Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟ වෙළඳ සබඳතා තහවුරු කිරීමට සහ ආයෝජන誘致 ශ්‍රී ලංකාව බුද්ධිමය දේපළ ප්‍රතිසංස්කරණ වෙත ඉදිරියට ගමන් කරයි

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟ වෙළඳ සබඳතා තහවුරු කිරීමට සහ ආයෝජන誘致 ශ්‍රී ලංකාව බුද්ධිමය දේපළ ප්‍රතිසංස්කරණ වෙත ඉදිරියට ගමන් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපදය සමඟ වෙළඳ හා ආයෝජන සබඳතා ගැඹුරු කිරීමේ අරමුණින් සිය බුද්ධිමය දේපළ (IP) රාමුව සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ උත්සාහය වේගවත් කරමින් සිටින අතර, ව්‍යාපාරික නායකයින් සහ නියාමන ආයතන වඩාත් ශක්තිමත් ආරක්ෂාවක් ඉල්ලා සිටීමට එකට එකතු වී ඇත.

ශක්තිමත් IP ප්‍රමිතීන් සඳහා උපායමාර්ගික ඉදිරි පියවරක්

වසර ගණනාවක් පැවති මූල්‍ය කළඹලාවෙන් පසු ගෝලීය舞台 මත විශ්වසනීයත්වය හා තරඟකාරිත්වය නැවත ගොඩ නැගීමට වෙහෙසෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට තීරණාත්මක මොහොතක, මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරය ඇරඹෙමින් තිබේ. බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් ශක්තිමත් කිරීම ප්‍රධාන ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස මතු වී ඇති අතර, දැනට පවතින නීතිමය ව්‍යූහය ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයින් හා වෙළඳ හවුල්කරුවන්ගේ අපේක්ෂාවන් සපුරාලීමට ප්‍රමාණවත් නොවන බව සම්බන්ධ පාර්ශ්ව තර්ක කරයි.

ලාභදායී ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළ සඳහා වැඩි ප්‍රවේශයක් ලබා ගැනීමට සහ දැනුම-දැඩි කර්මාන්ත සඳහා සෘජු විදේශ ආයෝජන誘致 කිරීමට අර්ථවත් IP ප්‍රතිසංස්කරණ නිල ලේඛන කාර්යයක් පමණක් නොව, ප්‍රායෝගික අවශ්‍යතාවයක් බව අවධාරණය කිරීමේදී පෞද්ගලික අංශය සහ රජයේ නියාමකයින් දෙදෙනාම声 ඉහළ නංවා ඇත.

ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවේ අනතුරු ඇඟවීම

දුර්වල IP ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉහළ අගය ඇති ආයෝජකයින් — විශේෂයෙන් ඖෂධ, තාක්ෂණ සහ නිර්මාණාත්මක කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රවල — ඈත් කිරීමට හේතු වන බව කර්මාන්ත කණ්ඩායම් ඉස්මතු කර ඇත. ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂාවක් නොමැතිව, සම්මතකරණය කළ නිෂ්පාදන හෝ නවෝත්පාදනයන් සංවර්ධනය කරන සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට හෝ පුළුල් කිරීමට තවමත් අකමැත්තෙන් සිටී.

  • ප්‍රමාණවත් නොවන පේටන්ට් ආරක්ෂාව විදේශ ඖෂධ සහ තාක්ෂණ සමාගම් සඳහා සැලකිය යුතු ගැටළුවක් ලෙස පවතී
  • ප්‍රතිලිපි හිමිකම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පරතරයන් දේශීය නිර්මාණාත්මක හා ඩිජිටල් ආර්ථිකය කෙරෙහි ඍණාත්මක ලෙස බලපෑ ආගමනය කරමින් ඇත
  • වෙළඳ ලකුණු උල්ලංඝනය රටේ ක්‍රියාත්මක වන දේශීය හා ජාත්‍යන්තර බ්‍රෑන්ඩ් දෙකටම කීර්ති නාමාත්මක හා මූල්‍ය අවදානම් ඇති කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ IP ක්‍රමය ඇමෙරිකානු වෙළඳ රාමු යටතේ අනුගමනය කරන ඒවා ඇතුළු ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ප්‍රමිතීන් සමඟ සමකාලීන කිරීම නවෝත්පාදනය හා වාණිජ අවශ්‍යතා ආරක්ෂා කිරීමට රට බැඳී සිටිනා බව විභව ආයෝජකයින්ට ශක්තිමත් සංඥාවක් ලබා දෙනු ඇතැයි නියාමකයින් ද මෙම ගැටළු අනුනාද කරමින් සඳහන් කළහ.

