාවරත්වය කරා මාවත සකස් කරගන්නා විට, අතිරේක මූල්ය හුස්ම ගැනීමේ ඉඩකඩ ලබාදෙනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.