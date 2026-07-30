යෞවන නැගිටීම දකුණු ආසියාවේ දේශපාලන ස්ථාපිතයට කම්පනයක් එවයි
දකුණු ආසියාව පුරා, පරම්පරාවන් අතර ගණනකිරීමක් සිදුවෙමින් පවතින බව පෙනේ. දශක ගණනාවක් තිස්සේ බලය තදින් අල්ලාගෙන සිටි කලාපයේ දේශපාලන ඉහළ පෙළ, දැන් වඩාත් දේශපාලනිකව දැනුවත් තරුණ ජනතාවගේ කෙලින්ම හරස්හමුවේ සිටින්නේ ය — ඉන්දියාවේ මෑත දේශපාලන කැළඹීම නිසා ඇතිවූ කම්පනය එරට සීමාවෙන් ඔබ්බට හොඳින් දැනෙමින් ඇත.
'කැකිරිය' කැරැල්ල පැරණි ආරක්ෂකයන් කලබල කළ සැටි
ඉන්දියාවේ Cockroach Janata Party (CJP) දකුණු ආසියානු උපමහාද්වීපය පුරා ස්ථාපිත පාලන පන්තියට එරෙහිව ඇතිවෙමින් පවතින පුළුල් පරම්පරාමය අභියෝගයක් සඳහා අනපේක්ෂිත උත්ප්රේරකයක් ලෙස ඉස්මතු වී ඇත. සති ගණනාවක් පවත්වාගෙන ගිය දේශපාලන විරෝධතා ව්යාපාරයෙන් පසු, බොහෝ දෙනා සැලකිය යුතු ආරම්භක ජයග්රහණයක් ලෙස හඳුන්වන ප්රතිඵලයක් ව්යාපාරය ලබාගෙන ඇති අතර, ඒ ජයග්රහණය කලාපයේ වයසට ගිය නායකත්වය දැඩි අවදියෙහි තබා ඇත.
සමාජීය හා දේශපාලනිකව දැනුවත් තරුණ පරපුර මූලිකව ගෙන ගිය ඒ ව්යාපාරය, දශක ගණනාවක් තිස්සේ දකුණේ දේශපාලන භූ දර්ශනය ආධිපත්යකළ 른른른른 'පැරණි ආරක්ෂකයන්' — ඒ ගැඹුරින් මුල් බැස සිටි බල තැරැව්කරුවන් — යනු ඔවුන් කල් ගිය ප්රජා පීඩනයට ඉදිරියෙදී සිතූ තරම් ශක්තිමත් නොවන බව ඔප්පු කර දැක්වූ ය.
කලාපය පුරා නාද වූ අනතුරු ඇඟවීම
කොළඹ සිට සිදුවීම් නිරීක්ෂණය කරන දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරන්නේ, 2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් හා ජනාධිපතිවරයෙකු පහ කළ අරගලය ව්යාපාරයෙන් පසු ශ්රී ලංකාවේ ස්ථාපිත දේශපාලන චරිත කෙරෙහි ජනතා අතෘප්තිය ඉහළ මට්ටමක පවතින හෙයින්, මෙම කැරැල්ලේ ආම්පන්න ශ්රී ලංකාවට විශේෂ වැදගත්කමක් ගනිය යැයි ය.
කලාපය හරහා නාද වෙමින් ඇති පණිවිඩය පැහැදිලි ය: තරුණ පරම්පරාවන් ඔවුන්ගේ වැඩිහිටියන්ගෙන් උරුම වූ දේශපාලන විධිවිධාන නිශ්ක්රීයව පිළිගැනීමට ඇතිව නැත. ඔවුහු සංවිධානාත්මක ය, හඬ නගන්නෝ ය — මෑත සිදුවීම් ඔප්පු කරන ලෙස — ඵලදායී ලෙස ක්රියා කිරීමේ හැකියාව ද ක්රමයෙන් ලබාගනිමින් ඇත.
රාජ්ය වගවීම සාකච්ඡාවට ගත නොහැකි ය
කැළඹීම මධ්යයේ ද, කැරැල්ල තුළ එක් මූලධර්මයක් ස්ථිරව රඳා සිටිනවා ය: රාජ්ය වගවීම ඉල්ලා සිටීම. පාලන ව්යුහයන් සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කිරීමට ඉල්ලා නොසිට, කලාපය හරහා රළ ගසාගෙන යන තරුණ නායකත්වය දරන ව්යාපාර, ඒ ව්යුහයන් විනිවිදභාවයෙන්, අඛණ්ඩතාවෙන් සහ ජනතාවගේ අවශ්යතාවලට සැබෑ ලෙස ප්රතිචාර දක්වමින් ක්රියාත්මක විය යුතු බව අවධාරණය කරති.
- රජයේ තීරණ ගැනීමේ ක්රියාවලියේ වැඩි විනිවිදභාවයක් සඳහා ඇති ඉල්ලීම් දකුණු ආසියාව පුරා ශබ්ද නඟා ඇත
- තරුණ නායකත්වය දරන ව්යාපාර ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් රාමු කරන්නේ පාලනයෙන් සම්පූර්ණ ප්රතික්ෂේපයක් ලෙස නොව, ආයතනික ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලීම් ලෙස ය
- දේශපාලන ස්ථාපිතය, නව පරම්පරාවේ පුරවැසියන්ට ස්වකීය අදාළත්වය ඔප්පු කළ යුතු යැයි ඉල්ලීමේ ඉහළ යන පීඩනයකට මුහුණ දෙයි
දකුණු ආසියාවේ දේශපාලනිකව හා සමාජීයව දැනුවත් තරුණ පරපුර, දකුණේ සමස්ත බල ව්යුහයේ වයස්ගත පාලන ස්ථරයට අනතුරු ඇඟවීමේ දැනුම්දීමක් නිකුත් කරමින් ඇත.
CJP කැරැල්ලේ ආරම්භක සාර්ථකත්වය දිගුකාලීන දේශපාලන වෙනසක් බවට පත් වේද යන්න ඉදිරියේ දී දැකගත හැකි වනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, ශ්රී ලංකාවේ ම දේශපාලන පන්තිය — ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනා ඉන්දියාවේ දැනට අභියෝගයට ලක් වෙමින් සිටින චරිතවලට ම ගැලපෙන පරම්පරාමය හා දෘෂ්ටිවාදී හැඩයකින් ආ — සඳහා, ජනතාවගේ ඉවසීමට ද සීමා ඇති බවට මෙම සිදුවීම් කාලෝචිත හා ගැඹුරු සිහිගැන්වීමක් ලෙස සේවය කරයි.
දකුණු ආසියාවේ දේශපාලන භූ දර්ශනය ඒ සාම්ප්රදායික බල ව්යාපාරකරුවන්ගේ පාද යට
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.