ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් පළමු කාර්තුවේ EBITDA 26%කින් ඉහළ නංවා රු. බිලියන 16.35ක් වාර්තා කරයි
ශ්රී ලංකාවේ විශාලතම විවිධාංගීකරණය වූ සමූහ ව්යාපාරයන්හෙන් එකක් වන ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් (JKH), 2026/27 මූල්ය වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව සඳහා ශක්තිමත් මූල්ය ප්රතිඵල වාර්තා කර ඇති අතර, පොළිය, බදු, ක්ෂය වීම් සහ ක්රමානුකූල ක්ෂය කිරීම් ඉවත් කළ කාණ්ඩ ආදායම (EBITDA) 26%කින් ඉහළ ගොස් රු. බිලියන 16.35 දක්වා ළඟා වී ඇත.
සමූහ ව්යාපාරයට ශක්තිමත් කාර්තු ආරම්භයක්
විශ්රාම, සිල්ලර වෙළඳාම, ප්රවාහනය, දේපළ සහ මූල්ය සේවා ඇතුළු පුළුල් ක්ෂේත්ර රාශියක් හරහා කටයුතු කරන මෙම ප්රමුඛ සමාගම සඳහා ආකර්ෂණීය EBITDA වර්ධනය නව මූල්ය වර්ෂයට ශක්තිමත් ආරම්භයක් සනිටුහන් කරයි. ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීම වේගයක් ගන්නා මොහොතේ, දෙඅංකී ප්රතිශත වර්ධනය කාණ්ඩයේ මූලික ව්යාපාර අංශවල අඛණ්ඩ ගතිය පිළිබිඹු කරයි.
මූල්ය ඉස්මතු කරුණු
- 2026/27 මූල්ය වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව තුළ කාණ්ඩ EBITDA රු. බිලියන 16.35 දක්වා ළඟා විය
- පෙර මූල්ය වර්ෂයේ අනුරූප කාලය හා සැසඳීමේදී EBITDA වර්ධනය 26%ක් ලෙස වාර්තා විය
වෙළඳපොළ සඳහා වැදගත්කම
JKH ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථිකයේ දර්ශකයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙන බැවින්, මෙම ප්රතිඵල ආයෝජකයින් සහ වෙළඳපොළ විශ්ලේෂකයින් ළාගේ ගැඹුරු අවධානයට ලක් වෙයි. මෙම පරිමාණයෙන් EBITDA හි අඛණ්ඩ වැඩිදියුණු වීමක් යෝජනා කරන්නේ පාරිභෝගිකයින්ගේ විශ්වාසය වර්ධනය වෙමින් ආර්ථිකයේ බහු අංශ හරහා ව්යාපාරික ක්රියාකාරකම් ඉහළ යමින් ඇති බවයි.
JKH හි පළමු කාර්තු ප්රතිඵල මූල්ය වර්ෂයේ ඉතිරි කාලය සඳහා ධනාත්මක ස්වරයක් පිහිටුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ තනි අංශ දායකත්වයන් සහ කාණ්ඩයේ දෘෂ්ටිවාදය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ලබා ගැනීමට හිතවතුන් බලාපොරොත්තු වෙති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.