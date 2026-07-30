Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාලිත බණ්ඩාර ග්ලාස්ගෝ ක්‍රීඩා උළෙලේදී ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රථම පදක්කම හිමි කර ගනී

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාලිත බණ්ඩාර ග්ලාස්ගෝ ක්‍රීඩා උළෙලේදී ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රථම පදක්කම හිමි කර ගනී

ශ්‍රී ලාංකික පිනිසිලනය සඳහා ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක්

පාලිත බණ්ඩාර ග්ලාස්ගෝහිදී පැවති ක්‍රීඩා උළෙලේ ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රථම පදක්කම දිනා ගැනීමත් සමඟ, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාවට උදාවූ ආඩම්බරජනක මොහොත සැමරීමට දිවයිනට හේතුවක් ලැබී ඇත.

බණ්ඩාරගේ ජයග්‍රාහී ස්ථානය, ස්කොට්ලන්තයේ තරඟ වදින ශ්‍රී ලාංකික කණ්ඩායම සඳහා සැලකිය යුතු이정표 සනිටුහනක් ලෙස ද, ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා උළෙලවල් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ නැඟෙන තරඟකාරී ශක්තිය ද ඔප්පු කරයි.

ජාතික අභිමානයේ මොහොතක්

දකුණු ආසියානු තරඟකාරිත්වයේ සීමාවන් ඉක්මවා, යළිත් සැබෑ ගෝලීය වේදිකාවකට ශ්‍රී ලංකාවට ඉදිරිපත් විය හැකි බව ඉස්මතු කරමින්, මෙම ජයග්‍රහණය නව පරපුරේ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයන් දිරිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ක්‍රීඩා අධිකාරීන් සහ රටේ රසිකයන් ඉතා උද්යෝගයෙන් මෙම ප්‍රතිඵලය පිළිගෙන ඇති අතර, ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා කළ කැපවීම හා දැඩි සූදානමේ සාක්ෂියක් ලෙස බණ්ඩාරගේ දස්කම් දකිති.

ඉදිරිය දෙස බලමින්

ග්ලාස්ගෝ ක්‍රීඩා උළෙල ඉදිරියටත් කෙරෙද්දී, ශ්‍රී ලාංකික කණ්ඩායමේ ඉතිරි සාමාජිකයන් කෙරෙහි සියලු ඇස් යොමු වෙමින්, බණ්ඩාරගේ පදක්කම් ජයග්‍රහණය නියෝජිත කණ්ඩායමෙන් තවදුරටත් ශක්තිමත් ක්‍රීඩා ප්‍රදර්ශනයන් සඳහා ගල් යෙදීමක් වනු ඇතැයි ඉහළ බලාපොරොත්තු ගැවසෙයි.

තරඟාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන විට, ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ප්‍රජාව ග්ලාස්ගෝහි සිදුවීම් උනන්දුවෙන් නිරීක්ෂණය කරමින්, ස්වදේශීය ක්‍රීඩකයන් පිටුපස ජය ශ්‍රී ලනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික සිසුවා වන ලසිත ජයසිංහ 67වන ජාත්‍යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී රිදී පදක්කම දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික සිසුවා වන ලසිත ජයසිංහ 67වන ජාත්‍යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී රිදී පදක්කම දිනා ගනී

තරුණ ගණිතඥ ලසිත ජයසිංහ 67වන ජාත්‍යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් (IMO) තරඟාවලියෙන් රිදී පදක්කමක් දිනා ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවට සතුටු විය හැකි අවස්ථාවක් උදා වී ඇති අතර,…

30 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව කලාපීය ඖෂධ අපනයන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට ආයෝජකයින් සොයයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව කලාපීය ඖෂධ අපනයන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට ආයෝජකයින් සොයයි

ශ්‍රී ලංකාවේ උප සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයින් ආමන්ත්‍රණය කරමින් දිවයිනේ ඖෂධ අපනයන මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා විධිමත් ආරාධනාවක් යොමු කර…

30 Jul 2026 Discuss
පොයින්ට් පෙඩ්රෝ නාගරික සභාව තම භූමියෙන් හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලයි Sinhala

පොයින්ට් පෙඩ්රෝ නාගරික සභාව තම භූමියෙන් හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලයි

උතුරු වෙරළාසන්න නගරයේ හමුදා පැවැත්මට එරෙහිව ACTC පාලිත සභාව ස්ථාවරයක් ගනියි පොයින්ට් පෙඩ්රෝ නාගරික සභාව, සිය පරිපාලන සීමාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන හමුදා කඳවුරු…

30 Jul 2026 Discuss