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟ වෙළඳ සබඳතා අවධානයට

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ම වැදගත් වෙළඳ හවුල්කරුවන් අතර ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ඉතිරිව ඇති අතර, වරප්‍රසාද සහිත වෙළඳ ගිවිසුම් යටතේ ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළට ප්‍රවේශ වීම ඓතිහාසිකව අපනයන ආදායමේ තීරණාත්මක හේතුකාරකයක් වී ඇත. ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා යෝජනා කරන්නන් තර්ක කරන්නේ, ඇමෙරිකාව ද්විපාර්ශ්වික හා බහුපාර්ශ්වික වෙළඳ සබඳතාවලදී IP අනුකූලතාවය කෙරෙහි වැඩිවන ලෙස අවධාරණය කරන බැවින්, IP ප්‍රමිතීන් ඉහළ නැංවීම ඒ ප්‍රවේශය පවත්වා ගැනීමට සහ සිය ප්‍රසාරණය සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය බවයි.

බුද්ධිමය දේපළ ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීම ශ්‍රී ලංකාව ඇමෙරිකානු ආයෝජනය සඳහා විශ්වාසදායක හා තරඟකාරී ගමනාන්තයක් ලෙස සහ විශ්වාසදායක වෙළඳ හවුල්කරුවෙකු ලෙස ස්ථාපිත කිරීමේ මූලික කාරණය වේ.

මේස මත ඇති ප්‍රතිසංස්කරණ මොනවාද

නිශ්චිත නීති立法 විස්තර තවමත් සාකච්ඡා කෙරෙමින් තිබුණද, ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය පේටන්ට් නී

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

Intex-InMac ශ්‍රී ලංකා 2026 - රට රෙදිපිළි හා නිෂ්පාදන නවෝත්පාදනයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට සැරසෙයි Sinhala

Intex-InMac ශ්‍රී ලංකා 2026 - රට රෙදිපිළි හා නිෂ්පාදන නවෝත්පාදනයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට සැරසෙයි

ප්‍රධාන කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනයක් ශ්‍රී ලංකාවේ රෙදිපිළි අංශය ඉස්මතු කරයි ශ්‍රී ලංකාව Intex-InMac 2026 සත්කාරකත්වය දැරීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, මෙම සුවිශේෂී…

30 Jul 2026 Discuss
පාලිත බණ්ඩාර ග්ලාස්ගෝ ක්‍රීඩා උළෙලේදී ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රථම පදක්කම හිමි කර ගනී Sinhala

පාලිත බණ්ඩාර ග්ලාස්ගෝ ක්‍රීඩා උළෙලේදී ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රථම පදක්කම හිමි කර ගනී

ශ්‍රී ලාංකික පිනිසිලනය සඳහා ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් පාලිත බණ්ඩාර ග්ලාස්ගෝහිදී පැවති ක්‍රීඩා උළෙලේ ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රථම පදක්කම දිනා ගැනීමත් සමඟ, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ…

30 Jul 2026 Discuss
ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් පළමු කාර්තුවේ EBITDA 26%කින් ඉහළ නංවා රු. බිලියන 16.35ක් වාර්තා කරයි Sinhala

ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් පළමු කාර්තුවේ EBITDA 26%කින් ඉහළ නංවා රු. බිලියන 16.35ක් වාර්තා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම විවිධාංගීකරණය වූ සමූහ ව්‍යාපාරයන්හෙන් එකක් වන ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් (JKH), 2026/27 මූල්‍ය වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව සඳහා ශක්තිමත් මූල්‍ය…

30 Jul 2026 Discuss