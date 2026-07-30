Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් පළමු කාර්තුවේ EBITDA 26%කින් ඉහළ නංවා රු. බිලියන 16.35ක් වාර්තා කරයි

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් පළමු කාර්තුවේ EBITDA 26%කින් ඉහළ නංවා රු. බිලියන 16.35ක් වාර්තා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම විවිධාංගීකරණය වූ සමූහ ව්‍යාපාරයන්හෙන් එකක් වන ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් (JKH), 2026/27 මූල්‍ය වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව සඳහා ශක්තිමත් මූල්‍ය ප්‍රතිඵල වාර්තා කර ඇති අතර, පොළිය, බදු, ක්ෂය වීම් සහ ක්‍රමානුකූල ක්ෂය කිරීම් ඉවත් කළ කාණ්ඩ ආදායම (EBITDA) 26%කින් ඉහළ ගොස් රු. බිලියන 16.35 දක්වා ළඟා වී ඇත.

සමූහ ව්‍යාපාරයට ශක්තිමත් කාර්තු ආරම්භයක්

විශ්‍රාම, සිල්ලර වෙළඳාම, ප්‍රවාහනය, දේපළ සහ මූල්‍ය සේවා ඇතුළු පුළුල් ක්ෂේත්‍ර රාශියක් හරහා කටයුතු කරන මෙම ප්‍රමුඛ සමාගම සඳහා ආකර්ෂණීය EBITDA වර්ධනය නව මූල්‍ය වර්ෂයට ශක්තිමත් ආරම්භයක් සනිටුහන් කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීම වේගයක් ගන්නා මොහොතේ, දෙඅංකී ප්‍රතිශත වර්ධනය කාණ්ඩයේ මූලික ව්‍යාපාර අංශවල අඛණ්ඩ ගතිය පිළිබිඹු කරයි.

මූල්‍ය ඉස්මතු කරුණු

  • 2026/27 මූල්‍ය වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව තුළ කාණ්ඩ EBITDA රු. බිලියන 16.35 දක්වා ළඟා විය
  • පෙර මූල්‍ය වර්ෂයේ අනුරූප කාලය හා සැසඳීමේදී EBITDA වර්ධනය 26%ක් ලෙස වාර්තා විය

වෙළඳපොළ සඳහා වැදගත්කම

JKH ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථිකයේ දර්ශකයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙන බැවින්, මෙම ප්‍රතිඵල ආයෝජකයින් සහ වෙළඳපොළ විශ්ලේෂකයින් ළාගේ ගැඹුරු අවධානයට ලක් වෙයි. මෙම පරිමාණයෙන් EBITDA හි අඛණ්ඩ වැඩිදියුණු වීමක් යෝජනා කරන්නේ පාරිභෝගිකයින්ගේ විශ්වාසය වර්ධනය වෙමින් ආර්ථිකයේ බහු අංශ හරහා ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් ඉහළ යමින් ඇති බවයි.

JKH හි පළමු කාර්තු ප්‍රතිඵල මූල්‍ය වර්ෂයේ ඉතිරි කාලය සඳහා ධනාත්මක ස්වරයක් පිහිටුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ තනි අංශ දායකත්වයන් සහ කාණ්ඩයේ දෘෂ්ටිවාදය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ලබා ගැනීමට හිතවතුන් බලාපොරොත්තු වෙති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නිහඬතාව සහ සම්මුතිය: නේගොඹෝ බන්ධනාගාර ඝාතන සම්බන්ධයෙන් රජය ආරක්ෂා කිරීමේ චෝදනාවලට ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාජ වාමාංශික පක්ෂ මුහුණ දෙයි Sinhala

නිහඬතාව සහ සම්මුතිය: නේගොඹෝ බන්ධනාගාර ඝාතන සම්බන්ධයෙන් රජය ආරක්ෂා කිරීමේ චෝදනාවලට ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාජ වාමාංශික පක්ෂ මුහුණ දෙයි

නේගොඹෝ බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයේ සිරකරුවන් වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමේ සිදුවීමෙන් පසුව, රජය වගකීමෙන් ගලවා ගැනීමට උත්සාහ කළ බවට චෝදනාවලට ලක් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ වාමාංශික…

30 Jul 2026 Discuss
Intex-InMac ශ්‍රී ලංකා 2026 - රට රෙදිපිළි හා නිෂ්පාදන නවෝත්පාදනයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට සැරසෙයි Sinhala

Intex-InMac ශ්‍රී ලංකා 2026 - රට රෙදිපිළි හා නිෂ්පාදන නවෝත්පාදනයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට සැරසෙයි

ප්‍රධාන කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනයක් ශ්‍රී ලංකාවේ රෙදිපිළි අංශය ඉස්මතු කරයි ශ්‍රී ලංකාව Intex-InMac 2026 සත්කාරකත්වය දැරීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, මෙම සුවිශේෂී…

30 Jul 2026 Discuss
පාලිත බණ්ඩාර ග්ලාස්ගෝ ක්‍රීඩා උළෙලේදී ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රථම පදක්කම හිමි කර ගනී Sinhala

පාලිත බණ්ඩාර ග්ලාස්ගෝ ක්‍රීඩා උළෙලේදී ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රථම පදක්කම හිමි කර ගනී

ශ්‍රී ලාංකික පිනිසිලනය සඳහා ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් පාලිත බණ්ඩාර ග්ලාස්ගෝහිදී පැවති ක්‍රීඩා උළෙලේ ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රථම පදක්කම දිනා ගැනීමත් සමඟ, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ…

30 Jul 2026 Discuss