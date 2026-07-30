Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාලලී ගුවන්තොටුපළ පුළුල් කිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමට එරෙහිව මයිලිඩි වාසීන් අදිටන් කර ගනී

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාලලී ගුවන්තොටුපළ පුළුල් කිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමට එරෙහිව මයිලිඩි වාසීන් අදිටන් කර ගනී

පාලලී ගුවන්තොටුපළ පුළුල් කිරීමේ යෝජිත සැලැස්ම සඳහා තම ඉඩම් භාර නොදෙන බවට උතුරු පළාතේ මයිලිඩි වාසීන් තම අධිෂ්ඨානය ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, මෑතකදී පැවති ප්‍රජා රැස්වීමකදී ඉලංකේ තමිල් අරසු කච්චි (ITAK) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්. ශ්‍රීතරන් වෙත එම තීරණාත්මක පණිවිඩය ප්‍රදානය කරන ලදී.

ප්‍රජා ප්‍රතිරෝධය තීව්‍ර වේ

පාලලී ගුවන්තොටුපළ පුළුල් කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජය සතු සැලසුම් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වාසීන් එක්රැස් වූ අවස්ථාවේදී මෙම තීරණාත්මක ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් විය. මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රාදේශීය පවුල් වෙසෙන ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම අවශ්‍ය වන අතර, යෝජිත ඉඩම් අත්පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජය විසින් දැනටමත් වාසීන් වෙත ලිඛිත නෝටිස් නිකුත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මන්ත්‍රී ශ්‍රීතරන් සමඟ පැවති රැස්වීම, බලපෑමට ලක්වූ ප්‍රජා සාමාජිකයන්ට තම විරෝධය ප්‍රකාශ කිරීමටත්, ව්‍යාපෘතිය සඳහා තම ඉඩම් හිස් කිරීමට හෝ භාර දීමට කිසිදු අදහසක් නොමැති බවට තම ස්ථාවරය නිශ්චිතව පැහැදිලි කිරීමටත් අවස්ථාව සලසා දුන්නේය.

උතුරු ප්‍රජාවන්ට ඇති වැදගත්කම

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි මයිලිඩි ප්‍රදේශය, දශක ගණනාවක් පුරා පැවති ගැටුමේ අනතුරුව ඇති වූ ඉඩම් ආශ්‍රිත ආරවුල් හේතුවෙන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ දැඩි ලෙස පීඩාවට පත් වූ ප්‍රජාවකි. බොහෝ වාසීන් සඳහා ඔවුන්ගේ ඉඩම් නියෝජනය කරන්නේ ජීවනෝපාය මාර්ගය පමණක් නොව, ඔවුන්ගේ උරුමය හා අනන්‍යතාවය සමඟ ඇති මූලික බැඳීමකි.

උතුරේ සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් සංවර්ධන මුලපිරීමක් ලෙස රජය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන පාලලී ගුවන්තොටුපළ පුළුල් කිරීමේ යෝජනාව, මේ ක්‍රියාවලිය හරහා තම නිවාස හා කෘෂිකාර්මික ඉඩම් අහිමි වීමට නියමිත අය අතර දැඩි කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇත.

මන්ත්‍රී ශ්‍රීතරන්ගේ භූමිකාව

ITAK නියෝජනය කරන මන්ත්‍රී ශ්‍රීතරන්, අවතැන් වීමේ අනතුරට ලක්ව සිටින අයගේ පැමිණිලි සෘජුවම ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා ප්‍රජා සාකච්ඡාවට සහභාගී විය. ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමට එරෙහිව ඔවුන්ගේ සාමූහික ස්ථාවරය සම්බන්ධයෙන් තම මැතිවරණ නියෝජිතයාට සෘජු පණිවිඩයක් යොමු කිරීමට වාසීන් මෙම අවස්ථාව භාවිත කළහ.

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ ඉදිරි පියවර ගනු ලැබීමට පෙර, රජය මෙම මූල මට්ටමේ ප්‍රතිරෝධයට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය සහ බලධාරීන් හා පීඩාවට පත් ප්‍රජාව අතර සංවාදයක් ඇති කර ගනු ලැබේද යන්න දැනට අනිශ්චිතව පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික සිසුවා වන ලසිත ජයසිංහ 67වන ජාත්‍යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී රිදී පදක්කම දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික සිසුවා වන ලසිත ජයසිංහ 67වන ජාත්‍යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී රිදී පදක්කම දිනා ගනී

තරුණ ගණිතඥ ලසිත ජයසිංහ 67වන ජාත්‍යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් (IMO) තරඟාවලියෙන් රිදී පදක්කමක් දිනා ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවට සතුටු විය හැකි අවස්ථාවක් උදා වී ඇති අතර,…

30 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව කලාපීය ඖෂධ අපනයන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට ආයෝජකයින් සොයයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව කලාපීය ඖෂධ අපනයන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට ආයෝජකයින් සොයයි

ශ්‍රී ලංකාවේ උප සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයින් ආමන්ත්‍රණය කරමින් දිවයිනේ ඖෂධ අපනයන මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා විධිමත් ආරාධනාවක් යොමු කර…

30 Jul 2026 Discuss
පොයින්ට් පෙඩ්රෝ නාගරික සභාව තම භූමියෙන් හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලයි Sinhala

පොයින්ට් පෙඩ්රෝ නාගරික සභාව තම භූමියෙන් හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලයි

උතුරු වෙරළාසන්න නගරයේ හමුදා පැවැත්මට එරෙහිව ACTC පාලිත සභාව ස්ථාවරයක් ගනියි පොයින්ට් පෙඩ්රෝ නාගරික සභාව, සිය පරිපාලන සීමාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන හමුදා කඳවුරු…

30 Jul 2026 Discuss