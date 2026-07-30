සිංගප්පූරුවේ වෙන්ඩිං මැෂිමක් ලෙවකෑ ප්රංශ යොවුන් විදේශිකයෙකුට ඩොලර් 465ක් දඩ පනවයි
iJooz තැඹිලි යුෂ වෙන්ඩිං යන්ත්රයක빨 දිය නළාවක් ලෙවකා නැවත යන්ත්රය තුළ තැබූ දර්ශනයක් සමාජ මාධ්ය හරහා ශීඝ්රයෙන් පැතිර යෑමත් සමඟ, ජනතාවගේ දැඩි කෝපයට ලක් වූ ප්රංශ යොවුන් විදේශිකයෙකුට සිංගප්පූරු බලධාරීන් විසින් සැලකිය යුතු දඩ මුදලක් නියම කර තිබේ.
ජනතා කෝපයට තුඩු දුන් සිදුවීම
සිංගප්පූරුවේ සාප්පු සංකීර්ණ හා පොදු ස්ථානවල බහුලව දක්නට ලැබෙන ස්වයංක්රීය නැතුළු යුෂ යන්ත්රයකදී අනාරෝග්යකාරී ලෙස හැසිරෙන ඡායාරූප රූගත කෙරිණ. දිය නළාව ලෙවකෑ ඔහු එය නැවත යන්ත්රය තුළ තැබීමෙන් ඉදිරියේදී යුෂ ලබා ගන්නා පාරිභෝගිකයන් දූෂණයට ලක් වීමේ අවදානමක් ඇති විය. එම දර්ශනය ශීඝ්රයෙන් වෛරස් වී ජනතාවගේ දැඩි හෙළා දැකීමට ලක් වූ අතර, බලධාරීන් ක්ෂණිකව ක්රියාත්මක වීමට පෙළඹිණ.
බලධාරීන්ගේ ක්ෂණික ක්රියාමාර්ගය
සිංගප්පූරු බලධාරීන් විසින් එම යොවුන් විදේශිකයා හඳුනාගෙන ඔහුට සිංගප්පූරු ඩොලර් 630ක්, එනම් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 465කට සමාන දඩ මුදලක් නියම කරන ලදී. මෙම සිදුවීම, සිංගප්පූරුවේ දැඩි පොදු සනීපාරක්ෂක හා හැසිරීම් ප්රමිතීන් ක්රියාත්මක කිරීමේ කීර්තිය ශක්තිමත් කළ අතර, එම නීති සංචාරකයන්ට හා විදේශ අමුත්තන්ට ද ස්ථිර පදිංචිකරුවන්ට හා පුරවැසියන්ට මෙන් ම සමානව අදාළ වන බව ද ඉස්මතු කළේය.
අනෙකුත් අය සඳහා අනතුරු ඇඟවීමක්
මෙම සිදුවීම, සමහරුන් විසින් හානිකර නොවන විහිළුවක් ලෙස සලකන හැසිරීම සිංගප්පූරුවේ දී බරපතළ නෛතික ප්රතිවිපාක ගෙනදිය හැකි බවට දැඩි මතක් කිරීමක් ලෙස පවතී. පොදු සෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව තර්ජනයට ලක් කරන ක්රියාවන් සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් සෑම විටෙකම ශුන්ය ඉවසීමේ ප්රවේශයක් පවත්වාගෙන ඇත.
සිංගප්පූරුව, කසළ දැමීමේ සිට ආහාර දූෂණය දක්වා වැරදි සඳහා දඩ මුදල් නියම කිරීම ඇතුළු පොදු සනීපාරක්ෂාව සම්බන්ධ දැඩි ස්ථාවරයක් දරන රටක් ලෙස දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ප්රසිද්ධය. එරට නෛතික රාමුව පිළිබඳ නොදන්නා විදේශ සංචාරකයන් බොහෝ විට මෙම දඬුවම් දැක පුදුමයට පත් වෙති.
ආහාර සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල
නැවුම් තැඹිලි යුෂ බෙදා හැරීම සඳහා දේශීය වැසියන් හා සංචාරකයන් අතර ජනප්රිය iJooz යන්ත්ර, තම ආකර්ශනීය බව පවත්වාගැනීම සඳහා විශ්වාසය හා සනීපාරක්ෂක ප්රමිතීන් මත රඳා පවතී. හවුලේ භාවිත කෙරෙන උපකරණ හිතාමතා දූෂණය කිරීම, ජනනිරතාව වැඩි පරිසරයන්හි ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා පොදු සෞඛ්යය පිළිබඳ යුක්ති සහගත කනස්සල්ල මතු කරයි.
- එම සිදුවීම සිදු වූ අවස්ථාවේ ප්රංශ ජාතිකයෙකු ලෙස සිංගප්පූරුව සංචාරය කළ යොවුන් විදේශිකයෙකු එයට සම්බන්ධ විය.
- නියම කළ දඩ මුදල ඇමෙරිකානු ඩොලර් 465කට හෙවත් සිංගප්පූරු ඩොලර් 630කට සමාන විය.
- බලධාරීන් මැදිහත් වීමට පෙර ඒ දර්ශනය සමාජ මාධ්ය හරහා සැලකිය යුතු ලෙස ව්යාප්ත විය.
- iJooz යන්ත්ර සිංගප්පූරුවේ සාප්පු සංකීර්ණ හා ප්රවාහන කේන්ද්රස්ථානවල බහුලව භාවිත වේ.
සිංගප්පූරුවේ ජීවත් වන ශ්රී ලාංකික සංචාරකයන්ට හා ප්රවාසිකයන්ට, විශේෂයෙන් ක්රියාත්මක කිරීම ශීඝ්ර වන හා දඬුවම් දැඩි රටවල, විදේශගතව සිටින විට දේශීය නීති හා පොදු හැසිරීම් ප්රමිතීන් ගැන සිහිකල් ව සිටීමට මෙම සිදුවීම කාලෝචිත මතක් කිරීමකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.