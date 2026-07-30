එක්සත් ජනපද-ශ්රී ලංකා හමුදා සහයෝගිතාව පුළුල් වීම පිළිබඳ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය අනතුරු අඟවයි
ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු පළමු ඒකාබද්ධ නාවික මුහුදු අභ්යාසය දේශපාලන අවධානයට ලක් වේ
දෙරටේ හමුදා සාමාජිකයින් සහභාගී වන දින පහක ඒකාබද්ධ නාවික මුහුදු අභ්යාසයක් ආරම්භ වීමත් සමඟ, ශ්රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය අතර ගැඹුරු වෙමින් පවතින හමුදා සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂය අවධානය යොමු කොට ඇත.
සඳුදා ආරම්භ වූ මෙම අභ්යාසය ත්රිකුණාමලය සහ කොළඹ යන ප්රධාන ස්ථාන දෙකක් හරහා පවත්වනු ලබන අතර, ශ්රී ලංකාවේ මෑත ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු සිදු කෙරෙන ප්රථම ද්විපාර්ශ්වික හමුදා අභ්යාසය ලෙස එය සටහන් වේ.
උපායමාර්ගික ඇඟවුම් සම්බන්ධයෙන් පක්ෂය කනස්සල්ල පළ කරයි
කොළඹ සහ වොෂිංටනය අතර හමුදා සහයෝගිතාව ක්රමයෙන් වර්ධනය වෙමින් ඇතැයි කොමියුනිස්ට් පක්ෂය සංලක්ෂිත කරමින්, එවැනි කටයුතු දිවයිනට සැලකිය යුතු උපායමාර්ගික ප්රතිවිපාක ගෙන දිය හැකි බව අනතුරු අඟවමින් කනස්සල්ල ප්රකාශ කොට ඇත.
පක්ෂයේ කනස්සල්ල කේන්ද්රගත වී ඇත්තේ මෙම අභ්යාසය සිදු වෙමින් ඇති පුළුල් භූ-දේශපාලන සන්දර්භය වටාය. ඉන්දියන් සාගරයේ උපායමාර්ගික වශයෙන් වැදගත් ස්ථානයක පිහිටා ඇති දිවයිනක් ලෙස ශ්රී ලංකාවේ හමුදා සහකාරිත්වයන් කලාපීය වශයෙන් ඉමහත් සංවේදිතාවකින් යුත් කරුණක් බවට පත්ව ඇත.
අභ්යාසය ප්රධාන නාවික ස්ථාන කිහිපයක් හරහා පැතිරේ
ආසියාවේ ශ්රේෂ්ඨතම ස්වාභාවික වරායන්ගෙන් එකක් සහිත දීර්ඝ කාලීන උපායමාර්ගික වැදගත්කමකින් යුත් ත්රිකුණාමලය මෙන්ම වාණිජ අගනුවර වන කොළඹ යන දෙඅතටම ඒකාබද්ධ අභ්යාසය එකවරම පවත්වනු ලැබේ. දින පහේ කාලසටහන, රටවල් දෙකේ නාවික හා මුහුදු හමුදා අතර සහයෝගිතාවයේ මෙහෙයුම් විෂය පථය අවධාරණය කරයි.
වර්තමාන ජනාධිපතිවරයාගේ පාලනය යටතේ මෙවැනි ආකාරයේ ප්රථම අභ්යාසය ලෙස සැලකෙන මෙය, විපක්ෂ හඬ සහ සිවිල් සමාජ නිරීක්ෂකයින්ගේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් විශේෂ දේශපාලන වැදගත්කමක් ගන්නා බව පැහැදිළිය.
ශ්රී ලංකාවේ විදේශ ප්රතිපත්ති දිශානතිය පිළිබඳ පුළුල් විවාදය
කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ අනතුරු ඇඟවීම, රටේ විදේශ හා ආරක්ෂක ප්රතිපත්ති දිශානතිය සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාව තුළ පුළුල් ලෙස පවතින ජාතික විවාදය පිළිබිඹු කරයි. ශ්රී ලංකාව සාම්ප්රදායිකව අසංගත ස්ථාවරයක් පවත්වාගෙන ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය, චීනය හෝ ඉන්දියාව යන ඕනෑම ප්රධාන බලවතෙකු කෙරෙහි යම් ඇල්මක් ඇතැයි වටහාගත් විට, සමස්ත දේශපාලන ක්ෂේත්රය හරහා පක්ෂ රාශියකගේ අවධානයට ලක් වීමට නැඹුරු වේ.
සතිය පුරා අභ්යාසය ක්රියාත්මක වෙත්ම, විශේෂයෙන් ශ්රී ලංකාව සඳහා දැඩි ලෙස උදාසීන හා ස්වාධීන විදේශ ප්රතිපත්ති ස්ථාවරයක් පෙරදැරි කරන පක්ෂ අතර, දේශපාලන සාකච්ඡාවේ කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස එය පැවතීමට ඉඩ ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.